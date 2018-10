Hossu (Cartel Alfa): Inghetarea salariilor si aplicarea mai devreme a Legii salarizarii sunt in contradictie

Inghetarea salariilor, anul viitor, si aplicarea Legii salarizarii in 2020, in loc de 2022 sunt in contradictie, intrucat aceasta devansare ar presupune o crestere salariala de 50%, in 2019 si 2020, a declarat, luni, pentru AGERPRES, Bogdan Hossu, presedintele Confederatiei Nationale Sindicale (CNS) "Cartel Alfa".



In contextul discutiilor pe tema inghetarii salariilor anul viitor, Hossu a aratat ca ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a prezentat acest scenariu alaturi de altul complet opus, respectiv aplicarea Legii salarizarii in 2020, in loc de 2022.



"Tot ceea ce noi…