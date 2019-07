Horoscopului norocului în 2019. Află cât de norocos eşti în funcţie de zodia ta Horoscopului norocului in 2019. Afla cat de norocos esti in functie de zodia ta. Berbec

Berbecii trebuie sa depuna puțin efort pentru a incepe sa aiba noroc. De felul lor sunt muncitori și perfecționiști. Nativii din zodia Berbec nu sunt considerați niște oameni norocoși

Numere norocoase: 1, 9, 13. Taur

Taurilor le place sa traiasca pe picior mare, le place tot ceea ce inseamna lux. Obțin ceea ce-și doresc prin munca, dar in drumul lor catre rezultate bune sunt ajutați și de noroc.

Numere norocoase: 17, 2, 40.



Relațiile de cuplu sunt foarte importante, in general, pentru fiecare zodie in parte. Insa partenerul trebuie sa ți-l alegi in funcție de compatibilitatea dintre zodii, daca iți dorești o relație puternica și armonioasa. Afla din acest articol cu cine faci casa buna in funcție de zodia in care te afli.

