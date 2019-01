Horoscopul banilor în săptămâna 14-20 ianuarie. Cine va avea probleme la serviciu, cine câştigă la Loto BERBEC Vei avea prea multe de facut in aceasta saptamana si, cel mai probabil, nu vei reusi sa le cuprinzi pe toate. Chiar daca nu iti dai seama, pe langa tine ar putea trece oportunitati profesionale grozave. Nu o duci rau cu banii, dar e pacat sa poti castiga mai mult si sa nu fii atent la sansele care ti se ofera. Incearca sa te organizezi mai bine, astfel te vei concentra mai bine! TAUR Situatia ta profesionala este una destul de buna, asa ca nici cu banii nu ai cum sa o duci rau. Daca esti angajat de curand, incearca sa nu iti tratezi noii colegi cu superioritate.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

