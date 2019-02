Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP. Gemeni - Nativul acesta este carismatic, plin de viața, hazliu și reușește sa te uimeasca cu bucuria cu care iși traiește viața, scrie ele.ro. Are o fire foarte interesanta, te atrage cu independența sa. Citeste si HOROSCOP. Aceasta este singura zodie care nu isi pierde timpul cu…

- Uranus a ieșit din retrograd, motiv pentru care vor exista unele schimbari in viețile zodiilor. In perioada care tocmai s-a incheiat am simțit cu toții anumite schimbari, atat bune, cat și rele, deoarece Uranus este cunoscuta drept o planeta de schimbare brusca și neașteptata,

- HOROSCOP 2019. Patru zodii vor fi afectate de eclipsa partiala de soare care va avea loc luna aceasta, insa pare ca acest moment le va aduce numai schimbari benefice. Aceste semne zodiacale vor fi cel mai putin influentate, in mod negativ.

- Horoscop dragoste. Zodii care se casatoresc in 2019. Ei sunt marii norocoși, potrivit virale.ro. 1. Zodii care se iubesc cu pasiune in 2019. Zodia Gemeni și Zodia Leu Mulți gemeni vor simți nevoie sa-și gaseasca un partener de viața cu care sa cladeasca o relație cat mai seriosa. Ele…

- HOROSCOP GEMENI - Aceasta perioada este prea intensa pentru tine. Inchei relatii la care tineai mult si trebuie sa inveti sa mergi mai departe. Iar acest lucru nu este tocmai usor. Nu vei procesa toate informatiile corect si nu vei reusi sa ramai ancorata in realitate. HOROSCOP VARSATOR -…

- Sunt zodii pentru care karma este extrem de importanta si care se lupta din rasputeri cu partea ei negativa. Orice ar face, se lovesc mereu de greutatea ei si au nevoie de eforturi sustinute pentru a-i putea face fata! Descopera care sunt semnele condamnate la o karma grea, scrie

- HOROSCOP BERBEC - Incepi sa iti pierzi rabdarea. Esti obosita, nervoasa si nu ai chef de nimic si de nimeni. Esti nerabdatoare si nu reusesti sa te concentrezi deloc. Respira adanc si incearca sa exprimi ceea ce iti doresti. HOROSCOP RAC - Lucrurile nu stau deloc bine pe plan profesional.…

- Astfel, Berbecii, Gemenii și Leii sunt favoriții astrelor in anul care vine, insa nici celelalte zodii nu sunt mai puțin norocoase. Berbec Nativii din Berbec trebuie sa se pregateasca de schimbari. In special in viata personala. Astrele promit celor nascut sub acest semn noi intalniri…