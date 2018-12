Astazi Luna este inca in festivul Leu, asa cum a fost si ieri. Cu Luna in Leu, bucura-te de aceasta zi cu prietenii si familia si sarbatoreste sa fii un copil mare (sa ridice mana cine nu e un copil mare in preajma bradului de Craciun !) cat de mult poti !

Distractia este in continuare cuvantul la ordinea zilei. Nu ai nimic de facut decat sa fii. Luna in trigon cu Uranus te face sa simti si entuziasm. Este dezordine in casa ? Lasa pe mai tarziu. Pana pe seara bucura-te de aceasta stare calda, generoasa si electrizanta a atmosferei celei de-a doua zi de Craciun.

Apoi, Luna se muta…