Stiri pe aceeasi tema

- Alex Velea vorbeste despre viața de familie, copilarie, dar si de la cine a mostenit talentul pentru muzica. Cu ce s-a ocupat artistul inainte sa devina cunoscut, aflam intr-un interviu cu cartile pe fata.

- Doua femei de cetațenie roma cerșesc pe marginea unui drum din Canada. Ceea ce le diferențiaza pe aceste femei de ceilalți oameni ce incearca sa supraviețuiasca pe strazile din Toronto este modul in care cerșesc - afirma ca sunt refugiați, scrie CityNews.

- Vestea morții actriței Aimee Iacobescu a indoliat scena teatrului romanesc! In varsta de 71 de ani, actrița a decedat dupa o lupta apriga cu cancerul. In urma ei, au ramas zeci de producții cinematrografice de referința, Aimee avand in palmares mai bine de 20 de roluri de succes jucate. Haideți sa ne…

- Capitanul Constantin Sanatescu (1885-1847) a fost participant activ la Primul Razboi Mondial si la cel de-Al Doilea Razboi Mondial. Acesta a tinut un jurnal in care a insemnat actiunile la care a participat, precum si impresiile din Primul Razboi Mondial, dar si cu privire la interventia Armatei Romane…

- Surprinsa de reporterii Antena Stars la filmarea noului clip, Delia a dat din casa! Jurata X Factor a povestit despre cum obisnuia sa petreaca sarbatorile pascale in copilarie, dar si despre urmatoarea vacanta

- Cosette Chichirau vine la Interviurile Libertatea LIVE. A plecat in urma cu trei ani din SUA unde avea mai multe afaceri și a revenit in Romania cu gandul de a o salva. A ajuns deputat de Iași in Uniunea Salvați Romania. Cosette Chichirau, parlamentarul care și-a facut un brand personal din transmisiunile…

- Alex Velea este un adevarat sex-simbol și este de departe unul dintre cei mai invidiați barbați din Romania, iar motivele sunt pe cat se poate de evidente. Pe langa faptul ca arata impecabil și are un fizic absolut sculptat, se bucura de iubirea uneia dintre cele mai frumoase femei din lume, amintindu-ne…

- Stim cu totii ca usturoiul este un puternic remediu pentru organism, dar poate nu stiti cat este de util pentru orhidee. Usturoiul stimuleaza in mod activ inflorirea orhideei. Este suficient sa pregatiți un amestec special de usturoi, acid succinic și apa, astfel incat planta sa infloreasca in mod…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a anunțat ieri, 9 martie, ca numarul deceselor cauzate de virusul gripal a ajuns la 90, fiind confirmate inca doua cazuri. Este vorba despre doua femei din judetele Mures si Arad, in varsta de 79, respectiv 75 de ani. Cele doua femei sufereau si de alte…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, ca premierul Viorica Dancila l-a sunat astazi si l-a anuntat ca a decis sa candideze pentru functia de presedinte executiv al partidului, la congresul de sambata, iar el o va vota cu toata convingerea, transmite News.ro . Dragnea a relatat ca Dancila…

- Actrita americana Meghan Markle (36 de ani), viitoarea sotie a printului Harry, a detronat-o pe ducesa de Cambridge Kate Middleton in topul celor mai frumoase femei din Familia Regala britanica.

- In aceasta perioada, Radu Valcan și echipa se afla in Thailanda pentru a filma cel de-al patrulea sezon al emisiunii ”Temptation Island – Insula iubirii”, in care cuplurile de indragostiți accepta sa se supuna testului cu cel mai sincer raspuns. Alaturi de Radu Valcan, in noul sezon al emisiunii telespectatorii…

- Deputatul de Arges al PSD Simona Bucura Oprescu anunta ca organizatia de femei a PSD pe care o conduce propune „Forumul Romaniei”. „Initiativa vine ca o continuare a Programului de Guvernare si doreste sa ...

- Alin Cocoș urmeaza sa se insoare. Nu cu Gina Pistol, cu care a avut o relație tumultoasa și de lunga durata, ci cu o alta persoana feminina din lumea mondena a Capitalei. Astfel, fiul lui Dorin Cocoș urmeaza urmeaza sa se casatoreasca inainte de a deveni parinte, prietena acestuia, Monica Orlanda, fiind…

- De 1 Martie 2018, primul edil al orașului a fost invitat la Conferința Județeana a Organizației de Femei a PSD Ialomița. Ne bucuram pentru el, ca e mai tanar și tot neinsurat. Ceea ce nu ințelegem insa este cum poate domnia sa, fara sa-i crape obrazul, sa pledeze pentru respectarea ordinii și legii…

- Atmosfera de mare meci a fost reinviata sambata, pe stadionul "Portulldquo; din Constanta, de SSC Farul si Academia Rapid, ambianta amintind de vremurile in care defunctele FC Farul si Rapid Bucuresti jucau si faceau spectacol, atat pe teren, cat si in tribune. Acum a fost vorba de un amical intre echipele…

- Conducerea Institututului Oncologic Bucuresti a deschis o ancheta administrativa dupa ce cadavrele a doua femei din Pitesti si din Comanesti (Bacau) au fost incurcate atunci cand sotii acestora le-au luat acasa.

- Au devenit faimoase datorita talentului lor, dar și imaginea și-a spus cuvantul in acest sens pentru ca ele erau unele dintre cele mai frumoase femei ale anilor ’70. Faceau ravagii de fiecare data cand apareau in public, pe covorul roșu, in ședința foto sau de ce nu, in filme sau pe scena, iar trasaturile…

- Este un premiu pe care niciun calator al metroului newyorkez nu si-ar dori sa-l castige. Un grup de sustinere a navetistilor a acordat marti, in premiera, premiul pentru "Cea mai proasta naveta a saptamanii" unei bibliotecare din Queens, care a petrecut doua ore in subteran, la o statie de casa,…

- Simona Halep a mai primit o veste proasta. Wozniacki a batut-o pe Kerber și ramane lider mondial. Simona Halep a mai primit o lovitura la puțin timp dupa ce a anunțat ca s-a retras din turneul de la Doha , dar și din cel de la Dubai, din pricina unei tendinite. Simona Halep putea ajunge din nou lider…

- Chef Catalin Scarlatescu este un adevarat Casanova! Dupa ce și-a anunțat fanii ca va gati de Ziua Indragostiților, lasand loc de multe intrebari, celebrul bucatar a lamurit și pentru cine!

- Meghan Markle a devenit una dintre cele mai populare femei de pe planeta, in momentul in care și-a anunțat logodna cu prințul Harry. Actrița a fost laudata pentru frumusețea și pentru naturalețea ei, așa ca a devenit sursa de inspirație pentru foarte multe femei care sunt prietene cu bisturiul.

- Tanarul de 18 ani, din Targu Jiu, si-a santajat iubita toamna trecuta, cu fotografii indecente. El era suparat ca fata nu doreste sa mai continue relatia. "Polițiștii din cadrul Politiei Municipiului Targu Jiu au fost sesizați de o tanara de 17 ani, din orașul Tismana, despre faptul ca ar fi fost…

- Britney Spears, Beyonce, Madonna sunt vedete care stralucesc la aproape fiecare apariție. Parul aranjat impecabil, ținuta fara cusur, silueta de invidiat. La prezentarile de moda, pe platourile de filmare sau la senzaționalele petreceri de la Hollywood, vedetele adulate de milioane de oameni arata impecabil!…

- Din cauza divortului de Vincenzo Castellano, care pare fara sfarsit, Antonia are o multime de probleme. Nu isi poate aduce fetita din Italia ca sa-si cunoasca fratii si nici cu ei nu poate iesi din Romania, intrucat, in acte, baietii sunt tot ai fostului sot.

- Sonia Nastase conduce activitatea locala a brandului de cafea de lux Nespresso, nume ce a intrat pe piata locala in vara anului 2015 cu un magazin intr-o cladire cu istorie pe de Calea Dorobantilor. Acum compania s-a asezat cu brandul Nespresso si in mallurile AFI Cotroceni si Baneasa Shopping City,…

- Cele mai frumoase fotografii cu zona turistica Balea Lac, inclusiv cu Hotelul de Gheata si Palatul de Vara al baronului Brukenthal din Avrig, vor fi premiate cu o mie de euro si vor fi expuse la inceputul lunii martie, au anuntat, joi, organizatorii concursului fotografic. Inscrierile…

- Cele trei femei din Constanta, care ar fi agresat un copil intr o scoala sunt banuite de comiterea unor infractiuni de lovire sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice si au fost retinute de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul savarsirii unor…

- Emilut, baiatul-fenomen al YouTube-ului, a fost surprins recent in compania a trei domnisoare frumoase. Baiatul de patru ani s-a pozat cu ele atat in curtea unei case, cat si intr-o masina, semn ca intre el si acestea exista o relatie de prietenie sau sunt chiar rude. Faptul ca nu a facut nicio descriere…

- Horosocopul arata multe despre personalitatea unei persoane și dezvaluie chiar și cele mai ascunse trasaturi. Totuși, care sunt cele mai frumoase și cele mai deștepte femei, in funcție de zodie?

- Interviul realizat de Morgan va fi difuzat duminica seara, de ITV. Din acesta, a fost extras si facut public un fragment in care Donald Trump sustine ca nu este un feminist, insa ii marturiseste lui Morgan ca are un respect „extraordinar" pentru femei. Presedintele american i-a spus fostului prezentator…

- Din primavara aceasta, Antena 1 va oferi telespectatorilor sansa de a descoperi Romania asa cum nu au mai avut ocazia sa o vada pana acum. Show-ul ,,Ie, Romanie” va reda cele mai autentice peisaje, cele mai frumoase traditii si va debuta ca o aventura rurala, al carei scop este de a intalni oameni talentati…

- Centrul Național Anticorupție s-a sesizat in cazul celor 98 de femei, care s-au plans intr-o petiție publica, de tratamente neadecvate in maternitațile din țara. In 32 de cazuri dintre cele 98 semnalate au fost descoperite acte de coruptie.

- Ieri, Casa Regala britanica a anunțat ca va avea loc o a doua nunta in toamna, una care-i v avea ca eroi pe Prințesa Eugenie, de 27 de ani, și pe iubitul ei de lunga durata, Jack Brooksbank, 31. La Palatul Buckingham Nunta verișoarei prinților William și Harry va avea loc tot la capela St George’s din…

- Gabriel Zetea (PSD): ”Viorica Dancila poate reprezenta cu cinste Romania in fața oricarei cancelarii europene” Viorica Dancila, presedintele Organizatiei de Femei a PSD si liderul europarlamentarilor social-democrati romani a fost votata de Comitetul Executiv al PSD pentru functia de premier al Romaniei,…

- INVITATIE… Inca o expozitie marca “Satul vasluian, traditie si actualitate” va fi gazduita de Silver Mall, incepand de saptamana viitoare. Aceasta va include fotografii realizate in cadrul workshop-urilor coordonate de Sorin Onisor, in perioada ianuarie-martie 2017. Deschiderea vernisajului va avea…

- Antonia a fost inclusa de o publicatie straina in top 100 cele mai frumoase femei din anul 2017, scrie click.ro.Ea a fost situata pe locul al 11-lea in clasament, surclasand-o pe Monica Bellucci, precum si pe actritele premiate cu Oscar Keira Knightley, Natalie Portman, Marion

- Mircea Badea a reusit sa-si surprinda publicul intr-un mod extrem de neplacut in ultimii ani. Realizatorul tv a fost criticat in repetate randuri pentru ca a pozat in cele mai dezgustatoare moduri.

- In varsta de 84 ani, Ion Dichiseanu inca este un barbat bine. Dupa mai bine de sase decenii petrecute pe scena teatrului si pe platourile de filmare, actorul va ramane in mintea tuturor ca unul dintre cei mai buni actori, dar si ca un cuceritor fara pereche

- Monument istoric, Gara din Ramnicu Sarat era la sfarsitul secolului al XIX-lea cea mai frumoasa carte de vizita a orasului. Vechea gara, construita de inginerul Anghel Saligny și inaugurata in...

- Dupa ce noaptea dintre ani a prins-o la munca, pe scena, chiar in prima zi din 2018 artista a pornit intr-o noua avertura alaturi de soțul sau, Razvan Munteanu. De data aceasta destinația a fost tot una exotica, dar mult mai indepatata. Se știe ca artista iubește sa cutreiere lumea in lung și in larg,…

- Politistii de imigrari din Vrancea, in urma activitatilor specifice, au refuzat prelungirea dreptului de sedere temporara a patru cetateni straini din Republica Moldova, Albania si Serbia, in urma constatarii casatoriilor de convenienta cu romani. Pe numele celor 2 femei din Republica Moldova au fost…

- Odata, canta intr-o trupa de baieți și era idolul adolescentelor. Zicem odata și vorbim de anii 90, cand irlandezul acum de 40 de ani era solistul trupei Boyzone. Anii au trecut, suntem, iata, in 2018, dar nu ne așteptam, totuși, ca Ronan Keating sa aiba o familie atat de numeroasa și, mai ales, copii…