Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop 11 septembrie 2018. Multe zodii vor incepe sa neglijeze aspecte legate de sfera financiara de astazi. Aceasta este o abordare iraționala și poate duce la o serie de consecințe neplacute.

- Un amestec de idei, feeling si inspiratie pentru voi si se poate sa vedeti cu un pas inaintea altora implicatiile unei decizii. Va faceti curaj sa porniti pe un drum care vi se potriveste manusa si care va poate aduce satisfactii morale si financiare.

- Horoscopul lunii septembrie vine cu o multime de surprize pentru toti nativii. Vezi ce ti-au rezervat astrele pentru aceastE lunE de septembrie in horoscopul realizat de astrologul Remus Ionescu.

- Camelia Patrașcanu ne aduce horoscopul saptamanii 27 august - 2 septembrie. Astrele ne pregatesc o saptamana agitata. Nativii zodiei Fecioara vor avea parte de intalnirea vieții, care le-ar putea schimba definitiv destinul!

- HOROSCOPUL ZILEI. Unii nativi ar trebuie sa fie mult mai atenti atunci cand vine vorba despre bani pentru ca pot fi pacaliti usor de cei din jur. Afla si tu ce iti rezerva astrele pe 15 august!

- Horoscopul zilei de miercuri, 15 august 2018. Daca pentru o zodie este posibil sa se infiripe o noua dragoste, alta se va lupta cu propria conștiința, dupa o greșeala destul de grava din viața de cuplu.

- Horoscopul saptamanii 30 iulie-5 august 2018 pentru zodia Capricorn anunța schimbari in plan sentimental pentru nativii singuri sau schimbari pozitive in relația de iubire și armonie in relația cu copiii. Toate acestea vor fi favorizate de prezența Lunii in "casa Iubirii și a copiilor" din astrograma…

- Horoscopul zilei de 22 iulie. In ciuda tentațiilor, nativii unei zodii trebuie fie foarte atenți la bani și sa nu fie risipitori, pentru ca ar putea da de greu mai tarziu, in timp ce nativii altei zodii vor face haz de necaz.