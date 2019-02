Horoscopul banilor pentru luna februarie 2019! Ploua cu bani pentru o zodie, dar si cu datorii pentru altele! Daca pentru unii buzunarele se umplu cat ai zice pește, pentru alții datorii mai vechi ies la suprafața. Afla cum vei sta cu banii in luna februarie, in funcție de zodia ta! BERBEC: Acești nativi vor sta bine pe plan sentimental. Vor avea parte de o mulțime de oportunitați și de evenimente din care vor avea mute de caștigat. TAUR: Nici nativii nascuți sub acest semn zodiacal nu o vor duce mai rau. Taurii vor munci din greu luna urmatoare și aceste lucru le va aduce o mulțime de beneficii in bani. GEMENI: Daca gemenii iși pierdusera orice speranța și se gandeau sa se imprumute, ei bine, luna februarie… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

