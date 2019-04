Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Benjamin Netanyahu a avertizat joi ca Israelul este gata sa efectueze o operatiune militara pe scara larga în Gaza, unde palestinienii au anuntat ca vor protesta sâmbata de-a lungul frontierei, transmite AFP.

- Printre acțiunile derulate de ISU ”A.D. Ghica” Teleorman in vederea pregatirii populației in domeniul situațiilor de urgența se numara și activitatea ”Fii pregatit! Ajutorul tau conteaza”, desfașurata in parteneriat cu Primaria municipiului Alexandria. Acțiunea ii vizeaza pe elevii din clasele V-VIII…

- Maria Sakkari, 23 de ani, va juca in primul tur de la Indian Wells impotriva americancei Christina McHale, jucatoare aflata pe poziția 140 in clasamentul WTA. Simona Halep a dat lovitura! Ce suma incaseaza doar ca sa ia startul la Indian Wells Andrei Pavel nu este la prima colaborare…

- Europarlamentarul Maria Grapini, membra in grupul socialistilor, a dat de inteles intr-un interviu la Digi FM ca procurorul Jean Francois Bohenert, candidatul Frantei la sefia Parchetului European, ar fi cel mai bine pregatit pentru a detine functia.

- Orașul Ramnicu Valcea este pregatit cum se cuvine sa-și sarbatoreasca indragostiții! Indiferent ca sarbatorim Valentine’ Day pe 14 februarie, sau Dragobetele pe 24 februarie, ne putem bucura de ideea conducerii Primariei Ramnicului și a instituției subordonate SC Piețe Prest de a ornamenta sugestiv…

- Universul copiilor diagnosticați cu boli limitatoare de viața e camera alba din hospice. Pentru acești copii care nu vor atinge niciodata zapada de pe Ceahlau, nici nisipul de pe plajele Marii Negre, Asociația „Lumina” a lansat, joi, proiectul „Implinim vise”. „Noi vrem sa vizitam padurea virtual, mai…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a respins duminica ultimatumul mai multor tari europene de a organiza noi alegeri prezidentiale in termen de opt zile, in vederea unei solutionari a crizei politice in Venezuela, relateaza Reuters.

- UPDATE – ora 16:50 Papa Francisc va face o calatorie apostolica in Romania la sfarsitul lunii mai si inceputul lunii iunie, a anuntat Vaticanul. Vizita a fost anuntata si de Administratia Prezidentiala. Cu aceasta ocazie, Papa Francisc va vizita orasele Bucuresti, Iasi si Blaj si sanctuarul marian…