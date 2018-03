Horoscopul dragostei: zodiile care experimentează totul în dormitor Horoscopul dragostei: zodia Berbec

Berbecii sunt persoane lipsite de inhibitii. Horoscopul dragostei atrage atentia ca unii ii pot considera vulgari pe Berbeci din cauza ca sunt foarte pasionali, impetuosi si sunt adepti ai partidelor de sex scurte si intense. Horoscopul dragostei: zodia Taur Taurii au o viata sexuala activa si plina de noutati constant. Horoscopul dragostei pentru Tauri spune ca nativii acestei zodii sunt foarte pasionali si traiesc fiecare senzatie la intensitate maxima. Horoscopul dragostei: zodia Gemeni Gemenilor le place sa vorbeasca in… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Vezi daca te afli in acest top si incearca sa iei masuri. Care este zodia care ascunde suferinte mari, dar zambeste mereu? Afla ce spun astrele! Citeste si HOROSCOP: Zodiile norocoase ale lunii aprilie Sagetator- horoscop Aprilie 2018 Chiar daca e mai mereu fericit, Sagetatorul…

- O zi importanta pentru familie ii așteapta pe Berbeci și Tauri, in timp ce Fecioarele și Peștii trebuie sa dea mai multa atenție sanatații. Va prezentam horoscopul detaliat pentru fiecare zodie in parte pentru ziua de miercuri 28 martie 2018, horoscop publicat de...

- Cu toate ca a greși este ceva omenesc, exista persoane pentru care conceptul de greșeala pur și simplu nu exista, asta pentru ca nu au puterea de a-i ierta pe ceilalți. Iata cine sunt acești implacabili ai zodiacului.

- Balanta Acesti nativi muncesc de zor si sunt implicati in numeroase proiecte. In viitorul apropiat vor avea parte de castiguri, caci efortul lor va fi recompensat. Se vor bucura de succes si vor castiga usor de sume de bani mari, scrie spynews.ro. Citeste si Horoscop Adrian Bunea.…

- Este o luna in care ni se elibereaza chakrele, o luna in care avem și Sarbatoarea Invierii Domnului, iar atunci cand spiritualitatea ne cuprinde pe toți. Horoscop mayaș aprilie 2018 pentru fiecare zodie Berbecii au parte de momente unice. In aprilie vor descoperi cate talente ascunse…

- Mihai Voropchievici, vești bune pentru Rac și Fecioara. Vor avea parte de o serie de surprize placute chiar din acest sfarșit de saptamana. Fecioarele sunt protejate de divinitate mai mult ca niciodata. Aceste semne zodiacale „au o perioada de revigorare. Au din toate cele patru puncte cardinale…

- Ele sunt zeitele zodiacului in materie de s@x. Sunt cele mai pricepute in taina amorului si pot cuceri orice barbat oricand. FEMEIA nascuta in zodia FECIOARA: Aceasta nativa are un soi de sensibilitate aparte, dar asta pana la proba contrarie. Stie cum sa seduca un barbat si este mereu gata de atac.…

- Intamplari neasteptate va pot forta sa luati acum o decizie importanta, o decizie pe care, de fapt, ati intors-o pe toate partile in ultimul timp. Invitatie la o negociere, discutie cu un angajator, sau poate ca cineva cu care ati mai colaborat va prezinta un proiect ce se poate dovedi atractiv.

- Exista un top al zodiilor in care nu ar trebui sa ai incredere niciodata intr-o relație de prietenie și pe care nu ar trebui sa le consideri amice cu adevarat. Ești curioasa despre cine este vorba?

- Top 4 zodii care reușesc tot ce-și propun in anul 2018. In dragoste, la locul de munca sau in afaceri totul le merge struna. Berbec Berbecul stie mereu cum sa rezolve orice situatie. Incearca mereu sa fie primul sau prima in toate cazurile, inclusiv la adunari sau la serviciu. Munceste incontinuu din…

- Precauție, atenție și discernamant. De aceste arme ai nevoie in perioada in care vei intampina mici dificlutați. Inceputul lunii martie s-ar putea sa nu fie foarte roz, dar nu te ingrijora. Gandește limpede și acționeaza.

- Berbec: Nu sunt excluse banuieli sau semne de intrebare, insa pana cand vor veni raspunsuri sau certitudini veți prefera sa va vedeți liniștiți de ale voastre, sa luați parte la intalnirile și distracțiile zilei, sa vedeți partea plina a paharului.

- Fie ca este vorba de bani, de dragoste sau de succes in plan profesional, zodiile au partea lor de noroc! Afla daca te numeri printre zodiile favorizate de astre sau daca trebuie sa te ferești de ghinion. Zodiile norocoase in dragoste Taur Nativii Tauri sunt favorizați de tranzitul lui Venus prin semnul…

- Este o perioada de reflexionare pentru majoritatea semnelor zodiacale. Zodiile de pamant au cele mai multe lucruri de invațat deoarece se vor confrunta cu tot felul de situații din care vor reieși mai puternice. Așadar, Taurii, Capricornii și Fecioarele au toate motivele de bucurie pentru…

- Dragobetele, un zeu tanar al Panteonului autohton, este dupa legenda fiul Babei Dochia, reprezentand, in opozitie cu aceasta, principiul pozitiv. Dragobetele era sarbatorit pe 24 februarie. Sarbatoarea este specifica zonei de sud a tarii (Oltenia, Muntenia si partial Dobrogea). Pe plaiurile romanesti,…

- Știți cum se spune: ce rost are sa prelungești o agonie daca poți sa rupi raul de la radacina? Unele relații ne țin pe loc, sunt toxice și nu ne fac fericiți, chiar daca la inceput am fost entuziasmați. Citeste si Ce se intampla in corpul tau dupa despartire. Transformari pe care nici nu le…

- 1. Berbec Partenerii ideali pentru Berbeci sunt Gemenii, Lei, Sagetatorii și Varsatorii. Berbecii iși aleg partenerii și ii cuceresc pe loc. Relația poate fi de durata daca partenerul știe sa mențina interesul Berbecului. 2. Taur Cei mai potriviți parteneri pentru Taur sunt Racul,…

- In octombrie 2017 o petiție a fost semnata de cateva mii de oameni care cereau amenajarea unui spațiu de joaca pentru copiii care se afla, alaturi de mamele lor, in Penitenciarul de la Rusca. Nu a durat mult și, un grup de femei, in frunte cu activista civica Domnica Cemortan, au amenajat un spațiu…

- Ipocrizia este unul dintre lucrurile care pot distruge un om si o relatie. Sa ai incredere in cineva care te tradeaza si nu tine la tine de fapt este foarte toxic, asa ca este bine sa stii din timp cu cine ai de-a face de fapt.

- Nu toata lumea are la fel de mult noroc in dragoste. In perioada urmatoare astrele anunța numai lucruri bune pentru unele semne zodiacale. Aceste zodii au toate șansele sa traiasca iubirea la intensitate maxima in aceasta primavara.

- Zodii norocoase 2018. Leu Cu sau fara noroc, Leul este si va fi intotdeauna starul zodiacului. Un Leu este in lumina reflectoarelor, indiferent de locul in care se afla, fara a face prea mare efort. Leii au o personalitate magnetica si un caracter puternic. Este foarte usor sa placi un Leu, insa…

- GemeniNativii din Gemeni au sansa sa treaca de la un simplu flirt pe Facebook la o relatie serioasa si, de ce nu, la o intalnire chiar de ziua indragostitilor. BalantaBalantele au mare nevoie de afectiune, de un om care sa-i inteleaga si sa le arate intelegere. Nativii din Balanta…

- Horoscop de Ziua Indragostiților Berbecii petrec Sfantul Valentin alaturi de prietenii apropiați. Nu sunt foarte incantați de dulcegarii, de atențiile pe care le primesc pentru ca vad o nota forțata. Taurii afla ca persoana iubita nu este tocmai fidela. E posibil sa descopere niște mesaje…

- 1. Berbec și FecioaraSa vedem ce-i aduce impreuna. Sunt plini de contradicții, lucru care-i atrage pe cei din jur. Fecioarele admira increderea. Este uimitoare capacitatea sa de a repara lucrurile care nu mai funcționeaza. totuși pasiunea Berbecului pentru risc și pentru lipsa de analiza…

- In saptamana dragostei, Vali Boghean lanseaza o piesa și un videoclip despre iubire. Videoclipul piesei „Noi” este o poveste de dragoste, condimentata cu arta și momente de tandrețe din cuplu protagonist. Muzica și textul aparține artistului Vali Boghean. Urmariți mai jos noul videoclip lansat astazi.…

- Berbec Sambata: Un prieten iti face o invitatie, dar ai dubii daca sa ii dai curs sau nu. Este posibil sa regreti daca nu o vei face. Nici nu stii ce ai de pierdut! Duminica: Ar fi bine sa lasi deciziile importante pe data viitoare. Astazi nu prea esti in apele tale si este posibil…

- Berbecii vor avea parte de caștiguri financiare serioase in perioada urmatoare. Din lunile martie și aprilie lucrurile se vor reașeza pentru ei din punct de vedere profesional. Taurii trebuie sa fie extrem de atenți la ce se va intampla cu ei din punct de vedere profesional. Nimic nu va mai…

- 2. Taur E posibil ca Taurii sa nege vehement ca sunt indragostiți, scrie estisuperba.ro. Au o atitudine rece, deși in sufletul lor se lupta cu demonii iubirii. Se pricep de minune sa ignore inevitabilul. Citeste si HOROSCOP: Femeia-malefica a zodiacului 3. Gemeni Gemenii…

- 1. Berbec Nu sunt in apele lor pentru ca au suferit un accident sau au o boala care ii impiedica sa fie la fel de energici ca intotdeauna. Devin triști și irascibili și au nevoie de prieteni ințelegatori langa ei care sa-i ajute sa treaca peste momentul greu. 2. Taur Taurii…

- 1. Fecioara Nu te autolimitezi niciodata și dai tot ce ai mai bun pentru a-ți atinge scopul. Recunoști meritele oamenilor care te-au ajutat in drumul spre succes și poți chiar sa prezici momentul exact cand te vei imbogați. Deții rețeta succesului așa ca e foarte probabil sa te imbogațești…

- Astrele ne dezvaluie care sunt semnele zodiacale care nu iți vor spune niciodata ceea ce simt pentru tine, scrie estisuperba.ro. Iși vor exterioriza orice sentiment, incat nu-ți vei da seama ce se afla in sufletul lor. Citeste si Femeia din horoscop care este intruchiparea raului. Cea mai…

- Unele persoane pur și simplu nu pot trece peste aceste momente de cotitura, in timp ce alții trec peste orice obstacol și au puterea de a transforma orice necaz in ceva favorabil lor. Este posibil sa fie și un sprijin divin. Astrele ne dezvaluie care sunt semnele zodiacale care pot trece peste…

- Calendar creștin ortodox: Intampinarea Domnului, pe 2 februarie. Praznicul Intampinarii Domnului este cinstit de Biserica Ortodoxa pe 2 februarie. Intampinarea Domnului este o sarbatoare care ne amintește de momentul in care Hristos este adus la Templul din Ierusalim de Fecioara Maria și de Iosif pentru…

- BERBECUL este una din zodiile cele mai calculate si motivate financiar, se implica serios in munca si are rabdare sa acumuleze in timp. Atunci cand vrea un credit bancar, devine ceva mai aventuros si se poate implica si in credite hazardante, fara masuri de precautie. El se bazeaza pe principiul…

- BERBEC Berbecul este prima dintre zodiile care au cele mai mari șanse sa caștige la loto in februarie 2018. Trebuie menționat insa și faptul ca acești nativi pot obține sume importante de bani și din munca. Au ambiții profesionale mari, iși seteaza obiective dificile, insa contextul astral este de…

- Horoscopul dragostei. Minciuna are picioare scurte, iar daca stii la ce sa te astepti din partea nativilor fiecarei zodii, nu vei avea suprize neplacute. Astazi, astrele ne dezvaluie care este latura întunecata a fiecarei zodii si de cine trebuie sa te feresti, în functie…

- BERBEC: In cariera e posibil sa existe evenimentele cele mai importante, intalniri, sedinte, hotarari, care vizeaza asumarea unor responsabilitati, a unor functii sau decuplarea de la niste responsabilitati care nu-i mai onoreaza. In felul acesta evita o problema, o paguba, oricum isi fac calcule…

- Scorpion 2018 este anul zodiei Scorpion. Mulți nativi vor avea parte de evenimente fericite, evenimente mari, care ii vor aduce foarte aproape de scopurilor lor. Va fi o perioada bun inclusiv pe plan financiar. Nu este vorba neaparat de noroc, ci, așa cum am spus, de felul cum vor ști…

- BERBEC: Persoanele cu care se vor intersecta acești nativi azi vor avea un efect benefic in viața lor și ar fi mai bine daca ar pastra acești oameni in viața lor mai mult timp. TAUR: Taurii tind sa aiba o atitudine superficiala azi și s-ar putea sa aiba mai multe conflicte…

- Anul 2018 se anunța unul plin de surprize și daca o parte dintre nativi se vor bucura de succes pe plan material, alții își vor întâlni sufletul pereche și își vor oficializa relația.

- Taur Nativii nascuti in zodia Taur se chinuie de ceva timp sa treaca peste o perioada dificila, dar nu reusesc in niciun fel. Parca totul s-a intors impotriva lor si trebuie sa lupte cu morile de vant pentru a iesi la lumina. Pe langa dificultatile de la locul de munca, lipsa banilor si ratarea…

- Berbec – Leu O relatie de durata. Leul este cea de-a cincea zodie, iar in numerologie este echivalentul plexului solar. Daca unii iubesc cu mintea (Berbecii), Leii iubesc cu inima. Compatibilitatea dintre cele doua zodii este perfecta si in astrologie si in numerologie. Taur – Rac O relatie facuta…

- Berbec: Va avea un an foarte bun, pentru ca Uranus va intra in cea dea doua casa: sector astro-financiar. Veniturile berbecilor vor fi susținute, mai ales pentru cei care știu ce isi doresc. Taur: Va trebui sa se apropie de persoanele dragi, cu persoanele cu care intra in contact. Trebuie…

- Fie ca este vorba de bani, de dragoste sau de succes in plan profesional, zodiile au partea lor de noroc! Zodiile norocoase in dragoste in horoscopul lunii ianuarie 2018 Taur Noul an incepe cu vești bune, chiar dupa Revelion, iar astrele vor fi deosebit de generoase cu tine in luna ianuarie. Venus…

- In zodiacul chinezesc, 2018 va anul Cainelui de Pamant, simbol al protecției, al siguranței și al inteligenței, iar din punct de vedere numerologic vom simți vibrația cifrei 2 care aduce echilibru.