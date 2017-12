Stiri pe aceeasi tema

- Pugilistul Ronald Gavril este increzator inaintea meciului din luna februarie cu David Benavidez, el afirmand ca stie ca de aceasta data il poate invinge pe american, informeaza worldboxingnews.net.“Abia astept sa intru din nou in ring si sa castig centura. I-am invatat rapid planul de joc…

- SOBOLAN In acest an, e posibil sa fii urmarita de un sentiment vag de nemultumire, chiar daca lucrurile vor merge destul de bine pentru tine. Nu asculta de acea voce interioara care iti spune sa vezi totul numai in negru. Priveste viata cu mai multa seninatate si vei realiza ca, de…

- Stadionul Dinamo va fi pe gustul fanilor: nu va avea pista și va fi acoperit. Ce a spus ministrul Carmen Dan despre noua arena a ”cainilor”. Stadionul și grupele Ligii Campionilor sunt cele doua mari obsesii ale tuturor iubitorilor clubului Dinamo. Prima „buba”, stadionul, este pe cale sa se „vindece”.…

- PreAYedintele Klaus Iohannis a participat, joi AYi vineri, la reuniunea Consiliului European, se aratAƒ A®ntr-un comunicat al AdministraAiei PrezidenAiale, care precizeazAƒ cAƒ RomA¢nia se aAYteaptAƒ ca aranjamentele convenite A®n cadrul primei etape de negociere sAƒ fie implementate rapid AYi integral

- Mariana Cojocaru spune ca pe 2 ianuarie 2018, Uranus isi va urma traiectoria directa in berbec. Pe data de 15 mai va intra in constelatia taur unde va zabovi timp de 7 ani. BERBEC, pana pe data de 15 mai beneficiezi de suport uranian. TAUR, veti primi cu bratele deschise pe nenfricatul…

- Bursa de Valori de la Bucuresti, catalogata inca piata de frontiera, afiseaza in cazul unor emitenti din indicele de referinta BET deprecieri chiar si de 8% in ultima saptamana pe fondul unui sentiment negativ care a cuprins piata determinat de marcarile de profituri ale unor vanzatori mari.

- Te simti usor indispusa din pricina stresului sau esti nerabdatoare sa iti revezi familia de Craciun? Oricum ar fi, astrele au de-a face cu dispozitia ta din aceasta perioada a anului, motiv pentru care e bine sa le iei in serios! Iata cum se vor alinia planetele pentru tine in functie de zodie! Berbec…

- Luna decembrie este una plina de cheltuieli pentru toata lumea și banii parca zboara din portofel cu mare ușurința, pe decorațiuni, mancare sau cadouri. Totuși, astrele arata ca exista și zodii care se vor imbogați in perioada sarbatorilor! Te numeri printre ele?

- Romania nu a primit nicio notificare oficiala cu privire la retragerea unor loturi de lapte praf produse de compania franceza Lactalis, dupa descoperirea bacteriei salmonella, iar daca era o problema sistemul rapid de alerta intra automat in funcțiune și in cateva minute știa toata Europa ce se intampla,…

- Kia Stinger a fost lansat oficial și in Romania. Am "testat" modelul constructorului asiatic, iar primele semne sunt bune. Ramane de vazut daca publicul se va orienta catre showroom-urile Kia sau daca va opta, in continuare, pe soluțiile producatorilor premium.

- Berbec: Indreapta-ti fata catre cer. Neptun din pesti te va ocroti. Taur: Tie iti va indruma pasii catre dreapta credinta un duhovnic cu har dumnezeesc. Gemeni: Nu tagaduiti atunci cand vreti realizati ceva maret si cereti ajutor ceresc. Sigur veti reusi tot ce va propuneti cu ajutorul…

- Horoscopul zilei de Sambata 2 Decembrie 2017 HOROSCOP 2 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Interesanta zi la capitolul financiar. Poti primi cadouri, recompense sau remunerația de la un loc de munca se poate modifica definitiv. Rapid apar și cheltuielile pe cele necesare traiului cotidian…

- BERBEC – In decembrie, nativii vor fi concentrați mai mult pe cariera lor decat pe viața sentimentala. Este inceputul unei perioade de succes, care va dura pana la jumatatea lui ianuarie! Iar oamenii vor fi mai atrași de ei, dar ar putea sa se apropie de Berbeci mai degraba pentru bani sau succes.!…

- Considerata una dintre cele mai frumoase luni ale anului datorita sarbatorii Craciunului, decembrie vine cu o incarcatura spirituala deosebita, majoritatea nativilor fiind determinati sa isi aminteasca de cei dragi lor si sa dea dovada de bunatate cu cei din jur. Afla ce prezic astrele pentru fiecare…

- Presedintele executiv al PMP, Valeriu Steriu, a declarat luni ca protestele de strada sunt justificate atata vreme cat modificarile legilor Justitiei se fac rapid in comisia speciala si nu pe un mecanism normal, in comisiile juridice. "Am discutat pe partea de legi ale Justitiei, aratand ca nu este…

- Mihai Voropcievici a aratat in emisiunea „Adevaruri Ascunse" care sunt previziunile runelor pentru saptamana 27 noiembrie - 3 decembrie. Specialistul a ținut sa precizeze și ca o zodie est...

- In celelalte meciuri ale etapei cu numarul 5: Steaua vs. Sportul, CSM Oradea vs. Dinamo și Rapid vs. Poli Cluj. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent…

- Miercuri, 22 noiembrie, va avea loc un concert caritabil pentru strangerea de fonduri pentru Dan Cucu, suporterul dinamovist bolnav de cancer. Concertul va fi susținut la Beraria H de trupele Paraziții, Trooper, The Mob și ALAN&KEPA. Sunt așteptați peste 1.000 de spectatori printre care și echipele…

- BERBEC Norocul iti surade in aceasta saptamana, ceea ce inseamna ca poti forta putin lucrurile, scrie eva.ro. Daca pana acum ti-a fost teama sa faci o schimbare in cariera, acum este momentul sa faci primul pas in acest sens. Indiferent despre ce este vorba, cert e ca banii vor fi mai…

- Organizatia non-profit Mozilla a lansat un update major al browser-ului Firefox, nume de cod Quantum, care reuseste sa depaseasca Google Chrome in multe din testele de viteza. Firefox, browser-ul care a pus umarul decisiv la inceputul decaderii lui Internet Explorer, a ajuns la versiunea cu numarul…

- Lichidatorul judiciar al societatii FC Rapid SA a stabilit al doilea termen al licitatie pentru vanzarea marcii Rapid, 23 octombrie, cu pretul de pornire de 3.060.000 de euro plus TVA, dupa ce pentru termenul de vineri nimeni nu a achitat garantia de participare.Conform anuntului de vanzare…

- Afla ce-ti rezerva astrele în perioada 10-16 noiembrie 2017. Gemeni E posibil ca tulburarile sa tina și de modul în care stiu sa-si administreze propria energie și s-o dozeze ca sa se foloseasca la maxim de ea. Afectiv si relational, se isca unele furtuni în paradis,…

- Fiecare nativ este unic in felul sau . Fie ca este vorba de trasaturi de personalitate, un fizic greu de uitat sau simtul umorului extrem de dezvoltat, atuurile fiecarei persoane o face greu de uitat.

- Se spune ca, in afara de faptul ca se ghidau dupa acest zodiac totemic pentru cercetarea destinului lor, indienii din America de Sud chiar purtau la gat pandantive reprezentant animalul care guverna perioada pe care o traversau in momentul respectiv.

- Daca ai probleme cu banii sau pur si simplu îti doresti un venit suplimentar, ai la îndemâna un talisman cu orez care poate face minuni pentru tine. În America de Sud se "construieste" acest taliman pentru a aduce bogatie si succes în viata oricarei…

- Teixeira iși va incheia cariera la FCSB: ”Sunt foarte mulțumit de el. Ce daca are 37 de ani?”. Portughezul Filipe Teixeira (37 de ani) a venit in aceasta vara la FCSB și a fost unul dintre cei mai buni jucatori ai echipei in acest sezon. Gigi Becali a decis sa-i prelungeasca angajamentul, care era valabil…

- O adolescenta din New Jersey, Statele Unite ale Americii, a facut o descoperire imediat ce tanarul pe care l-a chemat in vizita si despre care putea jura ca e noul ei iubit s-a scuzat si a plecat, pe motiv ca avea putina treaba.

- Saptamana aceasta sta sub semnul Lunii Pline care va afecta toate semnele zodiacului pe data de 4 noiembrie. Iata horoscopul detaliat pentru fiecare zodie in parte pentru saptamana 30 octombrie – 5 noiembrie 2017, conform Horoscop...

- Citim sau auzim adesea: "Este vremea sa luam atitudine Sa fim uniti si sa aparam orasul sau cauza x sau y ldquo; Pe site urile de socializare sfaraie tastaturile sub lozincile mobilizatoare, curg nemultumirile si injuraturile, dar cand vine vremea sa trecem la fapte, gasim cele mai puerile scuze Ba…

- HOROSCOP 30 OCTOMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Tu esti capul tuturor deciziilor importante in mediul in care te afli, pentru ca toata lumea asteapta parerea ta. Ti se recunoaste astfel valoarea, superioritatea, experienta in diverse domenii. Simti greutatea deciziei tale, iti dai seama…

- Giani Kirița l-a criticat pe Steliano Filip astazi la Digi Sport, avand un discurs dur la adresa lui, dar și a altor fotbaliști dinamoviști. "Sunt jucatori care n-au caștigat nimic, nicio toarta de trofeu, și fac lucruri pe care nu ar trebui sa le faca niciodata. Sunt inconștienți. Mergeam și noi in…

- Asociația Steliștilor 1947 a anunțat azi cat de grava este accidentarea lui Mihai Butoi, fundașul dreapta al echipei și unul dintre cei mai importanți oameni ai formației lui Ion Ion. Jucatorul s-a accidentat in minutul 22 al meciului de pe Giulești cu Rapid (1-1), iar diagnosticul este crunt: ruptura…

- Berbec – Reincarnare Berbecul este un dragon-erou ce lupta cu demonii interiori si cu tentatiile exterioare. Fiecare viata a sa este menita sa isi imbunatateasca abilitatile, sa devina o persoana mai buna si sa renunte la ego. Berbecul are energia razboinicului Marte, obisnuieste sa fuga de…

- BERBEC: Acești nativi vor avea o luna fericita atat din punct de vedere personal, cat și profesional, scrie estisuperba.ro. La serviciu vor strange multe laude pentru munca pe care au depus-o și vor culege și roadele ei. Pe plan profesional totul merge bine și sunt mai iubitori și afectuoși…

- Daniel Pancu a vorbit despre scurta perioada petrecuta la Steaua inainte de a ajunge la Rapid și spune ca nu știe cum ar fi fost atmosfera in vestiar alaturi de Marius Lacatuș. "A fost un moment, așa mi-a fost destinul sa nu joc la Steaua. Nu știu ce s-ar fi intamplat intr-un vestiar cu Lacatuș, de…

- 99,9% a devenit rapid 100% in ceea ce privește titlul pentru Lando Norris, apoi atenția s-a mutat pe lupta mai echilibrata pentru poziția secunda, acontata de juniorul BMW Joel Eriksson. Callum Ilott a fost cel mai rapid in ambele sesiuni de calificari ale etapei a zecea, singura sa scapare fiind al…

- BERBEC: In mintea nativilor din aceasta zodie se petrec o gramada de chestii, au o mulțime de ganduri și incearca sa-i reevalueze sistemul de valori morale, scrie estisuperba.ro. Daca ai planificat o calatorie sau o vacanța se recomanda sa fii prudent pentru ca s-ar putea sa intampini neplaceri.…

- BERBEC Astrele favorizeaza munca in echipa in aceasta saptamana, ceea ce cel mai probabil te va incanta. Iti place sa socializezi, iar energia ta te va face o companie extrem de placuta pentru ceilalti. Pentru a castiga mai multi bani, insa, e necesar sa fii extrem de organizata si…

- Am aflat: in iarna ce unește anul 2017 cu 2018, Hotelul de Gheața de la Balea Lac va fi in... zodia muzicii. Constructorii, inspirați, vor conferi de aceasta data o nota... muzicala celebrei construcții- unica in Romania dar și in partea asta de Europa. Read More...

- Medicii de la Clinica de Chirurgie Vasculara a Spitalului Județean au gasit o modalitate diferita sa se alature campaniei de informare World Thrombosis Day. In premiera pentru Romania, a fost lansat un chestionar online pe care il poate parcurge oricine vrea sa afle daca exista vreun risc de a face…

- Antrenamentele de vedere la distanța coboara automat ritmurile creierului, astfel ca se vor dezvolta intuiția și abilitatea de a patrunde in mintea competitorului. Aceasta stare de spirit evoluata este un rezultat direct al ritmurilor bazale ale creierului. * Berbec Casa finanțarii viselor Berbecilor…

- ProSport il prezinta pe Ciprian Deac, omul decisiv de la Copenhaga, un jucator atipic, caruia antrenorii ii spun sa se pregateasca mai putin, care a invatat profesionalismul de la Raul si Huntelaar si-a asumat anonimatul pe multi bani in Kazahstan si care a continuat sa viseze la nationala, cand selectionerii…

- Horoscopul zilei de Luni 9 Octombrie 2017 HOROSCOP 9 OCTOMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) La cine poti apela daca nu la un parinte care te sfatuieste de bine? Ai pe cineva mai in varsta in preajma ta care priveste lucrurile altfel decat tine. Desi ai fi tentat sa-l consideri demodat sau…

- Potrivit nutriționiștilor din Australia, dieta eficienta este cea care nu ingreuneaza metabolismul și la care renunți o data la cateva saptamani. In urma studiului publicat in Jurnalul Internațional de Obezitate, realizat de cercetatorii de la Universitatea din Tasmania, s-a constatat ca persoanele…

- Ianis ZIcu, fost jucator la Dinamo și Rapid, a vorbit despre accidentarea de care sufera Denis Alibec. Capitanul stelist are o pubalgie care il impiedica sa joace la capacitate maxima, iar Zicu spune ca atacantul ar trebui sa se opereze pentru a fi sigur ca se vindeca. "Eu am avut pubalgie si stiu foarte…