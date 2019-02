Stiri pe aceeasi tema

- BERBEC Saptamana aceasta nu este prea buna pentru investitii si, de asemenea, nici pentru a da bani cu imprumut. Incearca pe cat posibil sa tii se bugetul tau pentru ca situatia nu e prea roz nici in cazul tau. Daca ai oportunitatea de a schimba ceva pe plan profesional, fa-o fara sa…

- BerbecNativii zodie Berbec sunt firi impulsive, de aceea exista riscul de a se enerva foarte rapid; iata cateva soluții pentru a ii calma pe acești nativi ai zodiacului: sugereaza-le sa faceți o plimbare, o aventura (acest lucru ii va face sa uite de nervii precedenți), aproba

- Horoscop sambata, 12 ianuarie. Daca unele zodii au o zi buna din toate punctele de vedere, fiind posibil și sa primeasca sume mari de bani, alte zodii se vor confrunta cu ceva probleme, mai ales in plan financiar.

- HOROSCOP 3 IANUARIE 2019 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Este exact starea de bine pe care o asteptai, care te ajuta sa privesti lucrurile obiectiv si sa le asezi pe toate la locul potrivit. Este o zi a echilibrarilor, a impacarilor, a solutionarii oricaror situatii stresante sau cu mai multe…

- HOROSCOP 2019. Pe masura ce se incheie 2018, este timpul sa reflectam asupra trecutului - dragoste, cariera, prietenie și sanatate - și sa privim spre viitor cu speranța. Ce va aduce anul 2019?

- Un sfarșit de an destul de aglomerat pentru voi: tot felul de activitați cad acum in sarcina voastra ori poate voi va simțiți datori sa oferiți o mana de ajutor. Interes acum pentru o stațiune in care sa va refaceți forțele, energia, sanatatea.

- HOROSCOP BERBEC Cineva te impinge intr-o directie care tie nu ti se potriveste deloc, deci ai grija incotro te indrepti. Poate fi un sustinator fervent, te impinge de la spate si te incurajeaza galagios si convingator, dar nu cumva te influenteaza intr-un sens care numai pe el il avantajeaza,…