Horoscopul pentru 7 februarie 2018 BERBEC Nu te rupe de restul lumii, nu face opinie separata, pentru ca esti si tu parte dintr-un intreg. Trebuie sa te raportezi permanent la cei din jurul tau, pentru ca nu esti nici exclus, asa cum ti se pare, dar nici mai special: esti la fel ca toata lumea. Azi vei intelege altfel apartenenta ta la acest cadru mai larg de persoane, pentru ca descoperi ca esti ca oricine altcineva, gandesti Citeste articolul mai departe pe noi.md…

- Horoscopul zilei de 6 Februarie aduce o multime de vesti pentru toate zodiile. Cine isi schimba locul de munca, cine castiga bani si cine o duce bine pe plan amoros vedeti mai jos, in horoscopul realizat de Remus Ionescu.

- Berbec Veți avea nevoie de mult tact și diplomație in relațiile cu mama sau in relațiile cu copiii daca voi inseva sunteți mame. Abordați cu delicatețe relația cu ei, mai ales daca au un caracter iute ca al vostru. Va puteți trezi ca aproape se inverseaza rolurile și vai de parinții care nu-și…

- Vibrația Lunii Pline Albastre de pe 31 ianuarie se va resimți puternic și in luna februarie, mai ales din punct de vedere emoțional. In timp ce unii nativi se vor simți mai inspirați, creativi și cu o sensibilitate crescuta, alții iși vor urma inima spre cai nebanuite. Berbec In ultimul timp, ai cam…

- BERBEC In orice colectiv, cineva trebuie sa-si asume rolul de lider pentru ca are ceva mai mult curaj. De data aceasta tu ai putea fi omul potrivit pentru a trasa directia. Toti iti vor recunoaste valoarea, superioritatea si autoritatea si te simti bine in aceasta postura de sef, mai ales ca nimeni…

- Horosocopul arata multe despre personalitatea unei persoane și dezvaluie chiar și cele mai ascunse trasaturi. Totuși, care sunt cele mai frumoase și cele mai deștepte femei, in funcție de zodie?

- Berbec: Se pare ca nu doar veți contempla potențialul unui proiect care va este prezentat in termeni calduroși, ci veți cere amanunte și veți veni cu idei valoroase. Va veți consulta, pentru orice eventualitate, cu ai voștri, cu ființa iubita in legatura cu propunerile primite.

- Horoscopul zodiilor bogate: aflati daca faceti parte din topul zodiilor care se pot imbogati in anul 2018. Gemeni Persoanele care s-au nascut in zodia Gemeni sunt foarte ambitioase si prin urmare acestea pot castiga sume mari de bani in decursul acestui an. In plus, este posibil sa primiti si o suma…

- Horoscopul banilor pentru luna februarie 2018Iata cum stai cu banii in luna februarie: Berbecii vor sta bine la capitolul profesional. Vor avea parte de tot felul de eveniment in urma carora vor lua bani frumoși. Taurii și Gemenii vor fi și ei favorizați de astre din punct…

- Horoscopul pentru urmatorii 5 ani a fost actualizat. Mai multe semne zodiacale vor avea parte de o serie de momente spectaculoase pana in 2023. Unele dintre ele vor realiza venituri substantiale astfel incat isi vor schimba complet vietile. Iata la ce trebuie sa ne asteptam pana in 2023! Berbecii au…

- Fiecare zodie este speciala in felul sau, o spune zodiacul, iar nativii sunt individualizați prin trasaturi de caracter extrem de diferite. Care crezi ca e cea mai mare calitate a ta in funcție de zodie?

- Horoscop Calculele și șirurile de evenimente dau calitatea probabila a evenimentului care urmeaza sa se produca, dar interpretarea aparține in intregime astrologului. La fel a fost și in cazul lui Mihai Tudose. Cea mai probabila data a demisiei lui, dupa calcule, ar fi fost 15 ianuarie, data pe care…

- Mihai Voropchievici a aratat ce spun runele pentru saptamana 15-21 ianuarie. Este o perioada foarte buna pentru majoritatea zodiilor, insa maestrul a dat și cateva sfaturi. Berbec: Sa lase...

- Vrei sa stii ce ti-au rezervat astrele pentru 13 ianuarie 2018? Astrologul Remus Ionescu a realizat horoscopul zilei. Cine are bani, cine are probleme in amor si cui i se deschid toate usile vezi mai jos.

- Ianuarie Taurii se vor concentra pe viata sentimentala, acolo unde au multe de rezolvat, in timp ce Berbecii se vor lovi de crudul adevarat, scrie lyla.ro. Nativii din Berbec vor afla in prima luna din an lucruri dureroare despre oamenii in care si-au pus increderea. Citeste si Horoscop…

- Anul nou chinezesc incepe la data de 16 februarie 2018 și se afla sub influența Cainelui de Pamant. Potrivit previziunilor astrologice publicate de site-ul secretele.com, acest an va aduce fericire, armonie in viața de familie, dragoste pentru țara și o neclintita fidelitate pentru orice cauza pe care…

- In astrologia chinezeasca, 2018 este anul Cainelui de Pamant, un an ce este asociat cu suisuri si coborasuri in orice aspect al vietii tale! A fost un an dificil pentru toate zodiile, dar poți afla ce te așteapta in anul ce tocmai a venit!

- Anul 2018 va aduce fenomene astronomice speciale. Se anunța 5 eclipse, de 13 ori luna plina, iar astrele ne vor pune la grea incercare. Atat Marte cat și Venus vor retrograda consecutiv, Uranus...

- Horoscop Domnul fie laudat, am vazut Carul Anului Nou! Și nu unu, ci doua! Aici, in Drajna, in Prahova submontana, areal vechi unde istoria este prezenta intr-un amestec tainic al trecutului, viitorului și prezentului. Castrul roman, Rumi Dava, drumul invaziilor care imi trece pe sub fereastra, și inca…

- BALANTA: Daca anul 2017 a fost unul bun pentru acesti nativi, 2018 le va aduce o multime de cumpene acestor nativi. Balantele se vor confrunta cu o pierdere semnificativa. Poate sa fie vorba despre o persoana draga sau de locul de munca. Acest lucru ii va afecta foarte tare pe acesti nativi si le…

- Pentru ziua de 28 Decembrie, astrele au pregatit o multime de surprize atat pentru Nativii Pesti, cat si pentru celelalte zodii. Astrologul Remus Ionescu a oferit mai multe detalii pentru fiecare zodie in parte.

- Banii reprezinta pentru unii un obiectiv al vietii, pentru altii doar un mijloc in drumul spre a obtine ceea ce-si doresc. Cert este ca toata lumea are nevoie de bani. Iata ce spun astrele, uite cat de mult vei castiga in functie de zodia in care esti: Berbec In cazul tau, banii nu sunt in mod necesar…

- FECIOARA Perioada Sarbatorilor iti aduce si stres, dar si relaxare. Va fi un mix de sentimente, iar asta presupune multa stapanire de sine. Pe cat de mult te poate enerva partenerul tau de viata, pe atat iti va oferi si momente de neuitat. E posibil ca neintelegerile sa apara din cauza…

- Horoscopul zilei de Luni 25 Decembrie 2017 HOROSCOP 25 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Daca tot ai parte de o zi linistita in care nu apare nimic care sa te streseze, elibereaza-ti mintea de griji! Orice tehnica de care dispui si care iti poate linisti mintea si inima ar fi recomandabila,…

- Horoscop Anul 2018 este anul echilibrului și al naturii, un an echilibrat. Face parte din marele ciclu haos, pamant, dragoste. Nu este un an rau, din punct de vedere astrologic. Puține eclipse au loc, se vad doar din locuri nu prea populate, puține conjuncții, majoritatea buna. Un an care incepe bine,…

- Horoscopul zilei de Vineri 22 Decembrie 2017 HOROSCOP 22 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Indatoririle profesionale si relatiile cu mediul profesional in care activezi sunt tensionate, solicitandu-te mult. De aceea fii prudent in toate. Cineva te poate sfatui de bine vizavi de planurile…

- HOROSCOP 2018: Numerologul Mihai Voropchievici a vorbit despre anul 2018, care bate la usa. HOROSCOP 2018 MIHAI VOROPCHIEVICI: "Anul urmator este un an universal, cu ajutor, cooperare internaționala, progres...

- BERBEC E posibil ca in prag de Sarbatori sa primesti o veste buna de la o persoana draga, scrie eva.ro. Probabil e vorba de un fost iubit sau chiar actual care e la mare departare de tine si care te anunta ca iti va face o vizita. Cu siguranta va iesi ceva frumos din asta, iar impacarea…

- Te simti usor indispusa din pricina stresului sau esti nerabdatoare sa îti revezi familia de Craciun? Oricum ar fi, astrele au de-a face cu dispozitia ta din aceasta perioada a anului, motiv pentru care e bine sa le iei în serios! Iata cum se vor alinia

- Vesti bune pentru unele zodii pentru ziua de miercuri 13 decembrie. Leii, spre exemplu, le vor face surprize copiilor si isi vor dedica activitatea celor mici, in timp ce balantele vor face o gaura uriasa in buget pentru ca vor face cumparaturi. Astrologul Remus Ionescu a oferit detalii pentru fiecare…

- Este mult mai ușor sa iți formezi o relație cu cei din jurul tau daca ei vor avea o parere buna despre tine in urma unei prime intalniri, scrie estisuperba.ro. Mai mult, este bine sa știi inca de la inceput daca iți irosești timpul cu cineva sau nu. Citeste si Horoscopul saptamanii 8-14 decembrie…

- Horoscop Astrologia științifica creștina este o astrologie a aspectelor in care conjuncțiile au un rol principal. Mai mult, se cauta in istorie sa se vada ce s-a intamplat pe Pamant, ce evenimente au avut loc la producerea respectivelor conjuncții. Se fac șiruri de evenimente-conjuncții și se vede care…

- Incepe o noua saptamana și fiecare trebuie sa avem chef de munca și zambetul pe buze. Romanii vin și dupa o relaxare de patru zile dupa minivacanța de 1 Decembrie, astfel ca nu pot fi decat nerabdatori pentru un nou inceput de saptamana. Astrologul Remus Ionescu va ofera informații pentru fiecare zodie…

- Zodiile norocoase in dragoste Gemeni Decembrie este o perioada frumoasa pentru Gemenii care vor sa caute iubirea. Vor avea numeroase ocazii sa se distreze cu prietenii si sa se imprieteneasca cu persoane interesante si atractive. Nativii zodiei care sunt deja casatoriti sau logoditi,…

- Horoscopul zilei de Vineri 1 Decembrie 2017 HOROSCOP 1 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Starile tale de spirit sunt fluctuante, astfel ca este greu sa-ti intre cineva in voie. Controleaza-ti impulsurile si reactiile. Este doar o perioada mai putin inzestrata energetic, iar tu receptionezi…

- Horoscopul zilei de Miercuri 29 Noiembrie 2017 HOROSCOP 29 NOIEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Detaseaza-te de cotidian, fii cat mai discret si orienteaza-ti atentia spre planurile tale personale. Sufletul tau are nevoie de liniste, vorbe bune si sfaturi. Posibil sa te necajeasca afectiuni…

- Iata care sunt zodiile care vor trai bucurii mari in aceasta luna, potrivit ele.ro. Gemeni Te-ai sacrificat mult in ultimele luni. Ai muncit, aproape fara oprire, ai tras din greu ca sa ajungi acolo unde ti-ai dorit. Parea la un moment dat ca tot efortul e in zadar, insa in decembrie…

- Mihai Voropcievici a aratat in emisiunea „Adevaruri Ascunse" care sunt previziunile runelor pentru saptamana 27 noiembrie - 3 decembrie. Specialistul a ținut sa precizeze și ca o zodie est...

- Horoscopul zilei de Duminica 26 Noiembrie 2017 HOROSCOP 26 NOIEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Zilele acestea se recomanda intalniri cu prietenii si plimbari prin locurile dragi. Posibil sa te necajesti datorita vorbelor cuiva drag, insa esti subiectiv. Fereste-te de a formula concluzii…

- BerbecO saptamana cu multe evenimente sociale. Fie ca este vorba despre mediul profesional, fie de cel familial se recomanda prudenta, rabdare, toleranta. Observa atent ce se petrece intre tine si persoanele oficiale din preajma ta, observa cum esti privit de catre ceilalti si gandeste-te…

- Majoritatea celor care urmaresc rubricile de horoscop zilnic, o fac pentru ca isi doresc o confirmare a anumitor aspiratii pe care le au in ziua respectiva. Horoscopul este mult mai complex de atat si nu se rezuma doar la cateva cuvinte spuse in fiecare zi, in care ar trebui sa se regaseasca toti nativii.…

- Berbecii abia au asteptat ziua de azi pentru a putea lenevii in tihna. E drept…au avut o saptamana incarcata, plus ca diseara voi iesi cu prietenii si trebuie sa fie in forma pentru distractie.

- Afla ce-ti rezerva astrele în perioada 10-16 noiembrie 2017. Gemeni E posibil ca tulburarile sa tina și de modul în care stiu sa-si administreze propria energie și s-o dozeze ca sa se foloseasca la maxim de ea. Afectiv si relational, se isca unele furtuni în paradis,…