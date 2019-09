Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care a furat un tablou in valoare de circa un milion de dolari dintr-o galerie de arta din Moscova in plina zi, in luna ianuarie, a fost condamnat miercuri la trei ani de inchisoare, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Politia l-a arestat pe Denis Chuprikov dupa ce acesta a fost surprins…

- Un tribunal din Moscova a decis vineri eliberarea actorului Pavel Ustinov, care a fost condamnat pe motiv ca ar fi ranit un polițist in timpul unui protest al opoziției, ceea ce a revoltat opinia publica din Rusia, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Ustinov, in varsta de 23 de ani, a fost condamnat…

- Saca, in varsta de 54 de ani, a fost gasit vinovat ca a incercat sa mituiasca un angajat al instantei cu 10.000 de dolari pentru a obtine informatii despre un dosar impotriva sa, a relatat ziarul La Prensa Grafica.Saca, care a ocupat functia de presedinte intre 2004 si 2009, "a marturisit…

- Un protestatar rus a fost condamnat, miercuri, la 3 ani si jumatate de inchisoare pentru ca a folosit violenta impotriva politiei in timpul demonstratiilor din iulie de la Moscova, anunța news.ro.Citește și: Așteptarea a luat sfarșit! Gabriela Firea a semnat- Investiție de milioane de euro…

- Un barbat din Alabama, care a fost condamnat pe viața fara posibilitatea eliberarii condiționate, dupa ce a furat 50 de dolari dintr-o brutarie, a fost eliberat dupa 36 de ani de inchisoare. Alvin Kennard, care a fost condamnat pentru talharie de gradul I, avea 22 de ani cand a fost inchis in 1983.…

- Militari rusi din cadrul fortei aeriene navale a Flotei Rusiei din Marea Neagra au lansat, accidental, o racheta ghidata de aviatie de tipul X-29TD (aer-sol) pe aeroportul militar din Saki (Crimeea), au relatat sâmbata agentiile de presa Unian si RIA Novosti, scrie Agerpres.Incidentul s-a…

- Ministerul Justitiei se implica intr-un caz dificil. Un profesor universitar roman stabilit in China traieste un cosmar de mai bine de 5 ani. Barbatul se afla incarcerat intr-una din inchisorile de pe teritorul statului chinez, dupa ce a fost acuzat ca a luat 80 de dolari de la un chinez care ar fi…

- Liderul opoziției din Rusia, Aleksei Navalnîi, a fost condamnat luni la 10 zile de închisoare dupa a ce fost gasit vinovat de încalcarea legii atunci când a luat parte la demonstrațiile de strada de luna trecuta în semn de susținere fața de jurnalistul Ivan Golunov, relateaza…