Horoscopul banilor 8-14 octombrie: Muncă multă, bani puţini săptămâna viitoare BERBEC Nu permite nimanui sa se bage in treburile tale private, cum ar fi situatia ta financiara. Daca le oferi curiosilor ceea ce vor sa auda, vei starni invidii si vei provoca rautati. Nu iti sabota singura drumul spre succes, mai ales acum cand o duci atat de bine pe plan profesional. Este de necrezut cat de repede ai evoluat, asa ca nu da cu piciorul sanselor unice. TAUR Situatia ta financiara lasa de dorit, dar asta nu te sperie si nu te deprima. Mai mult decat atat, ambitia ta te impinge sa faci o multime de demersuri pentru a iesi din acest impas. Poti incerca sa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

