Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop Rune cu Mihai Voropchievici. Mihai Voropchievici a dezvaluit care este zodia in horoscopul indian pentru toti nativii, dar si cu ce calitati vin acestea la pachet!In cadrul emisiunii „Adevaruri ascunse”, de la Antena 3 despre horoscopul indian. Care sunt nativii si calitatile lor cele mai de…

- Invitat la „Prietenii de la 11", numerologul Mihai Voropchievici a prezentat horoscopul runelor pentru saptamana 11 - 17 februarie. In timp ce o zodie se afla pe picior de razboi iar alta risca sa faca o greșeala ce o va costa, alți nativi au parte de o „renaștere” in plan mental.

- HOROSCOP 11-17 FEBRUARIE MIHAI VOROPCHIEVICI. HOROSCOP RUNE BERBEC: Este in postura de așteptare. Sa stea acasa sa aștepte o schimbare foarte mare. HOROSCOP RUNE TAUR: Taurii au o saptamana fantastica. Vești bune, din toate direcțiile: bani, cadouri. HOROSCOP RUNE GEMENI: Gemenii…

- Horoscopul lunii februarie, numita și luna iubirii, iți spune exact cum stai cu dragostea, dar și cum iți merge pe celelalte planuri. Afla ce-ți rezerva astrele și daca ești printre zodiile care se indragostesc in februarie:

- Ghinion in dragoste pentru o zodie, infidelitate și lacrimi, pe de o parte, noroc la bani și succes in cariera, la extrema cealalta. Invitat la "Prietenii de la 11", numerologul Mihai Voropchievici a prezentat runele saptamanii 21 - 27 ianuarie 2019.

- Astrologul Remus Ionescu a realizat horoscopul zilei de 15 ianuarie pentru fiecare zodie in parte. DacE vrei sE afli cum stai cu dragostea, cu sEnEtatea "i dacE ca"tigi sau pierzi bani, cite"te in continuare horoscopul zilei de 15 ianuarie.

- Astrologul Remus Ionescu a realizat horoscopul zilei de 10 ianuarie pentru fiecare zodie in parte. DacE vrei sE afli cum stai cu dragostea, cu sEnEtatea "i dacE ca"tigi sau pierzi bani, cite"te in continuare horoscopul zilei de 10 ianuarie.

- Horoscopul runelor pentru 2019, cu Mihai Voropchievici. Berbec Este un an cu multe schimbari majore și schimbarile astea pot veni sau surveni de la o zi la alta. Este un an in care Berbecii trebuie sa stea bine ancorați, bine pregatiți și cu urechile ciulite. Pentru ca aceste lucruri care…