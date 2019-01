Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul saptamanii viitoare 17-23 decembrie sta sub semnul de Luna Plina in Rac. Schimbari importante pentru toate zodiile. Ce anunța horoscop 17-23 decembrie 2018 pentru toate zodiile.

- Saptamana aproape ca a trecut și toata lumea sta deja cu gandul la weekend. Totuși astazi este ziua in care anumite zodii traiesc momente surpriza! Ce ți-a pregatit horoscopul zilei de vineri, 7 decembrie?

- Horoscopul din 6 decembrie va recomanda prudența in ce privește gestionarea finanțelor. Este o zi in care zodiile sunt predispuse la pierderi de bani cu efect pe termen lung. Ce zodie este lovita de astre chiar cand credea ca are motive de a prospera!

- Bayern anunta schimbari masive din vara. ”Greii” echipei sunt pe picior de plecare: ”Este foarte probabil ca ei sa fie la ultimul lor sezon”. Anuntul pe care fanii bavarezilor nu voiau sa-l auda

- BERBEC Berbecul nu poate suporta nesiguranta. El are nevoie de cineva care sa fie tare pe pozitii si sa il provoace. Daca unei femei ii este prea frica sa vorbeasca sau dureaza prea mult pana a ajunge la un anumit punct, atunci Berbecul se va enerva foarte tare. TAUR Barbatii…

- Cei nascuți in zodia Berbec pot avea parte de evenimente neașteptate de natura sa le puna la incercare relația cu niște prieteni. Nativii nu vor ști ce decizie sa ia și in ce direcție sa duca un dialog și nu este exclus ca unele relații, mai dificile, mai puțin inchegate sa se incheie. Horoscopul de…

- Horoscopul din 9 noiembrie va recomanda sa profitați din plin de contextele astrale benefice. Zodiile sunt susținute puternic vineri, 9 noiembrie. Ce zodie caștiga totul: bani, respect și fericire

- Horoscopul din 23 octombrie va recomanda sa depașiți blocajele interioare pe care le-ați avut in ultima perioada și sa va concentrați pe succes. Ce zodie obține bani și avantaje la locul de munca incepand de marți 23 octombrie 2018.