HOROSCOPUL aduce Mercur Retrogad, începe o perioadă de coşmar. Cele mai ghinioniste zodii HOROSCOP GEMENI - Mercur retrograd te afecteaza mai mult decat pe orice alta zodie. Pregateste-te sa primesti din nou in viata ta iubiri pierdute, cu care nu ai incheiat in relatii bune. A venit momentul sa evaluezi din nou toate parteneriatele din viata ta, din toate domeniile. Nu lua decizii pripite, incearca sa gandesti totul foarte bine. HOROSCOP FECIOARA - Pregateste-te pentru o perioada plina de probleme si de tristete. Vor aparea certuri si probleme in familie si vor reveni in actualitate probleme din trecut, pe care le credeai incheiate. Nu spune lucruri pe care le-ai putea regreta mai… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP GEMENI - Mercur retrograd te afecteaza mai mult decat pe orice alta zodie. Pregateste-te sa primesti din nou in viata ta iubiri pierdute, cu care nu ai incheiat in relatii bune. A venit momentul sa evaluezi din nou toate parteneriatele din viata ta, din toate domeniile. Nu lua decizii pripite,…

- LEU - Mercur retrograd nu iarta pe nimeni, insa tu vei avea parte de o perioada mai bune ca toate celelalte zodii. Te vei simti mai creativa ca niciodata. Nu iti refuza placerile simple si urmeaza-ti pasiunile. Fa mai multe lucruri din cele care iti plac. Redescopera-ti adevaratele sentimente.…

- HOROSCOP GEMENI - Mercur retrograd te afecteaza mai mult decat pe orice alta zodie. Pregateste-te sa primesti din nou in viata ta iubiri pierdute, cu care nu ai incheiat in relatii bune. A venit momentul sa evaluezi din nou toate parteneriatele din viata ta, din toate domeniile. Nu lua decizii pripite,…

- BERBEC - Vei avea o luna de coșmar. Nimic nu iți va merge bine iar lucrurile vor ajunge din ce in ce mai rau. Incearca sa ai grija de tine și de sanatatea ta. Vei avea probleme in toate relațiile din viața ta. Iți propunem sa iei o pauza și sa te gandești bine la perioada care urmeaza. GEMENI -…

- Energiile iti permit sa vezi partea plina a paharului in relatii. Venus in opozitie cu Uranus de miercuri, inainte de a intra in retrograde in Balanta, aduce o schimbare in viata ta. Radacini infipte in trecut incep sa inmugureasca in prezent si sa-ti tulbure dinamica vietii de cuplu. Venus retrograd…

- In aceasta perioada, nu te grabi sa inchei socotelile cu nimeni, nici sa te desparti de nimeni, in special daca esti intr-o relatie de foarte mult timp. Citeste aici totul despre Venus retrograd in Balanta si care sunt cele 5 zodii cel mai impactate! Afla cum influenteaza noile pozitii…

- Horoscopul saptamanal 8 - 14 octombrie aduce surprize pentru zodii. Saptamana viitoare, Luna Noua in Balanța, ce se formeaza pe 9 octombrie, aduce posibilitatea unor caștiguri imense pentru trei zodii.