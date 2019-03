Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul chinezesc este un sistem zodiacal care are la baza un ciclu de 12 ani ce face parte la randu-i dintr-un ciclu mai mulng, de 60 de ani. Spre deosebire de zodiacul occidental, astrologia chineza atribuie semne zodiacale in functie de anul nasterii.

- Pericol pe strazile din Drobeta Turnu-Severin, din cauza hotilor care fura capacele metalice de la gurile de canalizare! Nu mai putin de 150 de astfel de capace au disparut in ultimul an, iar in unele cazuri s-au inregistrat si incidente.

- Horoscop 28 ianuarie-3 februarie. Ce zodii pierd in cariera și dragoste. Horoscopul saptamanii 28 ianuarie-3 februarie 2019 aduce schimbari in cariera și in plan amoros. Unele zodii avanseaza șla locul de munca, altele au parte de ghinion in dragoste. Ce anunța horoscopul saptamanii viitoare pentru…

- O noua saptamana, noi sfaturi din partea astrologilor. Citește totul despre dragoste, sanatate, bani și cariera. Iata ce v-au rezervat astrele pentru fiecare zodie in parte pentru saptamana 21-27 ianuarie 2019, horoscop prezentat de...

- Daca va ascultati sufletul, aveti mai mult de castigat decat daca stati sa ganditi fiecare decizie, scrie enigmeleuraniei.blogspot.com. Daca v-ati conturat un plan mai demult, este momentul sa le aratati rezultatele celor din jur. Aceste persoane au crezut intotdeauna ca nu va pricepeti la treburi…

- Horoscopul saptamanii 14-20 ianuarie, cu Camelia Patrașcanu. Astrologul Camelia Patrașcanu a prezentat duminica la Antena 3 horoscopul pentru saptamana 14-20 ianuarie 2019. In timp ce unele zodii vor avea parte de o incercare in relația cu persoana iubita, altele vor avea noroc in plan financiar sau,…

- Nu gandi lucrurile mai mult decat e cazul, ci chiar mai putin. Ai incredere in intuitia ta. Foloseste-ti imaginatia, roaga-te pentru calauzire si pentru miracole in viata ta. Cel mai important, nu iti pierde speranta. Acest lucru ne invata Luna in Pesti. Pestii sunt visatorii zodiacului…