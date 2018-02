Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP BERBEC Stai bine la capitolul comunicare, dialogul merge ca uns, ai mereu cele mai potrivite argumente pentru a-ti expune parerile. Daca ai avea de sustinut vreo prelegere sau daca trebuie sa prezinti un proiect important la serviciu, vei lasa o impresie excelenta, pentru ca…

- Ipocrizia este unul dintre lucrurile care pot distruge un om si o relatie. Sa ai incredere in cineva care te tradeaza si nu tine la tine de fapt este foarte toxic, asa ca este bine sa stii din timp cu cine ai de-a face de fapt.

- Unele relații nu sunt facute sa dureze și de cele mai multe ori, relația ia sfarșit in momentul in care te aștepți cel mai puțin. Desparțirile nu sunt deloc placute, insa uneori trebuie sa acceptam ca așa a fost sa fie.

- Pe 15 februarie unii dintre ei vor admira eclipsa de Soare. In opinia expertilor, acest coridor de evenimente astronomice reprezinta o perioada de tensiuni majore, de schimbari si discutii, cu urmari dintre cele mai directe asupra noastra. Care sunt insa zodiile care vor resimti cel mai puternic…

- Zodiile sunt diferite și fiecare in parte sunt caracterizate de anumite trasaturi definitorii. Pentru a fi mult mai ușor de a lua o decizie pentru cadoul de Ziua Indragostiților, iata ce ai putea sa-i cumperi pentru a o caracteriza, scrie Realitatea.net.

- GemeniNativii din Gemeni au sansa sa treaca de la un simplu flirt pe Facebook la o relatie serioasa si, de ce nu, la o intalnire chiar de ziua indragostitilor. BalantaBalantele au mare nevoie de afectiune, de un om care sa-i inteleaga si sa le arate intelegere. Nativii din Balanta…

- Pe 15 februarie unii dintre ei vor admira eclipsa de Soare. In opinia expertilor, acest coridor de evenimente astronomice reprezinta o perioada de tensiuni majore, de schimbari si discutii, cu urmari dintre cele mai directe asupra noastra.

- Astrele ne dezvaluie care sunt semnele zodiacale care sunt cele mai razbunatoare și de fiecare data cand sunt calcate pe coada, reacționeaza in cel mai violent mod, scrie estisuperba.ro. Citeste si Horoscop zilnic VINERI 9 februarie 2018. Solutia zilei la conflicte si oportunitati, in functie…

- Dragostea este cel mai frumos sentiment pe care cineva il poate avea, scrie estisuperba.ro. Totuși, nu toata lumea este facuta sa iubeasca. Exista persoane care nu iți pot manifesta sentimentele fața de ceilalți și care sunt necruțatoare cand vine vorba de sentimente. Citeste si Horoscop februarie…

- Unele persoane pur și simplu nu pot trece peste aceste momente de cotitura, in timp ce alții trec peste orice obstacol și au puterea de a transforma orice necaz in ceva favorabil lor. Este posibil sa fie și un sprijin divin. Astrele ne dezvaluie care sunt semnele zodiacale care pot trece peste…

- HOROSCOP 3 februarie 2018. Afla ce îti rezerva astrele în aceasta zi! Se anunta o zi plina de realizari pentru aceste doua zodii, în schimb numai necazuri pentru tauri si lei. Atentie maxima!

- HOROSCOP 1 FEBRUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) O zi in care poti conta pe ajutorul prietenilor. A-i asculta, atunci cand acestia iti propun solutii, ar insemna sa avansezi mai rapid si cu pasi mai mari, decat daca te-ai chinui, de unul singur, sa gasesti rezolvarea ideala. Tot cu ajutorul…

- HOROSCOP 1 februarie 2018 BERBEC In orice colectiv, cineva trebuie sa-si asume rolul de lider pentru ca are ceva mai mult curaj. De data aceasta tu ai putea fi omul potrivit pentru a trasa directia. Toti iti vor recunoaste valoarea, superioritatea si autoritatea si te simti bine in aceasta…

- Horoscop dragoste – BerbecConversatiile cu partenerul de cuplu si prietenii sunt critice. Incearca sa mai lasi si de la tine si sa privesti cu intelegere punctul celorlalti de vedere. Daca ai o problema in cuplu, incearca sa o rezolvi cu ajutorul unui specialist, altfel lucrurile pot degenera.…

- Anul acesta se anunța o perioada incarcata din punct de vedere al schimbarilor, pe toate planurile. Trei zodii vor fi nevoite sa țina piept celei mai mari provocari din viața lor, scrie Realitatea.net.

- TaurToata lumea stie cat de mult detesti schimbarile, mai ales atunci cand ele au loc brusc in viata ta si nu stii cum sa reactionezi. Fara doar si poate, te asteapta o perioada plina de astfel de schimbari, in care cu un ochi vei plange, dar cu altul vei zambi.

- HOROSCOP 21 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Daca nu ai gasit inca o cale de exprimare a propriei creativitati si care sa iti aduca si satisfactie, caut-o astazi si mai atent. Ai putea primi azi o idee excelenta care, daca va fi pusa in practica urgent, s-ar putea sa genereze un cumul…

- Luna Noua in Capricorn de pe 16 ianuarie 2018 este prima Luna Noua din acest an. Acest eveniment va aduce multe schimbari in viața zodiilor și ne va determina sa trecem la acțiune, nu doar sa promitem.

- Patru din cele 12 semne zodiacale se pot lauda cu o intuiție foarte puternica. Vocea lor interioara le vorbește atat de clar, astfel incat se pot baza pe ceea ce simt in orice situație, scrie realitatea.net.

- Scorpion 2018 este anul zodiei Scorpion. Mulți nativi vor avea parte de evenimente fericite, evenimente mari, care ii vor aduce foarte aproape de scopurilor lor. Va fi o perioada bun inclusiv pe plan financiar. Nu este vorba neaparat de noroc, ci, așa cum am spus, de felul cum vor ști…

- BerbecChiar daca nu recunosti, tu si partenerul aveti probleme de cuplu mai vechi si nu va mai intelegeti ca la inceput. Anul 2018 s-ar putea sa va aduca o despartire, insa nu trebuie sa suferi sau sa iti pierzi cumpatul. S-ar putea ca acesta sa fie cel mai bun lucru care ti s-a intamplat in…

- Nu ai cum sa fii pe placul tuturor si nu poti face casa buna cu oricine. Un adevar cat se poate de simplu, exemplificat cu ajutorul zodiacului. Iata care sunt cele mai explozive zodii. Nu au niciun viitor impreuna.

- Trei zodii norocoase se vor bucura de succese și realizari in domeniul carierei in acest an.Iata care sunt zodiile care vor avea succes profesional in 2018, scrie Realitatea.net.Gemeni - Pentru Gemeni, anul 2018 vine cu o serie de oportunitați foarte bune in sectorul profesional.

- Taur Nativii nascuti in zodia Taur se chinuie de ceva timp sa treaca peste o perioada dificila, dar nu reusesc in niciun fel. Parca totul s-a intors impotriva lor si trebuie sa lupte cu morile de vant pentru a iesi la lumina. Pe langa dificultatile de la locul de munca, lipsa banilor si ratarea…

- Horoscop chinezesc 2018. Anul Cainelui de Pamant aduce schimbari importante. Afla ce semn esti in zodiacul chinezesc si vezi ce te asteapta in anul 2018.Horoscop chinezesc 2018. Sobolan (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008).

- Berbec O perioada in care este bine sa pui la punct aspectele gospodarești și relațiile cu membrii familiei. Planurile alcatuite acum impreuna cu persoanele dragi se vor desfașura in timp in mod benefic pentru toata lumea. Final de etapa domestica. Este rost de distracții și aventuri cu persoana…

- Toate semnele zodiacale au sansa sa isi schimbe viata in 2018, totul tine insa de felul in care vor actiona si de modul in care se vor misca planetele. Iata cum iti va merge in dragoste sau cum te vei pozitiona la capitolul finante, scrie Realitatea.net.

- Horoscop 2018. Previziuni complete pentru toate zodiile Toate semnele zodiacale au sansa sa isi schimbe viata in 2018, totul tine insa de felul in care vor actiona si de modul in care se vor misca planetele. Iata cum iti va merge in dragoste sau cum te vei pozitiona la capitolul finante! BerbeculProfita…

- Nativi a doua zodii, Scorpion și Rac, vor avea un an bun din acest punct de vedere. Chiar daca 2018 le va schimba in multe feluri viața, ei vor ști sa intoarca orice situație in favoarea lor. Așa se face ca vor avea partea de multe reușite, inclusiv financiare. Berbec Inceputul anului nu e…

- Horoscop 2018 BERBEC: In noul an, berbecii vor putea sa ia decizii pe care și le doreau de mult timp. Acești nativi se vor maturiza mai mult, ceea ce ii va ajuta sa țina piept greutaților. Pe plan sentimental se vor schimba multe, dar in bine. Horoscop 2018 TAUR: Taurii se vor intoarce din…

- Daca esti unul dintre reprezentantii acestei zodii, atunci trebuie sa stii ca anul 2018 depinde de actiunile tale, asa ca daca vei profita la maximum de toate oportunitatile, atunci acesta va fi anul in care vei realiza orice vis. Zodia Gemeni reuseste anul viitor sa isi gaseasca slujba pe…

- Anul 2018 nu va reusi sa impace toate zodiile care vor sa traiasca o iubire ca-n filme. Pe plan amoros, cateva dintre ele vor suferi si se vor confrunta cu deceptii. Afla mai jos care sunt zodiile care isi vor lua adio de la partener, scrie Realitatea.net.

- HOROSCOP 27 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Ce iubesti tu cel mai mult? Sa fii seful, asa e, si asta vei cauta si azi in aventura care ti se deschide in fata ochilor. Nu te preocupa atat de mult rezultatul, destinatia, ceea ce te asteapta la final, cat senzatia de satisfactie…

- HOROSCOP 2018. Berbec Esti plin de energie si te bucuri de pofta de viata. Atentie la perioada dintre mijlocul lui ianuarie si inceputul lui martie, cand exista pericolul unor accidentari, in special arsuri cauzate de foc. Spre sfarsitul anului pot aparea cateva probleme legate greutatea in…

- HOROSCOP 2018. Berbec Esti pregatit pentru succes. Anul incepe in forta, fii pregatit sa conduci lumea. Mercur este retrograd in zodia ta pana de la sfarsitul lui martie, pana la mijlocul lui aprilie. Analizeaza-te si vezi ce ai putea schimba ca sa iti imbunatatesti imaginea si stima de sine.…

- Berbec Intrarea lui Saturn din 20 decembrie in semnul Capricornului va avea loc in sectorul socio-profesional al nativilor Berbec. Acestia vor fi nevoiți sa-și fixeze obiective clare și sa le respecte, vor fi forțați de imprejurari sa devina responsabili și determinați, iar toate acestea vor favoriza…

- BerbecFoarte interesante sunt relațiile cu strainatatea in aceste zile. Este rost de calatorii indepartate, de discuții cu persoane straine sau de planuri in acest sens. Se deschide o etapa deosebita vizavi de relațiile cu strainatatea, evidențiindu-se totodata și o dorința de rafinare…

- HOROSCOP 2018 MIHAI VOROPCHIEVICI: "Anul urmator este un an universal, cu ajutor, cooperare internaționala, progrese, dar și probleme cu apa și benzina. Cand spui an universal, toata lumea intra pe aceeași vibrație, vin investitori in colaborare. E anul femeii, asta inseamna infuzie de estetica,…

- HOROSCOP 2018 MIHAI VOROPCHIEVICI: An universal doi, anul viitor. Ceea ce inseamna o perioada de pace si liniste", a spus Mihai Voropchievici. Acesta a declarat ca in plan economic apare un progres. „Intotdeauna, cand sunt cifre feminine, doi, patru, sase, opt, aici exista un surplus de finante.…

- Locul IV: GEMENI Acești nativi au investit la un moment dat intr-un proiect pe care l-au considerat a fi inutil, insa acum se va adeveri ca nu este deloc așa. Vor avea parte de o serie de surprize placute din acest punct de vedere. Este posibil ca o persoana draga acestor nativi sa…

- PUMNALUL (BERBEC) Luna decembrie aduce o serie de evenimente placute in viata ta. Vei face cunostinta cu noi persoane care te vor ajuta sa depasesti cumpana care se anunta pe 16 decembrie seara. COROANA (TAUR) Casa Iubirii va avea cateva geamuri zgariate si numai de tine va depinde…

- Zodiile pentru care luna decembrie aduce noroc din belsug si momente de vis! Cine primeste mai mult decat si-ar fi putut inchipui vreodata. In decembrie, este rost de multa bucurie, speranta si...

- Berbec Zona cea mai sensibila, in prima parte a lunii decembrie, este cea a relatiilor si parteneriatelor, unde au loc opozitii, conflicte, lupte pentru putere si dreptate. In cazul unor Berbeci, pot avea lor rupturi subite in relatii. Mercur retrograd le aduce in vedere necesitatea…

- Horoscop decembrie. VEZI Zodiile care se imbogatesc in ultima luna a anului Vezi care sunt zodiile care se imbogațesc in Decembrie și sunt favorizate. Potrivit numerologului Voropchievici, doua dintre zodii vor avea parte de multe surprize financiare. Luna decembrie are cinci zile de joi, cinci zile…

- BERBEC – Cu exceptia zilelor de 7, 8 si 9 decembrie, as spune ca tot ce vor intreprinde acesti nativi va avea o finalitate sigura. Ar fi bine ca starile lor interioare sa nu altereze aceasta promisiune. In ultima zi a saptamanii li se intampla tot felul de lucruri, care de care mai ciudate. …

- Horoscop decembrie Mihai Voropchievici. Care sunt zodiile care se imbogațesc in Decembrie și sunt favorizate. Potrivit numerologului Voropchievici, doua dintre zodii vor avea parte de multe surprize financiare. Luna decembrie are cinci zile de joi, cinci zile de vineri, cinci zile de sambata.…

- Berbec O saptamana in care ești preocupat mai mult de tine și de nevoile tale sufletești. Sanatatea este vulnerabila și de aici și starile de spirit sunt fluctuante. Evita consultațiile, analizele medicale și intervențiile chirurgicale pe cat posibil. Ești foarte sensibil și rezultatele demersurilor…