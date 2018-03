Horoscopul banilor în săptămâna 26 martie-1 aprilie: Cine dă lovitura, cine rămâne cu speranţa câştigului la Loto BERBEC Este foarte important ca in aceasta saptamana sa discuti deschis cu colegii tai si sa incerci sa te intelegi bine cu ei. O relatie buna cu acestia iti va spori productivitatea si te va ajuta sa avansezi mult mai rapid. Nu te poate tine nimeni in loc din atingerea telurilor, insa trebuie sa lucrezi mai mult in echipa. Banii se anunta a fi din ce in ce mai multi. TAUR Vei avea parte de o saptamana destul de agitata la locul de munca, insa nimic nu te doboara pe tine. Vei face fata cu brio tuturor sarcinilor primite, si mai mult decat atat, e posibil chiar sa fii avansata… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat daca are de gand sa candideze la alegerile prezidențiale din 2019, latifundiarul a negat categoric. ”Doamne ferește! Nu mai candidez in viața mea. Am candidat cand eram tanar, eram aventurier, candidam numai așa, de dragul de a candida, imi placea celebritatea, imaginea, eram nebun. Acum…

- In ultimele zile, subiectul Arhivei SIPA a captat din nou atenția presei din Romania, dupa ce Consiliul Superior al Magistraturii a solicitat, marți, Comisiei speciale parlamentare care ancheteaza cazul acestor documente sa comunice progresul facut. In acest timp, un membru important al respectivei…

- Lovitura grea pentru CFR Cluj, cu mai puțin de doua ore inaintea startului derby-ului cu FCSB! Mario Camora (31 de ani), fundașul stanga al clujenilor, s-a accidentat in saptamana premergatoare meciului și nu a putut fi recuperat. Astfel, portughezul nu va fi pe teren diseara, anunța sursele GSP.ro.…

- BERBEC O atmosfera placuta la locul de munca te poate ajuta sa fii mai productiva in aceasta saptamana. Nimic nu se poate compara cu munca facuta cu pasiune si drag, asa ca incearca pe cat posibil sa faci echipa buna cu cei din jurul tau. In cazul in care cineva vrea sa iti saboteze…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 26.990 locuri de munca, in data de 16 martie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 8.014, Prahova…

- Berbec. Astazi, creativitatea este mai mare decat de obicei și s-ar putea sa va preocupe ideea de a incepe o activitate noua. Aveți șanse sa va afirmați pe plan intelectual. Afla ce-ți rezerva astrele pentru zodia ta!

- Aflata in plin proces cu asociatia CREDIDAM, pe care o acuza ca i-a "sifonat" banii cuveniti, Inna a primit o lovitura sub centura chiar de la judecatorii de la care spera sa ii faca dreptate.

- Ianis Zicu, fost jucator la Dinamo, e sceptic in ceea ce privește disponibilitatea jucatorilor dinamoviști de a aborda cu maxima seriozitate meciurile din play-out. "Fara sa se supere Florin pe mine, vreau sa spun ca in play-off se putea face altceva cu acest lot decat ce s-ar putea face in play-out.…

- Luna martie nici nu a inceput bine ca deja horoscopul a pregatit numeroase surprize pentru unele zodii! Unii nativi vor ceda psihic din cauza obstacolelor cu care se vor confrunta! Pe tine ce te așteapta?

- BERBEC Inca de la inceputul acestei saptamani vei avea noroc la bani. Sansele care ti se ofera nu pot fi ignorate, cu toate ca nici situatia in care te afli acum nu e rea deloc. Cel mai probabil vei primi o oferta de munca irezistibila careia nu ii vei putea spune nu. Vestea buna e…

- BERBEC Inca de la inceputul acestei saptamani vei avea noroc la bani. Sansele care ti se ofera nu pot fi ignorate, cu toate ca nici situatia in care te afli acum nu e rea deloc. Cel mai probabil vei primi o oferta de munca irezistibila careia nu ii vei putea spune nu. Vestea buna e…

- Cum faci afaceri pe banii altora la Cluj. 40.000 de euro gratis Trei intreprinzatori clujeni au fost cooptați intr-un program prin care intreprinzatorilor cu idei de afaceri in domeniile agrobusiness, mobilier și IT li se ofera pana la 40.000 de euro din fonduri europene pentru a și le transpune in…

- BERBEC Cu cat vei petrece mai mult timp alaturi de partener in aceasta saptamana, cu atat relatia dintre voi va deveni si mai puternica, iar iubirea mai mare. Daca esti singura, o persoana care a trecut fugitiv prin viata ta candva va reveni sub alta forma, cu un alt scop. Nu este exclus sa…

- Totul a pornit de la faptul ca Politia Locala Galati a cedat Primariei in mod ilegal folosinta a doua automobile de lux pe care tocmai le cumparase sub pretextul ca sunt necesare pentru interventiile rapide.

- BERBEC Vei avea o saptamana grea la locul de munca. Sarcinile primite par ca nu se mai opresc, iar asta iti va pune capac in jurul zilelor de joi si vineri. Din pacate, nici macar nu esti impulsionata financiar, cu toate ca ai avea atata nevoie de mai multi bani. Astrele iti recomanda…

- Horoscop saptamanal BANI 21-27 februarie 2018. Citeste cum sa tragi cele mai bune beneficii pentru tine pe domeniul banilor, in functie de zodia ta. Banii sunt o energie. Ca sa ai bani, fii atent ce crezi despre ei si ce actiuni faci, dar tine cont si de conjunctura astrala. Sunt zile in care…

- Premierul Viorica Dancila a efectuat o vizita la Bruxelles, acolo unde s-a intalnit cu președintele Parlamentului European, Antonio Tajani. Dancila a explicat ca a dorit ca prima sa vizita in plan extern, ca prim-ministru, sa fie la Bruxelles, pentru ca asta arata angajamentul Romaniei fața de Uniunea…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța, luni, ca, in evidențele sale, sunt inregistrate 29.784 locuri de munca vacante, in data de 19 februarie 2018, potrivit datelor furnizate de agentii economici. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 9.706, Prahova…

- BERBEC Vei avea mult de munca in aceasta saptamana la locul de munca, insa din pacate rezultatele nu se vor vedea. In consecinta, nici banii la care sperai si de care aveai atata nevoie nu se vor arata. Din pacate, te vei vedea nevoita sa te imprumuti la o persoana apropiata pentru…

- Agentia Mondiala Anti-Doping (WADA) anunta suspendarea acreditarii laboratorului din Bucuresti pentru o perioada de sase luni, se precizeaza intr-un comunicat postat pe site-ul oficial al institutiei. Aceasta suspendare a fost impusa datorita unui numar de neconformitati fata de Standardul International…

- Ministerul Educației Naționale anunta ca, in data de 30 ianuarie 2018, a transferat sumele pentru plata salariilor catre Inspectoratele Școlare Județene și catre Inspectoratul Școlar al Municipiului București, cu drept de utilizare din data de 1 februarie 2018. In conformitate ...

- In evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 28.921 locuri de munca, in data de 13 februarie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 9.228, Prahova – 2.075, Arad – 1.697, Sibiu ...

- Antrenorul echipei Dinamo, Vasile Miriuta, a declarat, luni, dupa succesul obtinut, cu scorul de 4-3, in fata Concordiei Chiajna, ca nu are ce sa ii reproseze lui Laurentiu Branescu, pe care tehnicianul il aseamana cu marele portar italian Gianluigi Buffon. "Ne-am dat sapte goluri", a glumit…

- Culmea este ca parlamentarii PSD Arad au votat acest jaf, iar acum, unul cate unul, ies sa ne povesteasca cum ar fi investit ei banii Aradului. Cei pe care i-au taiat de la Arad! Atunci cand trebuia sa apere interesul Aradului, au votat impotriva aradenilor, din slugarnicie fața de Liviu Dragnea. De…

- Berbec Este un moment bun pentru a-ti face planuri de viitor, pentru ca stai foarte bine la capitolul finante. Citeste si Ce iti aduce anul Cainelui de Pamant Daca ai de gand sa faci o investitie majora, nu ezita sa te consulti cu partenerul de viata sau cu familia ta. Cel mai…

- GEMENI Este o perioada buna pentru tine si pentru viata ta sentimentala. Relatia cu partenerul de viata pare mai vie decat oricand, acest lucru fiind surpinzator chiar si pentru tine. Nu te asteptai ca lucrurile sa ia o astfel de intorsatura, dar esti mai bucuroasa decat oricand ca se intampla.…

- Alexandra Ianculescu (26 de ani), singura reprezentanta a Romaniei in proba de patinaj viteza la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, are in spate o poveste fascinanta. S-a nascut la Sibiu, pe 21 octombrie 1991, dar de 16 ani este stabilita in Canada, unde si-a cladit o cariera in patinajul…

- Atletul Andrei Dorin Rusu de la CSM Dorna Vatra Dornei se afla intr-un moment foarte bun al carierei. Sportivul in varsta de 19 ani a intrat in atenția opiniei publice din Romania in vara anului trecut, cand reușea sa se incununeze in Italia campion european Under 20. Ca urmare a acelei ...

- Liberty Media a anuntat luni ca ''Grid Girls'', fetele care insoteau pilotii din Formula 1 pe linia de start, vor fi inlocuite anul acesta de copii.La cateva zile dupa anuntul disparitiei ''Grid Girls'', Liberty Media a confirmat ca grilele de start nu vor ramane fara panouri care indica numele…

- Descopera cum vei sta cu dragostea, sanatatea, banii sau cariera în aceasta saptamâna si ce poti face pentru a-ti îmbunatati situatia. BERBEC Nu se anunta vesti bune pentru nativele implicate într-o relatie serioasa în aceste zile. Cel mai probabil,…

- BERBEC Este o perioada numai buna pentru a incerca sa te perfectionezi si pentru a invata lucruri noi. Primesti o multime de sanse pentru a te inscrie la cursuri care te pot ajuta pe viitor in cariera. Cu toate ca situatia ta financiara va ramane neschimbata in viitorul apropiat, asta…

- Credeti ca sunt indreptatiti ca sindicalistii SANITAS s aprotesteze in strada pentru salarii amrite? este o discriminare sau nu? Ar trebui asigurate totusi urgentele? Membrii Federatiei SANITAS solicita noului Guvern sa gaseasca solutii asfel incat, de la 1 martie 2018, salariile tuturor categoriilor…

- Shakira si Maluma au lansat videoclipul piesei ''Trap'', care a strans deja pe Spotify peste 14 milioane de vizualizari. Cantecul face parte din noul album al artistei columbiene - ''El Dorado'', care i-a adus o nominalizare la premiile Grammy din aceasta duminica, la categoria cel mai bun album de…

- ACS Poli Timișoara vrea sa-i ia fața lui Dinamo in privința transferului lui Gabi Torje. Mijlocașul impresariat de Cristea Opria este dorit pentru 6 luni și de Radu Birlica, președintele clubului banațean. Șansele transferului sunt destul de mari, dat fiind faptul ca și impresarul jucatorului și-ar…

- In luna decembrie 2017 inspectorii de munca din cadrul Serviciului Control Relatii de Munca au verificat 195 agenti economici atat in municipiul Ploiesti cat si in judet, dintre acestia fiind sanctionati contraventional 28 angajatori, aplicandu-se 34 sanctiuni contraventionale agentilor economici,…

- Directorul Antenei 3, Mihai Gadea, este la un pas sa aiba toate conturile blocate. Motivul? Inspectorii ANAF vor sa recupereze peste 600.000 de lei, bani pe care acesta i-ar fi imprumutat de la Dan Voiculescu, condamnat in dosarul ICA.Citeste si: Singura romanca invingatoare la Roland Garros,…

- Angajarea persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca se poate face doar daca agentul economic are disponibile locuri de munca vacante și acestea sunt comunicate Serviciului Public de Ocupare. Angajatorii au obligația sa comunice agențiilor pentru ocuparea forței de munca județene in a caror raza…

- Direcția Naționala Anticorupție susține, in ordonanța prin care s-a dispus urmarirea penala a liderului PSD Neamț, Ionel Arsene, ca jurnalistul Dan Turturica, fost redactor-șef al ziarului „Romania libera”, in prezent redactor-șef digi24.ro, ar fi intermediat o șpaga de la Gheorghe Ștefan. Banii…

- BERBEC Este foarte important ca in aceste zile sa iti expui punctul de vedere si ideile, indiferent daca gresesti sau nu. Curajul tau te va face respectata la locul de munca, cu toate ca nu mereu ai dreptate in ceea ce spui. Situatia financiara nu se va schimba pentru moment, dar se…

- Astazi, 19 ianuarie a.c., la sediul Ministerului Afacerilor Interne a avut loc o ședința operativa in prezența prim-ministrului interimar Mihai FIFOR, unde a fost prezentata situația la nivel național dupa ninsorile și viscolul din ultimele 24 de ore.Citeste si: Lovitura DURA pentru televiziuni,…

- Cum imprimi banilor energie pozitiva Sa ne imaginam ca ai nevoie de 1000 de lei. Ai doua variante: iti gasesti un job part-time sau furi banii din portofelul unui orb. Tu ce ai alege? Banii castigati cinstit au energii pozitive Ori de cate ori primes

- Horoscopul saptamanii 15 - 21 ianuarie. Vor exista schimbari la locul de munca pentru toate zodiile, mai mult sau mai putin. Si in plan personal se vor reconfigura anumite relatii cu membrii familiei sau prietenii.

- Situatia complicata a lui Alex Ionita, trimis de patronul Ioan Niculae la echipa a doua pentru ca refuza sa semneze prelungirea contractului cu Astra, este departe de a se rezolva. Impresarul Florin Lovin, fost coleg cu Ionita la Astra, i-a luat apararea mijlocasului de 23 de ani: "E greu sa-ti doresti…

- Polemicile privind Bitcoin, dar si celelalte criptomonede, continua sa apara in spatiul public, Warren Buffet lansand un avertisment in ceea ce priveste investitiile in aceasta piata. De asemenea, o lovitura pe care ar putea sa o primeasca industria este reprezentanta de planurile Coreei de Sud de…

- Programul „Prima chirie” a fost lansat cu mare tam-tam, in urma cu exact un an, cand se spera ca va avea un succes cel putin egal cu cel privind „Prima casa”. In esenta, era vorba despre acordarea de catre stat a unei sume de maximum 900 de lei tinerilor care se angajeaza intr-o localitate aflata la…

- BERBECAnul 2018 va aduce bani, pace, oportunitati si dragoste. Dar niciuna dintre ele nu va veni fara a va lupta. Asta inseamna ca vor exista unele provocari pentru a trece peste anumite probleme.In timp ce va trebui sa incercati din greu sa va atingeti obiectivele, rezultatele eforturilor…

- Premierul Mihai Tudose afirma ca Romania va adera la zona euro cand va fi pregatita si ca se lucreaza la acest dosar. Citește și: Lovitura pentru Casa Regala de la Guvern. Atac dur al premierului: 'Nu-mi vine sa ma apuc sa recunosc ca exista nu stiu ce coroana pe aici...' Citește și: Rareș…

- Circa doua din cinci persoane care aveau un loc de munca anul trecut se aflau sub pragul de saracie, arata datele Institutului National de Statistica (INS), preluate de Agerpres. "În anul 2016, din totalul persoanelor ocupate, cele aflate sub pragul de sărăcie au reprezentat 18,9%, cu…

- Banii reprezinta pentru unii un obiectiv al vietii, pentru altii doar un mijloc in drumul spre a obtine ceea ce-si doresc. Cert este ca toata lumea are nevoie de bani. Iata ce spun astrele, uite cat de mult vei castiga in functie de zodia in care esti: Berbec In cazul tau, banii nu sunt in mod necesar…