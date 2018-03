Horoscopul săptămânii 19-25 martie. Află ce te aşteaptă în zilele următoare BERBEC Daca vrei sa ai parte de liniste in aceasta saptamana pe plan sentimental, atunci tine-ti in frau reactiile impulsive. Partenerul tau nu va mai suporta mult timp cicalelile si nemultumirile tale despre orice, asa ca da-ti seama la timp de asta. E momentul sa ii arati ca il si apreciezi si weekendul e perfect pentru a-i dovedi asta! O atmosfera placuta la locul de munca te poate ajuta sa fii mai productiva in aceasta saptamana. Nimic nu se poate compara cu munca facuta cu pasiune si drag, asa ca incearca pe cat posibil sa faci echipa buna cu cei din jurul tau. In cazul in… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

