- O noua zi, noi sfaturi din partea astrologilor. Citește totul despre dragoste, sanatate, bani și cariera. Iata ce v-au rezervat astrele pentru fiecare zodie in parte pentru ziua de vineri, 31 mai 2019, horoscop prezentat de...

- Runele au pregatit numeroase vești importante pentru zodii, in saptamana 27 mai-2 iunie! Ce ți-a pregatit destinul și la ce ar trebui sa te aștepți, conform runelor? Numerologul Mihai Voropchievici dezvaluie totul!

- Echipa de fotbal FCSB a anuntat, marti, pe site-ul sau oficial, incheierea contractului cu antrenorul Mihai Teja, care a pregatit vicecampioana Romaniei in perioada ianuarie - mai 2019. In aceasta perioada, tehnicianul in varsta de 40 de ani a adunat 9 victorii, 5 rezultate de egalitate…

- Horoscop zilnic. Horoscopul zilei 3 mai 2019. Banii nu aduc fericirea, dar totuși intrețin iubirea. Cel puțin, asa spune o zicala. Ei bine, daca nativii zodiei Leu nu au astrele de partea lor din punct de vedere sentimental, se pare ca se anunța vești ceva mai bune din punct de vedere financiar!

- Horoscopul zilei de 15 aprilie 2019 anunta surprize in plan profesional. Ziua se anunta destul de complexa, atat din punct de vedere financiar, cat si sentimental. Aveti grija in cine aveti incredere, unele persoane s-ar putea sa se dovedeasca a va fi...

- Este o zi minunata de primavara care vine cu mari planuri si dorinte implinite in zona relatiilor amoroase. Astrele sunt favorabile pentru majoritatea semnelor zodiacale, dar unii nativi ar trebui sa fie precauti si sa evite deciziile luata la repezeala. Vezi ce ti-au pregatit planetele joi, 21 martie,…

- Horoscopul din 7 martie 2019 anunța realizari importante pentru zodia Pești, marea beenficiara a zilei. Nici nativii zodiei Varsator nu sunt ocoliți de succes joi, 7 martie. Zodia Berbec primește avertismente puternice, nativii sunt nevoiți sa dea socoteala pentru multe!