Hot din masini prins, dupa ce a agresat un proprietar care l-a surprins la furat, la Timisoara

Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi tineri au fost identificați la numai cateva ore dupa ce au comis talharia. Ei sunt acuzați ca in 26 martie, la numai cateva minute dupa miezul nopții, au talharit un barbat in localitatea timișeana Lenauheim. Au furat de la acesta un telefon mobil dar și un portofel cu 300 de euro…

- Totul a inceput la intersecția strazii Lidia cu Calea Martirilor. Șoferul autobuzului care transporta muncitori pentru o fabrica din Timișoara și cel al unei mașini de teren au inceput sa se șicaneze. Conducatorul mijlocului de transport in comun și-a continuat drumul pe strada Lidia, pana…

- Politistii rutieri sunt cei care, in urma unui control, l-au prins pe tanar in noaptea de 22 spre 23 martie, in jurul orei 1.25, pe strada Castanilor, circuland dinspre Muncitoresc spre Stavila. La efectuarea semnalului regulamentar de oprire, conducatorul autoturismului nu a oprit, astfel…

- Tanarul de 33 de ani a fost reținut joi dimineața de polițiști, in momentul in care incerca sa intre in țara. A prezentat documentele la control, iar polițiștii de frontiera au descoperit pe numele lui un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea. „Cu ocazia efectuarii controlului…

- Barbatul de 49 de ani este din județul Dolj, iar marți s-a prezentat in Vama Cenad pentru formalitațile la frontiera. Polițiștii i-au luat documentele la verificat și așa au aflat ca pe numele lui este introdusa in sistem o alerta inca din septembrie 2016. „Cu ocazia controlului specific,…

- Polițiștii de la Crima Organizata, sub coordonarea procurorilor DIICOT, au descins in doua locații din Timișoara. Este vorba despre locuințele a doi cetațeni nigerieni acuzați acum de trafic de droguri de risc și cu substanțe susceptibile a avea efecte psihoactive. „In urma perchezițiilor,…

- Individul era cautat de polițiștii austrieci pentru infracțiuni contra proprietații, fapte comise in Austria. Pe numele lui a fost emis un mandat european de arestare, iar polițiștii timișoreni au primit informația ca s-ar afla in raza lor de competența. Au reușit sa puna mana pe el și l-au…

- Furtul, spun polițiștii, s-a produs in urma cu aproape un an, in iunie 2017. Tanarul de 22 de ani a patruns prin efracție intr-o casa de pe strada Cozia din Timișoara și a reușit sa fure mai multe telefoane mobile, 730 de euro și 510 lei. A fost identificat, joi, de polițiștii Secției 4 Timișoara,…

- Cei doi, in varsta de 23 și 29 de ani, au fost depistați miercuri, la Timișoara. Polițiștii de la imigrari au organizat o acțiune pentru depistarea celor care locuiesc fara forme legale in județ. Sarbii au avut drept de ședere in Romania, insa, documentele au expirat, iar la finalul perioadei…

- Tanara de 23 de ani a fost depistata, la Gataia, de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale. Oamenii legii au fost sesizați de colegii lor din Italia ca femeia a fost data in urmarire internaționala, dupa ce pe numele ei a fost emis un mandat de arestare european. Ea era cautata de autoritațile…

- Atacul s-a petrecut pe strada Zorilor din Timișoara, miercuri in jurul orei 15. Tanara de 15 ani mergea liniștita pe strada in momentul in care hoțul i-a furat telefonul mobil. A fost prins, insa, la scurt timp dupa aceea și a fost reținut. „Prejudiciul in valoare de 3.500 de…

- Barbatul de 41 de ani, spun polițiștii, nu are o relație buna cu mama lui. Cei doi sunt mereu certați, iar ultimul scandal ar fi pornit de la o suma de bani. Miercuri la pranz, individul a profitat de faptul ca mama lui era plecata, spun polițiștii, și i-a dat foc casei. „In cauza a…

- Barbatul de 42 de ani, spun anchetatorii, s-a intors recent in țara din strainatate, de la munca. De cand s-a intors, s-a certat in permanența cu soția, dupa cum spune aceasta, iar marți barbatul s-a imbatat și a inceput sa faca scandal. Femeia l-a luat pe copilul lor minor și a mers la Secția…

- Tanarul de 21 de ani a fost prins de polițiștii Secției 1 Timișoara. A fost identificat dupa ce reprezentanții unei societați comerciale la care era angajat au anunțat la poliție ca din magazin au disparut patru sticle cu alcool, in valoare de 2.600 de lei. „In cauza a fost intocmit…

- People Care angajeaza fara intermediari si comisioane ingrijitoare batrani la domiciliu pentru Italia Conditii – varsta 30-55 ani – prezenta ingrijita – seriozitate Se asigura – contract de munca – salariu motivant –…

- Noaptea trecuta a fost una activa pentru angajatii companiilor care se ocupa cu curatarea soselelor nationale si a autostrazilor din zona de vest. Au fost in trafic 156 de utilaje de deszapezire. Au fost folosite, pe raza de activitate a DRDP Timisoara, 1.105 tone de material antiderapant…

- Tanarul de 32 de ani este din Liebling, județul Timiș. El a fost oprit pentru control, luni la pranz, de polițiștii de la rutiera, la intrare in Timișoara, in Calea Șagului. Oamenii legii s-au prins rapid ca individul cara ceva suspect și au observat marfa de contrabanda. In total 50.800 țigarete…

- Momentan, oamenii legii au reușit sa probeze o singura fapta, insa anunța ca este posibil ca cei doi sa fi comis mai multe furturi. Sunt acuzați ca, in 11 februarie, ar fi spart un autoturism in Timișoara. Au furat din interior un aparat de sudura și doua mașini de gaurit, cauzand un prejudiciu de…

- Cetațeanul sarb are 40 de ani și s-a prezentat in Vama Jimbolia pentru a intra in Romania. Oamenii legii i-au cerut documentele, iar in urma verificarii lor in sistem au aflat ca individul este dat in urmarire internaționala. „Cu ocazia efectuarii controlului specific, politistii de…

- Barbatul de 38 de ani a fost depistat de polițiștii din Deta. Oamenii legii susțin ca individul a intrat prin efracție in trei case din Rovinița Mare și ar fi furat mai multe cabluri de alimentare cu energie electrica. Furturile, spun polițiștii, au avut loc in perioada septembrie 2017 –…

- Perchezițiile la locuințele celor patru barbați din Nadrag au fost organizate de polițiștii din Faget. Suspecții au varste cuprinse intre 19 și 49 de ani. Polițiștii spun ca, in ianuarie, indivizii au sustras carburant din mai multe autoturisme staționate pe raza orașului Faget și au creat…

- Furtul s-a petrecut in 5 februarie intr-un supermarket amplasat in Piața Balcescu din Timișoara. In imagini hoțul poate fi observat cum se mișca in spatele batranului și iși mascheaza mana de camera cu un ghiozdan. Cu toate acestea, manevra poate fi observata ușor și momentul in care hoțul…

- Din primele informații, batranul se afla intr-un bar de pe strada Daliei, din Timișoara, cand intre el și alți clienți ai localului, a avut loc o altercație. Unul dintre aceștia a scos un cuțit și i-a provocat o taietura adanca in zona frunții. Plin de sange, batranul a fost dus de…

- Polițiștii de la Rutiera au organizat, din nou, joi dimineața, o acțiune comuna cu cei de la RAR, de aceasta data la intrarea in Timișoara dinspre Șag. Nu au trebuit sa aștepte mult, pentru ca, la un moment dat, inspre ei a venit un taximetrist privat care conducea o mașina atat de defecta…

- Pe raza orașului Nadlac, oamenii legii au oprit o autoutilitara ce transporta 49 de metri cubi de cherestea, avand expirata valabilitatea avizului de insoțire secundar. Barbatul a fost amendat de catre oamenii legii, iar cheresteaua – in valoare de 56.000 de lei – a fost confiscata. „Materialul…

- Potrivit reprezentanților ISU Timiș, pompierii au fost solicitați sa intervina, marți, la un accident rutier la ieșirea din comuna Șag, dupa ce un șofer s-a dat cu mașina peste cap. Conform acestora, la fața locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare, un ofiter si 5 subofițeri…

- Potrivit reprezentanților IPJ Timiș, polițiștii Secției 1 Timișoara au reușit sa prinda doi tineri, de 20 și 23 de ani, suspectați ca in data de 15 noiembrie 2017 au spart geamul unui autoturism și au furat din interior un portmoneu in care se aflau documente și carduri bancare. „Ulterior,…

- Aseara, in jurul orei 18.15, in Punctul de Trecere a Frontierei Cenad – I.T.P.F. Timisoara s-a prezentat, pentru efectuarea formalitatilor specifice, calatorind pe jos, cetateanul roman Georgel P., in varsta de 34 de ani, domiciliat pe raza judetului Caraș-Severin. Cu ocazia efectuarii controlului…

- Individul in varsta de 47 de ani a fost depistat de polițiștii TF marți dimineața, in Gara de Nord din Timișoara. Avea asupra lui mai multe cabluri din cupru despre a caror proveniența nu a putut oferi informații. L-au luat la intrebari și au aflat astfel ca individul furase cablurile din…

- Polițiștii susțin ca, marți, cei trei i-au luat bunurile copilului prin violența. Furtul s-a petrecut la Timișoara, iar copilul a cerut ajutor imediat dupa ce a fost pradat. Cei trei au fost prinși in aceeași zi de polițiști, iar doi dintre ei au fost reținuți pentru 24 de ore. „Prejudiciul…

- La momentul redactarii acestei știri, forțele de ordine și cei de la ambulanța se afla la fața locului. Polițiștii și medicii incearca sa il convinga pe tanar sa nu iși puna capat zilelor. Din primele informații, se pare ca este vorba despre un tanar de 33 de ani cunoscut cu probleme psihice.…

- Individul a fost descoperit de polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale, care l-au ridicat din localitatea timișeana Uivar. Era urmarit internațional, dupa ce pe numele lui autoritațile din Germania au emis un mandat european de arestare pentru savarșirea infracțiunii de furt…

- Potrivit reprezentanților IPJ Timiș, in 10 ianuarie tanarul a observat borseta in mașina, a spart geamul acesteia și a furat-o. In urma investigațiilor, polițiștii au reușit sa il depisteze pe hoț, iar acesta a fost dus la audieri. In urma acestora, tanarul a fost reținut pentru 24 de ore…

- Cei doi au fost prinși de polițiștii de la Secția 3, luni dupa-amiaza. Cu puțin timp inainte, au spart un autoturism parcat și au furat un telefon mobil, bani și alte bunuri creand un prejudiciu de aproximativ 6.200 de lei. „In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii…

- Polițiștii au fost sesizați de parinții fetei in momentul in care aceasta nu s-a mai intors acasa. Oamenii legii au aflat ca, sambata, fata ar fi plecat din Timișoara, din locuința in care statea in gazda, și de atunci nu a mai fost vazuta. „La data de 20 ianuarie a.c., CIOABA MIHAELA ar fi…

- Polițiștii povestesc ca trupul neinsuflețit a fost descoperit de ginerele sinucigașului. Barbatul de 58 de ani se certase, sambata, cu familia și a plecat de acasa. Rudele și-au dat seama ca are ganduri negre și au plecat in cautarea lui. Trupul neinsuflețit a fost descoperit pe un teren viran…

- Tanarul de 19 ani a fost reținut in urma cu cateva zile, dupa ce comis o talharie. Acesta a fost arestat preventiv pentru talharie calificata. In timpul anchetei, oamenii legii au aflat ca tanarul nu este la prima abatere. Se pare ca in 11 ianuarie el a atacat o femeie pe strada Stelelor…

- Cei doi tineri au dat spargerea in decembrie 2017, spun polițiștii. Au patruns prin efracție intr-un imobil din Remetea Mica și au furat de acolo mai multe obiecte de uz casnic, dar și unelte de lucru și tamplarie in valoare totala de 23.000 de euro. Cei doi au fost identificați, insa, iar…

- Barbatul de 41 de ani ar fi forțat ușa de acces a unei locuințe din Chevereșu Mare, in data de 12 ianuarie. Din interiorul imobilului, barbatul ar fi sustras dintr-o caseta de valori mai multe bijuterii din aur și suma de 500 de euro. Polițiștii Secției 1 Timișoara l-au identificat pe barbat,…

- Barbatul ar fi comis furtul in noaptea de 12 spre 13 noiembrie 2017. A forțat unul dintre geamurile imobilului și a patruns in locuința. Din interior a reușit sa fure bijuterii, ceasuri de mana și un telefon mobil, iar apoi s-a facut nevazut. A fost, insa, identificat de polițiștii de la…

- Cei trei tineri au varste cuprinse intre 19 și 30 de ani. Polițiștii susțin ca, in 10 ianuarie, suspecții au profitat de neatenția angajaților societații comerciale și au furat mai multe unelte electrice. „In fapt, la data de 10 ianuarie a.c., cei in cauza, profitand de neatenția angajaților,…

- „Polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație Rutiera au demarat, incepand de marți, acțiuni zilnice in colaborare cu lucratorii SDM, in vederea luarii masurilor de fluidizare a traficului obstrucționat de autovehiculele parcate neregulamentar. Astfel, pe langa sancționarea conducatorilor…

- Barbatul s-a prezentat, luni, in Vama Cenad pentru efectuarea formalitaților la frontiera. Are 31 de ani și este domiciliat pe raza județului Arad. In timpul controlului, polițiștii de frontiera au descoperit ca pe numele lui a fost emis un mandat european de arestare inca din martie 2017. „Cu…

- Din primele informații, șoferul unui BMW a pierdut controlul volanului și a intrat din plin intr-un pom. La fața locului au fost chemate de urgența echipaje de ambulanța și poliție, insa, din fericire, nimeni nu a fost ranit, accidentul fiind clasificat ca tamponare. Polițiștii au inceput…

- Ca sa nu fie incidente neplacute, jandarmii le recomanda timișenilor care merg la manifestarile religioase sau culturale, in acest weekend, sa respecte indicațiile forțelor de ordine și sa evite sa se implice in conflicte. De asemenea, sa ceara ajutor daca sunt martori ai unor fapte antisociale…

- Potrivit reprezentanților IPJ Timiș, barbatul a intrat in curtea firmei și a incercat sa fure nu mai puțin de trei mașini, forțand incuietorile acestora. El a fost, insa, observat de oamenii din zona care au anunțat poliția. La scurt timp, barbatul a fost prins și condus la Secția 4 Timișoara,…

- Din primele informații, echipajul SMURD, care transporta un pacient, venea pe strada Gheorghe Lazar, dinspre Bulevardul Cetații spre Piața 700 și, deși avea semnalele luminoase și acustice in funcțiune, la intersecția cu Calea Circumvalațiunii a lovit din plin un autoturism Suzuki, care circula…

- Accidentul, spun polițiștii, s-a produs luni dimineața in Calea Lugojului din Timișoara, in jurul orei 6. Un șofer in varsta de 37 de ani, care circula dinspre Remetea spre oraș, a acroșat un biciclist care circula, spun oamenii legii, fara vesta reflectorizanta. Impactul a fost puternic,…

- Accidentul, spun polițiștii, s-a petrecut din cuza șoferului. Acesta, in varsta de 49 de ani, circula pe strada Stan Vidrighin. La intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu nu a mai luat virajul și a intrat in scuarul sensului giratoriu. Mașina scapata de sub control s-a oprit intr-un stalp…

- Accidentul s-a petrecut sambata la pranz pe strada Aristide Demetriade din Timișoara. Polițiștii spun ca un barbat de 47 de ani conducea un autoturism spre strada Avram Imbroane, iar la un moment dat a vrut sa treaca de pe banda a doua pe banda intai. A lovit, insa, o balustrada care protejeaza…