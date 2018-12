Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit IPJ Constanta, ca urmare a cercetarilor in cazul comiterii unei infractiuni de furt, politistii din cadrul Sectiei 1 Rurala Constanta au identificat un barbat, in varsta de 37 de ani, din localitatea Cumpana, judetul Constanta, banuit de comiterea faptei.Astfel, la data de 23 noiembrie a.c.,…

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Gaești au documentat activitatea infracționala a trei tineri din judetul Argeș, banuiți ca, in noaptea Post-ul GAEȘTI: Trei minori au vandaliat 11 mașini intr-o singura noapte apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Recidivist din Argeș, cu patru condamnari, prins din nou la furat. Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Buzoești au continuat cercetarile intr-un dosar penal inregistrat sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat. Din cercetari, politistii au stabilit ca in ziua de 08 aprilie,…

- Controale de proporții la Targul Saptamanal din Bradu. Au participat și mascații. Politistii din cadrul Politiei Municipiului Pitesti, impreuna cu politisti din cadrul Sectiei de Politie Rurala Albota, Serviciului de Investigatii Criminale, Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice si luptatori…

- Ieri, 25 octombrie 2018, in jurul orei 16.00, politistii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei, in timp ce actionau pe raza localitatii Craciunelu de Sus, au oprit, pentru control, un autoturism la care era atasata o remorca si care era condus de un barbat de 32 de ani, din comuna Cetatea de Balta. In urma…

- Duminica seara, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurala Apahida au fost sesizați, prin apel unic de urgența 112, cu privire la faptul ca in localitatea Campenești, comuna Apahida, are loc un scandal in familie. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au identificat doua femei care primeau…

- Polițiștii clujeni au reținut, pentru 24 de ore, un tânar de 19 ani, din comuna Apahida, acesta fiind acuzat de comiterea infracțiubii de violența în familie.”La data de 29 septembrie a.c., în jurul orei 21:00, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurala Apahida…

- Ca urmare a cercetarilor in cazul savarsirii unor infractiuni de furt, politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Constanta au identificat un tanar, in varsta de 19 ani, din localitatea Runcu, judetul Constanta, banuit de comiterea faptelor. Astfel, la data de 1 septembrie a.c., acesta ar fi sustras o…