Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta zi minunata de primavara vine cu planuri marete in zona relatiilor de dragoste pe intreaga harta astrologica. Astrele vor surade multor semne zodiacale si le va pune la incercare pe altele, insa rezultatele aduc o stare de liniste si implinire. Vezi ce au rezervat pentru tine planetele pe plan…

- Ziua de miercuri vine cu noi provocari in dragoste si in relatiile cu cei din jur, astrele propun reusite dar si dezamagiri pe plan amoros pentru semnele zodiacale. Vezi ce ti-au pregatit planetele miercuri, 20 martie, pe plan amoros.

- Horoscopul zilei, marți, 12 februarie 2019 - Berbec: Ai la dispoziție o zi care te invita la armonie, dar nu oricum ci prin ințelegerea unor probleme care au lasat in urma mai multe intrebari, decat raspunsuri. Horoscopul zilei, marți, 12 februarie 2019 - Taur: Ești mai stabil in tot ce faci, in ganduri…

- Horoscopul zilei, luni, 11 februarie 2019 - Berbec: Incepi sa abordezi puțin altfel relațiile cu cei din anturaj, sa iți diversifici interesele și sa cauți informați care te vor ajuta sa schimbi anumite lucruri in viața ta. Horoscopul zilei, luni, 11 februarie 2019 - Taur: Interesele tale, inclusiv…

- Uranus este pentru ultima data in Berbec pentru 84 ani. Din martie, intra in Taur pana in 2026. Dat fiind ca Uranus inseamna imprevizibilitate, neasteptat, miscari rebele, lucruri total atipice, avem toate motivele sa ne intereseze orice miscare a lui Uranus ! Ce iti aduc in functie de zodie…

- Horoscop zilnic Berbec – Horoscopul zilei de 14 ianuarie 2019 Cei nascuți in zodia Berbec sunt energici și au inițiative la locul de munca. Nativii sunt competitivi, iși rezolva sarcinile cu ușurința și rapiditate și dau dovada de o buna putere de concentrare și asimilare a informațiilor. Horoscopul…