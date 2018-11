Stiri pe aceeasi tema

- Marti, intra in joc si Mercur retrograd in Sagetator – este in conjunctie si cu Soarele dar si cu Jupiter ! Soarele in conjunctie cu Mercur este cel mai bun aspect astral pentru comunicare. Relatia verbala cu ceilalti este importanta iar ceea ce spunem este puternic si benefic. Mercur…

- Weekendul are un aer de romantism pronuntat din acest motiv, facandu-ne greu sa discernem intre fapt si fictiune. Este o zi in care sa te alaturi visatorilor si oamenilor cu capul in nori din aceasta lume si sa lasi sarcina inutila azi de a incerca sa vezi care e adevarul. Si, daca crezi ca tu detii…

- Soarele datator de viata este, in sfarsit, din nou in semnul vostru promitandu-va o aniversare unica. Asa cum Soarele are nevoie de 12 luni ca sa revina in zodia voastra, la fel Jupiter, coordonatorul vostru, are nevoie de 12 ani ca sa revina acasa unde a si revenit de curand pana in decembrie 2019.…

- Marte in Pesti are o manifestare atipica pentru impulsurile ce ne indeamna sa actionam si poti afla aici cum te impacteaza. Luna este in Taur azi. In ultimele zile, atmosfera a fost as de incarcata incat ne prinde bine sa simtim contactul cu pamantul prin picioare, ca sa ne impamantam si sa profitam…

- Marte in Pesti are o manifestare atipica pentru impulsurile ce ne indeamna sa actionam si poti afla aici cum te impacteaza. Jupiter in Sagetator inseamna mult noroc, belsug si oportunitate pentru toate zodiile pana in decembrie 2019, dar la fiecare zodie in functie de casa in care ajunge Jupiter,…

- Tot astazi, ne bucuram cu adevarat de cea mai buna veste astrologica a ultimului timp : Jupiter, marele benefic, cea mai mare planeta a sistemului nostru solar si cea "raspunzatoare" de norocul si oportunitatile, revine dupa 12 ani inapoi la el acasa, adica in Sagetator, pentru 13 luni. Ne asteapta…

- Relatiile curg placut si te intelegi bine cu lumea, usor, pur si simplu. Dar foloseste totusi prima parte a zilei ca sa iti pui lucrurile zilei in ordine si disciplina, sa vezi pe cine poti ajuta generos si dezinteresat pentru ca Luna este inca in Fecioara de dimineata. Fa ce e de facut repede apoi…