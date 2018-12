Stiri pe aceeasi tema

- Pe 22 decembrie 2018 (ora 19:49 in Romania) avem de-a face cu o luna plina, o luna care pica la 0 grade in semnul Racului, magica prin semnificațiile astrologice pe care le are și prin faptul ca o putem admira in toata splendoarea in preajma Craciunului, o sarbatoare profund spirituala. Astronomii o…

- Vezi ce te așteapta in 2019, in funcție de data nașterii! Cifra destinului iți dezvaluie TOTUL Ca sa afli ce ți-a pregatit destinul pentru anul urmator tot ce ai de facut este sa iți calculezi numarul personal. Practic, data in care te-ai nascut iți arata care este cifra sub care tu vibrezi. Calculul…

- HOROSCOP 26 NOIEMBRIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie)Daca ti-ai luat candva angajamentul fata de cineva ca vei interveni in ajutorul lui la un moment dat, adu-ti aminte de promisiune si tine-te de cuvant. Tu oricum esti un om foarte corect care-si indeplineste intotdeauna legamintele,…

- Sub conducerea lui Augustin Lazar, procurorii Parchetului General demonstreaza ca au competențe deosebite in …astrologie. Aceștia au realizat o analiza naucitoare despre criminalii din Romania și victimele acestora, in funcție de zodii. Potrivit documentului publicat pe site-ul Ministerului Public, cei…

- Berbec – Fauritorul de cupluri Berbecii adora sa isi cupleze prietenii. Nu suporta gandul ca unul din prietenii sai sa fie singur si imediat ii cauta perechea. Aranjeaza cat ai clipi o intalnire. Mai mult, prietenii vin sa-i ceara parerea cu privire la un potential partener. Taur –…

- Cuvintele sunt folosite uneori ca sa evidentieze adevaruri, chiar daca socheaza. Ambele situatii sunt reale azi, cu Mercur in Scorpion si in opozitie cu Uranus. Cumva lumea ta s-a golit brusc de vorbe frumoase si amabile ? De politete? Poti auzi numai adevarul de la un nebun si sa fie suficient…

- Mama Berbec Te pricepi foarte bine sa setezi limite copiilor, iar ei vor creste cu repere foarte clare care sa-i tina in siguranta. Mama Taur Ai bun gust si te bazezi pe intuitie. Iti inveti copiii, inca de mici, cum sa se foloseasca de resurse precum banii, timpul si energia. Mama Gemeni…

- Pluto isi continua miscarea in Capricorn, important pentru noi. De ce? Acestui semn de Pamant ii place sa munceasca de la cap la coada. Este angajat, dedicat, practic si mereu reuseste sa isi termine orice treaba. Capricornul nu se opreste sa ceara opinii altora si nu da in spate in fata unei…