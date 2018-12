Horoscopul dragostei. Cum stai cu iubirea în săptămâna 17-23 decembrie? Se anunţă certuri în cuplu BERBEC Chiar daca ai multe de facut in aceasta saptamana, ar fi bine sa iti faci timp si pentru persoana iubita. Se acorda o atentie deosebita acestui sector al vietii tale in special daca ai avut recent parte de certuri in cuplu. Perioada sarbatorilor ar trebui sa va faca pe amandoi sa fiti mai buni si mai toleranti. Daca esti singur, e posibil sa simti o presiune din partea celor din jur in ceea ce priveste acest aspect. TAUR Te vei axa mai mult pe familie in aceasta saptamana. Perioada sarbatorilor scoate ce ai tu mai frumos la iveala, asadar comportamentul tau… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

