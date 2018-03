Horoscopul Indian. Previziuni pentru primavara anului 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Voropchievici are previziunile runelor pentru aprilie. O zodie are o luna plina de schimbari majore. Astrologul a prezentat, la emisiunea "Adevaruri ascunse" de la Antena 3, horoscopul pentru fiecare nativ in parte.

- Numerologul Mihai Voropchievici a prezentat, sambata, la emisiunea „Adevaruri ascunse”, de la Antena 3, horoscopul pentru saptamana viitoare, așa cum apare el scris in rune. Berbecii au intrat intr-o...

- Cantarețul de manele și muzica de petrecere Jean de la Craiova a ținut un regim vegan timp de un an de zile, dar a renunțat rapid la el. Jean de la Craiova, care a avut o copilarie foarte grea , a marturisit ca a fost convins de o artista de la noi sa treaca la dieta, mai exact sa adopte regimul vegetarian.…

- Delia și-a amanat concertul de la Sala Palatului, care a avut loc in fiecare primavara in ultimii doi ani. Artista a fost intr-un concediu prelungit și nu ar fi avut timp sa puna la pounct toate amanuntele la ceea ce-și dorește sa faca. In ultimii doi ani, Delia a umplut Sala Palatului in spectacolele…

- Marian Vanghelie a vorbit la Antena 3, in emisunea „Adevaruri de viata“, despre relatia sa cu Gabriel Oprea si cum a ajuns acesta in varful politicii, desi niciodata nu a fost considerat o persoana inteligenta, ci dimpotriva, i se spunea „minte mica“.

- Marian Vanghelie, fostul primar al Sectorului 5, a marturisit la emisiunea "Adevaruri de viața" de la Antena 3 ca a fost batut de poliție in tinerețe și ca acum se gandește serios sa iși faca un nou partid politic. Posibilitatea de a fi din nou trimis la pușcarie nu il sperie, ba chiar are o lista…

- Marian Vanghelie a spus ca nu are carte, dar s-a priceput la lucruri de viața, lucruri pe care le-a "furat" de-a lungul timpului. Vanghelie spune de asemenea ca Gabriel Oprea ar fi țipat la el și l-ar fi injurat in momentul in care a incercat sa-l atraga de partea sa și el nu ar fi acceptat.…

- Numerologul Mihai Voropchievici și bioenergoterapeutul Lidia Fecioru au dat cateva exemple și explicații la ”Adevaruri ascunse”. ”Mudrele sunt arta gesturilor sacre. Un semn, un simbol. Și semnul Crucii e o mudra. Aici trebuie sa ințelegem, sa fim deschiși și luminați la minte, ca folosirea…

- Horoscopul primaverii pentru zodia Berbec E timpul sa faci un pas mare inainte! Primavara aceasta, lasa in urma dezamagirile și gasește alte obiective care sa te motiveze. In urmatoarele luni, o poți lua de la capat sa iți reconstruiești fericirea. In urmatoarele trei luni, trebuie…

- Numerologul Mihai Voropchievici a prezentat la ”Adevaruri ascunse” de la Antena 3 care sunt cele mai fermecatoare trei calitați ale fiecarei zodii. Ați cunoscut vreodata pe cineva care este atat de...

- In luna martie sunt acumulate cele mai multe energii negative, a spus bioenergoterapeutul Lidia Fecioru la ”Adevaruri ascunse” de la Antena 3, care a explicat ce putem face pentru a ne proteja. ”Se spune ca...

- Mihai Voropchievici și Lidia Fecioru au explicat la "Adevaruri ascunse" motivele pentru care anumite suflete se atrag. Exista anumite compatibilitați care fac ca doi oameni sa se simta comfo...

- Ana Maria Patru: Mi s-a cerut sa-i denunt pe Udrea, Basescu, Dragnea, Ponta, Ghita si colegii de la AEP Ana Maria Patru, fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente (AEP), sustine ca Lucian Onea, seful DNA Ploiesti, i-a cerut sa faca mai multe denunturi pe numele unor oameni politici precum Elena…

- Cel de-al optulea episod al serialului “Fructului oprit”, pe care Antena 1 il va difuza in aceasta seara, de la ora 20.00, aduce in fața telespectatorilor imagini spectaculoase filmate in Istanbul și ii surprinde pe Sonia Caragea și Alex Iova in ipostaze interzise.

- Un obișnuit al emisiunii ”Adevaruri Ascunse” de la Antena3, cunoscutul și apreciatul astrolog și numerolog Mihai Voropchieci a prezentat previziunile runelor pentru luna martie, pentru fiecare nativ. Berbec: Are protecție totala toata luna martie, sunt feriți de toate forțele malefice. Taur: O luna…

- Moment inedit in studioul Antena 3, in emisiunea „Adevaruri de viața”. Invitatul Danei Grecu, ministrul Agriculturii, Petre Dae, și-a deschis servieta, declarand ca nu se desparte niciodata de ea și i-a aratat Danei Chera ce se ascunde in ea. Daea a vorbit cu sinceritate și despre marea lui iubire:…

- Moment inedit in studioul Antena 3, in emisiunea „Adevaruri de viața”. Ministrul Agriculturii, Petre Dae, și-a deschis servieta, de care a declarat ca nu se desparte niciodata, și i-a aratat Danei Chera ce se ascunde in ea. „Am tot ce trebuie ca sa raspund la orice intrebare. Eu nu știu ce…

- Horoscop martie 2018. Toate semnele zodiacale au sansa sa isi schimbe viata in martie, totul tine insa de felul in care vor actiona si de modul in care se vor misca planetele. Iata ce ti-au pregatit astrele.

- Ce ar putea invata Capitala de la Cluj in materie de administratie. Din perspectiva unui bucurestean Vice a publicat un articol intitulat "Opt lucruri mișto pe care București ar trebui sa le ia de la alte orașe din Romania". Clujul este unul din modele analizate. Statiile de taxi cu gard…

- Cezara Dafinescu a fost invitata in emisiunea "Adevaruri de viața" de la Antena 3, unde a povestit cele mai frumoase experiențe din viața ei. De asemenea, actrița a spus ca ea nu a avut prietene...

- Specialistii vin cu vesti proate pentru romanii care au credite. Economistii au facut, potrivit Antena 3, mai multe scenarii socante atat pentru romanii care s-au imprumutat in lei, cat si pentru cei cu imprumuturi in euro. Citeste si: Accident cu mai multe VICTIME in Capitala: Circulatia…

- Site-ul Pagina de Media a publicat situația audianțele talk-showurilor din Romania. Romania in 60 de minute a fost cea mai urmarita emisiune de dezbateri. A fost urmata de Adevaruri ascunse, show-ul cu numerologi și parapsihologie moderat de Dana Chera pe Antena 3.

- Numerologul Mihai Voropchievici a vorbit sambata, la emisiunea ”Adevaruri ascunse”, de la Antena 3, despre semificațiile pe care le are Super Luna Sangerie, care apare o data la 150 de ani.

- Numerologul Mihai Voropchievici a vorbit sambata, la emisiunea ”Adevaruri ascunse”, de la Antena 3, despre semificațiile pe care le are portofelul atunci cand vine vorba de capacitatea unei persoane de a atrage bani.

- Kabbalh este horoscopul ebraic, acolo unde regasim 12 semne zodiacale, corespunzatoare horoscopului european. Numerologul Mihai Voropchievici le-a prezentat la "Adevaruri ascunse" de la Antena 3 și a...

- Adrian Nastase a speriat-o pe Dana Grecu, duminica seara, la Antena 3! Realizatoare emisiunii ”Adevaruri de viața” l-a intrebat pe fostul daca va fi viitorul președinte al Romaniei, iar Nastase a spus ”sigur voi fi”.Iata schimbul de replici: Citește și: Surpriza de proporții! Ce cantareți…

- Luna plina de miercurea viitoare aduce o saptamana plina pentru toata lumea, pentru ca vine cu multa energie, a spus astrologul Camelia Patrașcanu, duminica, la Antena 3. Berbec - Luna plina...

- Mihai Voropchievici a dezvaluit, mai intai, ce semnifica anul acesta din perspectiva numerologica, iar ulterior a detaliat horoscopul european și chinezesc pentru 2018. An universal doi, anul viitor. Ceea ce inseamna o perioada de pace si liniste”, a spus Mihai Voropchievici. Acesta…

- Controversatul formular 600 nu este ceva nou, doar ca Guvernul a omis sa comunice si românilor modificarile facute la el, spune fostul ministru al Finantelor, Ioana Petrescu. În plus, oficialul sustine ca actualii guvernanti ar trebui ca pe lânga acel proiect de amânare,…

- Analistul economic Radu Soviani aduce critici dure Codului fiscal, declarației 600 și este de parere ca ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, ar trebui sa plece odata cu acest formular. ”Ar trebui sa plece declarația fiscala cu tot cu Mișa. Nu poți sa-l pastrezi în continuare pe Mișa.…

- Deși oamenii de știința avertizau cu privire la un posibil seism puternic in țara noastra in 2018, anunțul facut de Gheorghe Marmureanu despre un cutremur mare in Romania este mai mult decat liniștitor. Seismologii avertizau ca 2018 ar putea fi un an marcat de multe cutremure majore, dupa ce au studiat…

- Incepand cu primavara aceasta, Antena 1 le aduce telespectatorilor pe micile ecrane un nou reality show, care va fi prezentat de cunoscutul moderator de televiziune Mircea Radu. ,,IE, Romanie” va debuta sub forma unei aventuri rurale, in care vedetele se vor intrece pentru a descoperi cele mai autentice…

- Dana Chera, fosta Grecu, a trecut recent printr-un divort de Bogdan Grecu, tatal copiilor ei, apoi si-a refacut viata alaturi de un medic din Pitesti. Prezentatoarea pare ca se simte foarte bine si ca a trecut repede peste separarea de fostul sot. In prezent, vedeta de la Antena 3 a inceput recent o…

- In contextul in care Lidia Fecioru și numerologul Mihai Voropchievici vorbeau despre daruirea lucrurilor, despre ce rau iți pot face oamenii care arunca lucrurile pe care le daruiești și cat de mult bine iși fac cei care poarta sau au grija de lucrurile pe care le oferi, despre cum simți cand cineva…

- "Pe 31 am primit un telefon cu numar ascuns. Am primit o mulțime de „felicitari" la adresa mamei ca nu a nins atunci cand am prognozat eu. Era un pretext, apoi a trecut la amenințari. Zicea ca vine sa-mi sparga capul cu un ciocan. Se auzea, ceilalți au explodat. Le-am zis ca Dumnezeu e deasupra și…

- "Pentru detoxifierea corpului se ia o ceapa tocata marunt și puțin usturoi pisat. Se amesteca in cantitate egala, se pune 1 minut in apa fierbinte, apoi se pune in tifon și se lipește in mijlocul talpii. Se lasa peste noapte cu un ciorap deasupra. Dimineața vedem ca amestecul este maroniu, ceea ce…

- Mihai Voropchievici a fost amenintat pentru ca a gresit prognoza de Sarbatori. "Pe 31 am primit un telefon cu numar ascuns. Am primit o mulțime de „felicitari" la adresa mamei ca nu a nins atunci cand am prognozat eu. Era un pretext, apoi a trecut la amenințari. Zicea ca vine sa-mi sparga capul cu…

- Codrin Stefanescu, secretar general adjunct al PSD si unul dintre apropiatii lui Liviu Dragnea, a declarat joi ca partidul trebuie sa stabileasca pana in primavara candidatul la prezidentialele din 2019. "Trebuie sa-l aparam cu dintii pentru ca va fi vinovatul de serviciu al statului paralel", a spus…

- Batalia cea mare s-a dat intre Dana Grecu și Alessandra Stoicescu. Cele doua jurnaliste de la Antena 3 au fost votate in numar foarte mare. Conform publicului DC News, realizatoarea TV a anului 2017 este Alessandra Stoicescu, cu 24,74% din voturi, urmata imediat de Dana Grecu cu 24,68%. Pe locul…

- Ingrosarea vaselor de sange inseamna tromboze, inseamna accidente ischemice si multe alte probleme. De aceea, Lidia Fecioru recomanda o atentie asupra sporita dar si un leac. Pentru acest leac, avem nevoie de cinci nuci pe care sa le amestecam cu o lingura de miere de tei, un varf de scortisoara…

- In anul care tocmai a inceput, vom plati greșelile din trecut, iar ”2018 și 2019 sunt ani de cumpana pentru țara noastra”, a spus astrologul Cristina Demetrescu, luni, la Antena 3.”Vor fi foarte puternic amendate persoanele care nu fac treaba bine. Jupiter in Scorpion scoate la suprafața acest…

- In anul care tocmai a inceput, vom plati greșelile pentru trecut, iar ”2018 și 2019 sunt ani de cumpana pentru țara noastra”, a spus astrologul Cristina Demetrescu, luni, la emisiunea Voi cu Voicu, de la Antena 3. ”Vor fi foarte puternic amendate persoanele care nu fac treaba bine. Jupiter…

- In anul care tocmai a inceput, vom plati greșelile pentru trecut, iar ”2018 și 2019 sunt ani de cumpana pentru țara noastra”, a spus astrologul Cristina Demetrescu, luni, la emisiunea Voi cu Voicu, de la Antena 3.

- Analistul politic Bogdan Chirieac vine cu previziuni sumbre pentru anul 2018. El este de parere ca Guvernul Tudose va pica. Întrebat de ce crede acest lucru, el a raspuns: ”Se coc anumite lucruri. Sistemul nu vrea sa predea puterea celor aleși. Am mari reticențe și în…

- Analistul politic Bogdan Chirieac s-a declarat nemulțumit, duminica, la Antena 3, de prestația PSD, partidul aflat la guvernare. ”Sunt nemulțumit de prestația PSD. Pe finalul de an, parca s-a mai dat un pic pe brazda”, a spus analistul politic Bogdan Chirieac, duminica, la emisiunea…

- Duel de zile mari, în ultima zi din 2017, la Antena 3. Invitații Danei Grecu la emisiunea Adevaruri de viața au fost Bogdan Chirieac, analist politic și Mugur Ciuvica, președintele Grupului de Investigații Politice (GIP). Relația dintre cei doi este binecunoscuta de la emisiuni, unde…

- Horoscop chinezesc 2018. Anul cainelui de pamant! Vor fi multe schimbari. ”Eu vad anul cainelui ca pe unul al schimbarilor, unul uracios. (...) Va fi un an greuț”, a spus bioenergoterapeutul Lidia Fecioru, sambata, la emisiunea Adevaruri ascunse, Numerologii vad 2018 ca pe un an bun, insa,…