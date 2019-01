Stiri pe aceeasi tema

- O noua zi, noi sfaturi din partea astrologilor. Citește totul despre dragoste, sanatate, bani și cariera. Iata ce v-au rezervat astrele pentru fiecare zodie in parte in ziua de marți, 15 ianuarie 2019, horoscop prezentat de...

- Programul "Prima casa" va continua, pentru ca a fost util in economie, dar se doreste a fi un program social clar, a declarat duminica, la Antena 3, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. " Noi vom bugeta...

- Horoscopul saptamanii viitoare 17-23 decembrie sta sub semnul de Luna Plina in Rac. Schimbari importante pentru toate zodiile. Ce anunța horoscop 17-23 decembrie 2018 pentru toate zodiile.

- Horoscopul zilei, duminica, 9 decembrie 2018 – Berbec: Este o zi speciala, pe care o poți folosi pentru a face gesturi frumoase fața de cei cu care nu ai fost in cele mai bune relații in ultima perioada. Horoscopul zilei, duminica, 9 decembrie 2018 – Taur: Incepe sa se faca lumina in cercul de prieteni,…

- Astrologul Remus Ionescu a realizat horoscopul zilei de 11 decembrie pentru fiecare zodie in parte. Daca vrei sa afli cum stai cu dragostea, cu sanatatea și daca caștigi sau pierzi bani, citește in continuare horoscopul zilei de 11 decembrie.

- Compania de Transport Public S.A. Iasi anunta calatorii ca va fi intrerupta circulatia in zilele de 29.11.2018, intre orele 9:00-12:00 si 1.12.2018, intre orele 7:30-14:00 in zona Piatei Palatului Culturii, iar in reteaua de transport public vor interveni urmatoarele modificari: ● 29.11.2018: – …

- Horoscop vineri, 16 noiembrie 2018. O zodie are parte de schimbari importante Horoscop 16 noiembrie 2018 – Berbec: Ai parte de o zi memorabila care anunța schimbari importante. Atenția ți se va indrepta spre familie, spre spațiul intim, fara sa iți neglijezi indatoririle sociale și profesionale. Horoscop…

- Horoscopul zilei de 29 octombrie, cu Camelia Patrașcanu. Vești bune pentru Scorpioni; ii așteapta proiecte importante. Sagetatorii sunt foarte atenți la buzunarul lor, in timp ce Capricornii vegheaza la relația lor amoroasa! Afla detalii despre ce-ți rezerva horoscopul, pentru zodia ta!