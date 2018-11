Horoscopul zilei pentru VINERI 30 NOIEMBRIE 2018. Ce aduce ultima zi a lunii? Unii au simtit deja efectele, unii le vor simti. Ziua de azi este la confluenta celor doua mari momente astrale ale saptamanii: Pe de-o parte, Luni si Marti a avut loc o intalnire de aur in Sagetator dintre Soare, Jupiter si Mercur prin conjunctiile astrale ce au avut loc intre aceste astre importante. Este vorba o intalnire anuala foarte benefica care deschide in asa mare masura "portile cerului" pentru noi, incat este foarte bine sa profitam toata saptamana de aceasta puternica energie benefica si norocoasa. Pe de alta parte, atat Mercur retrograd cat si Venus vor intra in SCORPION… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

