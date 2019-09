HOROSCOPUL FEMEILOR pentru finalul lui 2019. Două zodii au necazuri mari pe sfârşit de an Femeia Berbec Stelele recomanda femeilor Berbec sa acorde atentie sportului si sa pastreze cel mai activ stil de viata, scrie secretele.com. In mijlocul verii, viteza evenimentelor va incetini si nu va mai fi nevoie de o dinamica constanta. Stabilitatea emotionala va fi compromisa din cauza tulburarilor minore. Femeile din zodia Berbec in cea de-a doua jumatate a lui 2019 vor arata mai multa empatie si din acest motiv esential emotional va fi perturbat. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

