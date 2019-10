Horoscopul Karmic vine cu vești bune pentru Gemeni și Varsatori

Cei nascuți in zodia Gemenilor, pot rasufla ușurați, pentru ca norii negri din ultima vreme se vor risipi ca prin minune, scrie web10.ro. Norocul le va surade in octombrie, atat din punct de vedere al vieții profesionale, cat și in ceea ce privește relația cu partenerul de viața. Cei care nu au reușit sa intalneasca persoana potrivita, ar fi bine sa se pregateasca, pentru ca mult-așteptatul moment se apropie cu pași repezi.