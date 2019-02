Hot New Release: Ruby lanseaza „Toarna”

Stiri pe aceeasi tema

- Arsenium, fostul membru al trupei O-Zone, lanseaza pentru prima oara o piesa in limba romana – #Depresie. Compusa de catre artist impreuna cu Serban Cazan, Lucian Nagy si Ana Stancu, #Depresie este o piesa despre inimi frante, greseli, remuscari si tristete. “#Depresie este o piesa in care sigur se…

- DJ Jackson lanseaza single-ul “Your Body”, alaturi de Cat Music si Vibe Records. Pentru „Your Body”, DJ Jackson a colaborat cu artistul Carlprit, rapper-ul german recunoscut pentru colaborarea cu Alexandra Stan pentru piesa “Milion”, si Kazz, iar videoclipul este unul electrizant. “Am avut un vibe foarte…

- „Prea fin, prea dulce” a strans deja peste 2,5 milioane de vizualizari in mai puțin de o luna, iar acum Guz și Irina Rimes lanseaza videoclipul acestei piese, filmat in Chișinau și regizat chiar de Guz impreuna cu Octavian „Kobzzon” Malai. „Ne cunoaștem de foarte mult timp. Eram sigura ca se va intampla…

- Dupa hiturile internationale precum „Unbreakable” si „Can’t Let Go”, artistul australian Faydee lanseaza „Away”, o piesa fresh cu un clip plin de pasiune si dans. O coproductie Cat Music si Buckle Up Entertainment, piesa este compusa chiar de catre artist si produsa de Agon Haziri. In regia lui San,…

- Dupa ce a caștigat marele premiu X Factor la finalul anului 2018, Bella Santiago lanseaza „Army of Love”, single care a intrat in competiția Eurovision 2019. Bella a primit unul dintre cele doua wildcard-uri și se alatura celor 23 de participanți ale caror piese au fost selectate in semifinalele Eurovision…

- Dupa mai multe single-uri devenite hituri in strainatate, Rawane lanseaza o noua piesa insotita de videoclip, „Iar ea”, alaturi de Cat Music. Piesa este compusa de catre artista si produsa de Big Up Music, iar videoclipul este regizat de Ciprian Iacob. „Compun de mult timp, dar nu am avut niciodata…

- Pavel Stratan colaboreaza pentru prima oara cu Ioana Ignat și lanseaza piesa și videoclipul „Te sarut”, o poveste emoționanta ce poate fi intalnita cu ușurința in viața cotidiana. O coproducție Cat Music, MediaPro Music și Green Eye Music, piesa este compusa chiar de catre cei doi artiști și produsa…

- Dupa colaborarile de succes alaturi de diferiți artiști și mai multe single-uri care au adunat zeci de milioane de vizualizari pe YouTube, Robert Toma lanseaza piesa și videoclipul „Fara sfarșit”. O coproducție DeMoga Music și Cat Music, „Fara sfarșit” este compusa de artist alaturi de Marius Moga,…