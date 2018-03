Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP 23 MARTIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Sunt favorizate dialogurile cu persoanele mai tinere decat tine. Poti afla multe lucruri interesante despre cum sa-ti dezvolti personalitatea si cum sa-ti imbunatatesti viata. Unele aspecte dezbatute ti-ar putea crea disconfort, pentru…

- In astrologie, planetele si corpurile ceresti sunt considerate fiinte energetice ce afecteaza viata si stadiile de evolutie ale oamenilor de pe Pamant. Fiecare planeta este asociata cu o calitate fizica, emotionala si mentala. Amplasarea planetelor si distanta lor fata de Pamant sunt factori importanti…

- Aceasta Luna Noua in Pesti are un caracter mai special. Ea aduce energia proaspata a unui nou inceput – sustinut si de energia sosirii primaverii, alt nou inceput – dar ne expune si in fata unor rani dureroase datorita alinierii apropiate de micuta planeta Chiron, supranumita si Vindecatorul de rani.…

- Schimbarea poate fi brusca si tu poti simti ca si cum ai o noua perspectiva de a vedea aceeasi situatie sau problema. Schimbarea poate fi bulversanta si poate vei dori ca totul sa revina la normal. Dar si asta este normal. Este noul normal. Imbratiseaza viata cu tot ce iti aduce ea. Horoscop…

- Horoscop martie 2018 Balanta. Se contureaza cheltuieli majore din banii obținuți la un loc de munca. Pe de alta parte se deschid oportunitați deosebite de a caștiga venituri suplimentare dintr-o activitate profesionala noua.

- Horoscop special Mihai Voropchievici: Berbec: Lacom, vrea mereu mai mult. Se pricepe extraordinar sa manipuleze in folosul lui. Taur: Traiește mereu in trecut, nu iarta pe cei care au greșit, greșelile lui se intorc impotriva lui. Gemeni: Chirurgul in a diseca omul, dar fara…

- HOROSCOP BERBEC Stai bine la capitolul comunicare, dialogul merge ca uns, ai mereu cele mai potrivite argumente pentru a-ti expune parerile. Daca ai avea de sustinut vreo prelegere sau daca trebuie sa prezinti un proiect important la serviciu, vei lasa o impresie excelenta, pentru ca…

- HOROSCOP BERBEC Nu te crampona de fleacurile care nu-ti convin, pentru ca de acestea nu scapi niciodata. Abordeaza o atitudine vesela, indiferenta la ceea ce altadata te-ar fi suparat. Prefa-te ca nu vezi sau nu auzi nimic din ceea ce te-ar putea deranja, pentru ca aceasta e atitudinea perfecta…

- HOROSCOP 22 februarie 2018. Se anunța vremuri grele pentru fiecare zodie, insa numai an va avea parte de o rasturnare de situație și va crede ca toate i se intampla numai ei. Fii pregatit și pentru rasturnari majore de situație, pentru ca acestea pot aparea chiar și in cele mai organizate și stabile…

- OROSCOP 21 FEBRUARIE 2018 ZODIA BERBEC (21 martie – 20 aprilie)In prima parte a zilei s-ar putea sa resimtiti o stare de indispozitie si sa intelegeti gresit sfaturile unei persoane mai in varsta din anturaj. Ar fi bine sa nu reactionati imediat, fiindca riscati sa declansati o cearta. Daca…

- Orice situatie are o rezolvare, orice conflict are o solutie, mai ales daca alegi sa vezi lucrurile diferit si sa actionezi diferit, pentru succesul tau. O perspectiva diferita iti poate schimba destinul spre bine oricand. Russell Grant, astrolog celebru cu experienta de peste 50 ani, autor…

- Orice situatie are o rezolvare, orice conflict are o solutie, mai ales daca alegi sa vezi lucrurile diferit, sa actionezi diferit si sa traiesti in aliniere cu legile Universului. O perspectiva diferita iti poate schimba destinul spre bine si succes. Horoscop zilnic. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)…

- Taur Nu ești cea mai romantica persoana, insa iți place sa iți petreci Ziua Indragostiților la inalțime. Ce ai spune de un salt cu parașuta sau de o cina la ultimul etaj al unui bloc? Recunoaște ca situațiile extreme sunt cele mai incitante pentru tine! De asemenea, iți place sa iți surprinzi…

- Configuratia astrala predispune la aparitia anumitor situatii, oportunitati sau conflicte la fiecare zodie, pentru care primesti si solutie. Citeste si la restul zodiilor. Chiar daca acum nu traiesti situatia de la alte zodii, recomandarea data iti pot fi de ajutor si tie, acum sau in viitor.…

- HOROSCOP SPECIAL, cu Adi Bunea: Berbec: te implici activ in orice eveniment Taur: te asteapta o ascensiune sociala rapida Gemeni: sunt bine aspectate calatoriile in strainatate Rac: puteti intra in posesia unei mosteniri Leu: aveti toate sansele sa va indragostiti…

- Berbec Sambata: Un prieten iti face o invitatie, dar ai dubii daca sa ii dai curs sau nu. Este posibil sa regreti daca nu o vei face. Nici nu stii ce ai de pierdut! Duminica: Ar fi bine sa lasi deciziile importante pe data viitoare. Astazi nu prea esti in apele tale si este posibil…

- Orice situatie are o rezolvare, orice conflict are o solutie, mai ales daca alegi sa vezi lucrurile diferit, sa actionezi diferit si sa traiesti in aliniere cu legile Universului. O perspectiva diferita iti poate schimba destinul spre bine si succes. Russell Grant, astrolog celebru cu experienta…

- HOROSCOP 8 FEBRUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) O zi numai buna pentru a cere acel sprijin pe care pana acum te-ai sfiit sa-l ceri. De fapt, e posibil sa primesti si daruri la care nu te astepti sau sa ti se deschida niste usi care-ti usureaza munca si viata. E o zi e beneficiilor…

- Horoscop 4 februarie, Berbec. In prima parte a zilei este posibil sa aveți o neințelegere cu o ruda mai in varsta. Este recomandabil sa evitați intalnirile cu prietenii și cu rudele, pentru ca aveți tendința sa va enervați ușor și nu este exclus sa se ajunga la cearta. Ar fi bine sa nu incercați…

- Ce vis ti se indeplineste luna astaZODIILE DE PAMANT: TAUR – Luna aceasta e foarte probabil sa iti cumperi un obiect dupa care tanjeai de multa vreme. Zilele norocoase: 16 si 17 februarie. FECIOARA – Ai sansa sa calatoresti, sa ajungi intr-un loc idilic, unde te poti incarca energetic.…

- Horoscop zilnic 31 ianuarie 2018. Previziuni pentru toate zodiile! BERBEC Jucați rolul de șef acasa, pentru ca altfel partenerul de viața nu se pune pe treaba. Nu va lasa inima sa o faceți din prima, dar știți ca nu aveți alta soluție. TAUR Lasați trecutul în urma.…

- Daca vrei sa stii cum iti merge saptamana viitoare la capitolul dragoste, citeste Horoscop dragoste. Horoscop zilnic. Chiar daca la prima citire poti sa nu recunosti situatia descrisa zodiei tale, reciteste cu atentie, citeste printre randuri. Sfatul primit este ce ai nevoie sa auzi astazi,…

- Taur și Fecioara Aceste doua semne zodiacale (Taur și Fecioara) sunt compatibile, ambele fiind semne de pamant, potrivit astrologiei. Nativii Taur și Fecioara formeaza un cuplu aproape perfect. Sunt nativii care se ajuta unul pe celalalt, se ințeleg, și intotdeauna au incredere in ei, indiferent…

- Berbec - an de corectarea a greselilor, trebuie sa-si asume responsabilitati, scrie kfetele.ro. Citeste si Zodia Varsator: Modurile prin care poti sa iti schimbi viata pana pe 18 februarie Taur - prietenii si casatorii in anul viitor. Petrece timp mai mult in natura. Gemeni -…

- Pești – Leu Relația voastra pare perfecta din exterior, toata lumea va admira mai ales ca, in public, ați pozat mereu ca fiind un cuplu extraordinar. Insa acasa lucrurile nu stau tocmai la fel. De ceva timp au inceput sa apara discuții provocate de chestiuni minore, dar s-au finalizat prin…

- Zilele norocoase in februarie pentru ZODIA Berbec Dragoste: 4 ianuarie, 21 februarie , 20 martie Finanțe: 9 ianuarie, 12 februarie, 5 martie Zilele norocoase in februarie pentru ZODIA Taur Dragoste: 9 ianuarie, 2 februarie , 19 martie Finanțe: 3 ianuarie, 8 februarie,…

- BERBEC: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal vor avea o mulțime de surprize pe plan sentimental. Deși in luna ianuarie au avut parte de momente mai tensionate in cuplu, in luna ce vine vor avea parte doar pe momente romantice și de multa iubire. Berbecii iși vor gasi dragostea adevarata…

- HOROSCOP- 22 - 28 IANUARIE 2018. Berbec – au tendința de a reacționa violent. Cei care au intalniri cu berbecii ar trebui sa le amane pentru a doua parte a saptamanii. Taur – sentimental nu iși pot face dreptate singuri și nu pot sa explice sentimentele lor celor din jur. Gemerni…

- Balanța Starea ta psihica nu e tocmai buna, esti influentat de cineva trist din anturaj care te acapareaza cu probleme sale. Pentru ca te regasesti, cumva, in framantarile sale actuale, aluneci incet spre aceeasi zona emotionala negativa: depresie, teama, nemultumire, tristete.

- Horoscop 12 ianuarie 2018: Configurația astrala a zilei de azi este marcata de cuadratura Venus-Uranus. Balanța va avea o perioada favorabila din toate punctele de vedere însa nu toate zodiile vor avea acest noroc. Iata ce ți-au rezervat astrele pentru astazi!

- O zodie iși va schimba locul de munca Anul 2018 forțeaza nativii Leu sa munceasca mai mult și sa-și dedice o mai mare parte a timpului liber perfecționarii profesionale. Chiar daca vor fi acaparați de proiecte noi, ar trebui sa priveasca partea plina a paharului și sa nu se planga de…

- HOROSCOP 10 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) E o zi in care cuvantul poate face si desface relatii, in functie de modul si momentul in care e folosit. Negocierea, discutiile deschise cu cartile pe fata pot aduce reconcilierea sau ruptura intr-o relatie importanta, oficiala. De…

- Prima zodie care iși va gasi marea dragoste pana la sfarșitul lunii este BALANȚA. Nativii nascuți in balanța sunt persoane echilibrate, dar și visatoare. Deși nu-și asculta mereu inima, acum o vor face și se vor lasa purtați de sentimente dupa mult timp. Citeste si Zodiile care isi intalnesc…

- HOROSCOP 9 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Astazi ai sanse minunate de a gestiona relatiile parteneriale in beneficiul tau. Posibil sa respingi propunerile sau opiniile celorlalti, fapt care poate angrena neplaceri serioase pe termen lung. Fii prudent si intelegator cu toata…

- Horoscop 2018 Balanta. Pentru Balante poate fi un an al cresterii financiare si al expansiunii in planul afacerilor, dar si un an al reconstructiei interioare prin intelegerea impactului pe care radacinile si copilaria l-au avut asupra lor.

- Horoscop 2018. Previziuni complete pentru toate zodiile Toate semnele zodiacale au sansa sa isi schimbe viata in 2018, totul tine insa de felul in care vor actiona si de modul in care se vor misca planetele. Iata cum iti va merge in dragoste sau cum te vei pozitiona la capitolul finante! BerbeculProfita…

- LEU: Leii sunt persoane destul de ghinioniste și nu prea reușesc sa faca ce iși propun, și atunci cand reușesc, reușesc cu mari batai de cap. Cu toate acestea, de data aceasta, lucrurile stau diferit, nu ei vor fi cei ghinioniști, ci cei din jurul lor. Daca ai prieteni lei, ar fi mai…

