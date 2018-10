Horoscop zilnic SÂMBĂTĂ 27 OCTOMBRIE 2018. Tu încotro o iei azi? Esti in mijlocul unui flirt? Da, este Luna in Gemeni in actiune. Este momentul sa flirtam cu pasiunea ca si cum nu exista o zi de maine. Distreaza-te, nimic serios. Luna in Gemeni pune repede coada pe spinare de indata ce lucrurile devin serioase. Mentine lucrurile doar la nivel de interesant si usor. Putina frivolitate iti va inveseli inima si te va ajuta sa uiti de tot felul de preocupari, stresuri, griji sau alte situatii extreme ce au avut loc sau inca mai au loc in aceasta saptamana. Luna in Gemeni este libera sa faca ce ii place, mai ales ca este Sambata. Mintea ta tanjeste dupa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Scorpionului nu ii plac prizonierii, cu atat mai mult intr-o relatie, pentru ca este un semn care nu face compromisuri. Atunci cand Soarele si Venus se intalnesc in conjunctie, planeta iubirii isi pierde toate gratiile, fie ele accesorii sau instrumente de seductie, pentru ca sunt arse de lumina…

- Uranus a fost implicat in conjunctie cu Luna plina si lui Uranus ii place sa ne socheze. Ai facut si tu o nebunie doar asa, de dragul ei ? Ai rupt o rutina stabila ? Ai avut o atitudine fara compromisuri fata de cineva ? Ai fost tu cel luat prin surprindere de ceva? Acum este momentul sa iti…

- Aceasta luna pe care o traim sub influenta dramatica a Scorpionului ne da o noua oportunitate sa ne recalibram dupa ce ne uitam FARA RUSINE la propriul intuneric bine ascuns, la misterele noastre, la adancimile noastre. Nu putem nega, aceasta energie este una mai densa si profunda, la granita…

- Horoscop weekend 19 – 21 octombrie 2018. Acest sfarșit de saptamana vine cu intuiție și creativitate la cote maxime pentru o zodie, insa cu conflicte aprinse pentru altele. O zodie va trebui sa fie cu ochii-n patru, deoarece o persoana vrea sa ii puna intr-o lumina proasta.

- Omul, prin modul sau de invațare de la cei dragi din jur, este supus experienței acestora. El invața ce vede, simte și aude. Dezvațarea nu exista pentru ca nu e nimeni cu nuiaua pe el cand e adult, este de parere psihologul Alexandru Pleșea. In același timp, specialistul considera ca, in noi, se inscrie…

- Datorita acestui tranzit astral, te poti astepta la un start de saptamana relativ civilizar. Desigur, Venus fiind retrograd, vor lipsi o parte din placerile vietii pe care Venus le aduce. Dar Venus abia a intrat in retrograd pentru sase saptamani si ceea ce se intampla este ca o parte din lipiciul…

- Luna in Scorpion este in conjunctie cu Jupiter si in trigon cu neptun astazi, deci activeaza acel moment al anului generos si plin de inspiratie trigonul Jupiter-Neptun! Care este acea dorinta spre care bate inima ta? Care este visul pe care il alergi? Visele tale te striga mai tare astazi pentru…