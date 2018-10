Horoscop zilnic SÂMBĂTĂ 6 OCTOMBRIE 2018. Ce îţi aduc azi Venus deja retrograd şi Luna? Pe seara, Luna iese din Leu si intra in Fecioara, facand ziua sofisticata ca energie. Exista un mare trigon intre Luna, Uranus si Saturn care creaza o baza emotionala stabila a zilei si care ne paveaza drumul pentru primul contact cu Venus retrograd. Esti pregatit sa simti care este adevarul adanc si profund al inimii tale? Dupa ce tanjeste? Da viata dorintei tale! Iata asadar care sunt mesajele pentru fiecare zodie in horoscopul zilei de SAMBATA 6 OCTOMBRIE 2018: Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie) Ziua iti este plina de surprize! Vei primi vesti uimitoare… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Micuta planeta Pluto a fost scoasa de NASA din statutul de planeta, insa asta nu inseamna ca nu este deosebit de puternica ca si efect. Pluto reprezinta in astrologie schimbarea si reinnoirea totala si radicala. Este acel tip de schimbare care iti cere sa arzi podurile de legatura cu ce nu mai trebuie…

- Pluto nu este planeta favorita a tuturor pentru ca guverneaza moartea si renasterea. El este regele finalurilor subite, iar in timp ce Uranus favorizeaza schimbarea, chiar brusca, Pluto este mai putin lipsit de tact si pur si simplu va scoate din vietile noastre oameni si situatii fara avertisment.…

- Ieri a avut loc ultima eclipsa a sezonului verii, o eclipsa buna si pozitiva, cu siguranta nu este asa de neplacuta si furioasa ca cea de Luna plina sangerie de la finele lunii iulie. Ea ne da o sansa reala pentru un nou inceput. Scoate covorul rosu si pregateste-te pentru un start proaspat regal…

- Ieri am inceput saptamana cu un eveniment astral fericit, reintalnirea dintre planeta iubirii, frumusetii si relatiilor Venus cu Balanta, zodie pe care o si patroneaza si unde se simte cel mai bine si deci si noi. Astazi insa, Uranus intra retrograd in Taur unde se afla din luna mai a acestui…

- Evenimentele astrologice importante din aceasta saptamana din august sunt: 6 august: Venus intra in zodia Balanța; 7 august: incepe tranzitul retrograd al planetei Uranus, in zodia Taur; 11 august: Luna Noua in Leu insoțita de o eclipsa parțiala de Soare; Horoscop Oana Hanganu…

- August ne asteapta si ne promite lectii, provocari, dar si vindecari. Ne cere prudenta dar ne ofera speranta si armonie. August este o luna buna, dar prima sa parte poate fi istovitoare din cauza aparitiei multor schimbari bruste care ne pot indruma spre directii pentru care nu suntem inca…

- HOROSCOP ZILNIC SAMBATA 28 IULIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Se intrezaresc schimbari in relațiile cu prietenii și protectorii din segmentul profesional, moment marcat de formarea aspectului de Luna plina in Semnul Varsatorului. Insa ceva se va modifica și in plan sentimental, astfel…