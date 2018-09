Horoscop zilnic SÂMBĂTĂ 29 SEPTEMBRIE 2018. O zi cu energii mixte! Fa-ti un mic dejun delicios, petrece timp in compania plantelor tale, in bucatarie, la un masaj sau oriunde te simti impamantat si cu bucurie. Luna face un aspect de sextil cu Chiron in Pesti pe masura ce ziua avanseaza si cu siguranta vei simti anumite vibratii de satisfactie iesind din munca mainilor tale orice ai face. Foloseste-ti imaginatia si implica-ti simturile ! Insa tot astazi, dupa pranz, Luna se muta din Taur in Gemeni si viata activa sociala prinde viata. Telefonul poate incepe sa sune sau tu sa suni, mesajele sa curga si intalnirile sa se pregateasca atunci cand Luna este… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

