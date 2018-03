Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Albu a criticat dur o ținuta pe care Andrea Banica, fosta ei colega de la emisiunea Bravo, ai stil, a purtat-o de curand la un eveniment monden. Fashion-editorul Iulia Albu taie in carne vie atunci cand vine vorba despre look-ul vedetelor care se imbraca nepotrivit, dupa parerea ei, indiferent…

- Berbec Pe 17 martie, nativii vor simți nevoia sa se odihneasca, sa se extraga din tumultul vieții de fiecare zi și sa se izoleze de factorii de stres cotidieni. In aceasta zi, la ora 15:11‘, va avea loc Luna Noua in Pești, ceea ce ii va aduce in situația de a evalua sau reevalua o ipostaza…

- Aceasta Luna Noua in Pesti are un caracter mai special. Ea aduce energia proaspata a unui nou inceput – sustinut si de energia sosirii primaverii, alt nou inceput – dar ne expune si in fata unor rani dureroase datorita alinierii apropiate de micuta planeta Chiron, supranumita si Vindecatorul de rani.…

- Luna Noua este momentul unei energii feminine magice si intunecate. Este momentul in care mergem adanc in noi pentru a ne recunoaste ranile principale si credintele ce ne conduc comportamentul. Este un moment de comuniune, adevar si sinceritate cu noi insine. Este cel mai provocator moment din ciclul…

- In astrologie, planetele si corpurile ceresti sunt considerate fiinte energetice ce afecteaza viata si stadiile de evolutie ale oamenilor de pe Pamant. Fiecare planeta este asociata cu o calitate fizica, emotionala si mentala. Amplasarea planetelor si distanta lor fata de Pamant sunt factori importanti…

- Saptamana trecuta, Jupiter a devenit retrograd si va fi asa pana in iulie. Dar acesta nu este singurul tranzit major al lunii martie. In aceasta saptamana, Marte intra in Capricorn pentru sase saptamani, ceea ce va face ca toate semnele zodiacale sa ia tot ce spun mai in serios decat de regula. Deci…

- Relatiile cu ceilalti sunt si ele influentate de configuratiile astrale ale momentului. Horoscopul saptamanii 12-18 martie 2018 are drept eveniment astral principal Luna Noua din Pesti. O Luna noua reprezinta finalul unui ciclu si inceputul altuia nou cu durata de 28 zile. Luna Noua…

- Vineri 9 martie, ultimul patrar de luna intra in Sagetator. Aceasta faza a lunii puncteaza o criza in constiinta. Dupa ce a trecut luna plina din 2 martie, suntem in etapa in care trebuie sa ne dam seama ce functioneaza perntru noi si ce nu, ca sa ne pregatim pentru Luna noua din 17 martie, cand…

- Aceasta este o saptamana cu totul speciala din punct de vedere astral datorita unor aspecte si conjunctii atipice, cum sunt Mercur, Venus si Chiron in Berbec dar si intrarea lui Jupiter retrograd pana in iulie, planeta responsabila de noroc, crestere si intelepciune. Toate acestea isi fac simtita…

- HOROSCOP 5-11 MARTIE 2018 Oana Hanganu: Mercur in Berbec ne va face impulsivi, neatenți la detalii și dornici de a avea ultimul cuvant. Venus in Berbec ne va spori cheful de aventura și de cheltuieli, iar in relații, ne va face mai egoiși, mai grabiți și mai puțin dispuși sa facem sacrificii…

- Luna simbolizeaza emotiile si felul in care ele influenteaza mintea si datorita apropierii ei de Pamant este considerata unul din corpurile ceresti cu cea mai mare influenta asupra oamenilor de pe Terra. Practic, Luna este astrul ceresc care seteaza starea emotionala a oamenilor, pe masura ce tranziteaza…

- Horoscop special Mihai Voropchievici: Berbec: Lacom, vrea mereu mai mult. Se pricepe extraordinar sa manipuleze in folosul lui. Taur: Traiește mereu in trecut, nu iarta pe cei care au greșit, greșelile lui se intorc impotriva lui. Gemeni: Chirurgul in a diseca omul, dar fara…

- Berbec - poate fi o zi in care stabliți niște punți cu niște persoane din viața voastra Taur - se pot gandi la iubire, este vorba despre ceea ce simte celalalt Gemeni - distracție, s-ar putea sa ajungeți in niște locuri in care nu ați mai fost Rac - zi foarte frumoasa de petrecut…

- Sfat general! Evitati cumparaturile si deciziile mari. Luna plina este in Fecioara. Dupa ce luna februarie 2018 nu a avut nicio Luna plina, iata ca in martie 2018 exista un eveniment rar prin care doua Luni pline vin in aceeasi luna ; prima are loc intre 1 si 2 martie si a doua intre 30 si…

- Horoscop MARTIE 2018: Daca pana acum – in culisele vieții fiecaruia dintre noi – am scris și rescris scenarii, ne-am gandit, am analizat mai mult sau mai puțin obiectiv situația in care ne aflam, dorințele, planurile noastre, pe parcursul lunii Martie vor ieși la iveala toate acestea, intr-un mod…

- Planetele nu ne decid viitorul. Viitorul este determinat la fiecare in parte de propriile alegeri individuale. Dar planetele pregatesc si aranjeaza scena in care evenimentele au loc si pun in miscare ceea ce este "scris in stele" la care se adauga intotdeauna liberul arbitru al fiecaruia. Din acest…

- HOROSCOPUL SAPTAMANII 26 februarie - 4 martie Berbec Banii iți aluneca printre degete precum nisipul, iar nimic nu pare sa mearga bine pe plan financiar. Fenomene astronomice din saptamana viitoare vor duce la pierderi financiare și cheltuieli mari. HOROSCOPUL SAPTAMANII 26 februarie…

- ZODIA BERBEC Se anunța o saptamana in care nivelul tau de energie este la cote minime. Iar asta nu este prea bine, caci ai putea avea parte de o saptamana solicitanta la locul de munca. Atenția la detalii ar trebui sa se numere și ea printre trasaturile de care dai dovada zilele acestea la…

- Fenomenul in care o luna calendaristica nu are luna plina este rar. Foarte rar. Ei bine, acest eveniment rar se intampla luna aceasta. Și este un proces care ne afecteaza emoțional, spiritual și chiar fizic. Am trecut de Luna Noua a lui februarie. Dar nu avem Luna Plina. Ianuarie a avut doua! Vor mai…

- Horoscop zilnic. BERBEC (21 martie – 20 aprilie) Aspecte ce tin de cariera se pot misca asa de greoi astazi incat ai fi tentat sa renunti. Nici sa nu te gandesti ! este doar una din acele zile in care nimic nu pare sa functioneze, desi teoretic si astral totul ar trebui sa mearga bine pentru tine.…

- Astrologul Camelia Patrașcanu spune ca in noua saptamana intuiția va funcționa mai bine și va trebui sa ținem cont de ea, mai ales daca vorbim de afaceri sau lucruri concrete și dinainte planificate. Cele mai tensionate zile ale saptamanii sunt marți, dar și vineri. Horoscop saptamana 19-25…

- Anul chinezesc 2018 va fi unul favorabil din punct de vedere financiar. Cainele de Pamant simbolizeaza o anumita stabilitate, iar cei care vor promova valori ca onestitatea și corectitudinea vor avea caștiguri financiare insemnate.

- BALANTA Esti un far de pace si corectitudine. Asta inseamna ca ai tendinta sa lasi orice ura deoparte atunci cand trebuie sa ii spui ramas bun cuiva. Intelegi ca exista un moment in viata cand trebuie sa lasi toate astea in urma. Esti un bun ascultator, asa ca inainte ca cineva sa plece…

- Orice situatie are o rezolvare, orice conflict are o solutie, mai ales daca alegi sa vezi lucrurile diferit, sa actionezi diferit si sa traiesti in aliniere cu legile Universului. O perspectiva diferita iti poate schimba destinul spre bine si succes. Horoscop zilnic. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)…

- Configuratia astrala predispune la aparitia anumitor situatii, oportunitati sau conflicte la fiecare zodie, pentru care primesti si solutie. Citeste si la restul zodiilor. Chiar daca acum nu traiesti situatia de la alte zodii, recomandarea data iti pot fi de ajutor si tie, acum sau in viitor.…

- Venus, Micul Benefic sau Planeta Iubirii, va tranzita semnul Pești incepand cu data de 11 februarie și pana pe 7 martie. Acest aspect astrologic imprima o energie pozitiva asupra zodiilor, atat pe parte sentimentala, cat și pe parte financiara. Venus este cea mai stralucitoare planeta a sistemului solar…

- Orice situatie are o rezolvare, orice conflict are o solutie, mai ales daca alegi sa vezi lucrurile diferit, sa actionezi diferit si sa traiesti in aliniere cu legile Universului. O perspectiva diferita iti poate schimba destinul spre bine si succes. Russell Grant, astrolog celebru cu experienta…

- Daca nu stii exact ce zodie esti din zodiacul chinezesc, afla acum aici. Iata cum iti este ziua de Vineri 9 februarie 2018 in functie fluxul norocului si de energiile cosmice din zodiacul chinezesc, precum si recomandari de a folosi aceste energii in rezultate benefice pentru tine. Vezi…

- 2. Taur E posibil ca Taurii sa nege vehement ca sunt indragostiți, scrie estisuperba.ro. Au o atitudine rece, deși in sufletul lor se lupta cu demonii iubirii. Se pricep de minune sa ignore inevitabilul. Citeste si HOROSCOP: Femeia-malefica a zodiacului 3. Gemeni Gemenii…

- Horoscop februarie 2018. Februarie 2018 este o luna ce pare la prima vedere banala, dar care poate deveni impredictibila. Banala, fiindca nu este presarata cu aspecte planetare spectaculoase.

- BERBECAstazi ar trebui sa evitati situatiile stresante. Sunteti predispus unei stari melancolice, care va poate duce la depresie.TAURPe plan sentimental, aveti parte de liniste. Din punct de vedere financiar, ar trebui sa fiti foarte precaut.

- HOROSCOP 25 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Luna se afla in zodia ta, impuslionandu-te sa actionezi fara intarziere pentru implinirea unor scopuri indraznete si pe termen lung. E momentul sa aprofundezi cercetarea intr-un domeniu de interes, sa faci niste demersuri pentru obtinerea…

- Horoscop 19 ianuarie 2018. Scorpionii cauta vinovați, în anturajul apropiat, pentru tot ce nu funcționeaza cum trebuie Horoscop 19 ianuarie 2018 – Berbec Va trebui sa fii foarte atent la mesajele pe care ți le transmit prietenii, mai ales în cazul în…

- HOROSCOP 4 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) E adevarat ca azi poti experimenta o stare de indispozitie, de instabilitate emotionala. S-ar putea sa-ti fie reprosata si o anumita lipsa de modestie, o supraevaluare a calitatilor proprii sau faptul ca profiti de atuurile fizice pentru a-ti…

- Ce aduce Anul Cainelui de Pamant pentru toate zodiile in horoscopul chinezesc 2018 | albaiuliainfo.ro Zodiac sau horoscop chinezesc 2018 pentru toate zodiile: șobolan, dragon, șarpe, cal, capra, maimușa, cocoș, caine, mistreț, bivol, tigru, iepure Anul Cainelui de Pamant va aduce fericire și sciziune…

- Anul Cainelui de Pamant va aduce fericire si sciziune in acelasi timp. Auspiciile casnice ale Cainelui vor aduce armonie in viata de familie, dragoste pentru tara si o neclintita fidelitate pentru orice cauza pe care dorim s-o sprijinim. Pe de alta parte, puterea si vointa sa rigida, precum si sentimentele…

- Auspiciile casnice ale Cainelui vor aduce armonie in viața de familie, dragoste pentru țara și o neclintita fidelitate pentru orice cauza pe care dorim s-o sprijinim. Pe de alta parte, puterea și voința sa rigida, precum și sentimentele neinduplecate de dreptate vor conduce, de asemenea, la…

- Horoscopul lunii ianuarie 2018 este marcat de cateva evenimente importante care vor aduce schimbari majore pentru toate zodiile. Ianuarie va incepe cu o Luna Plina in zodia Rac (semn al familiei, tradiției, generozitații) și se va incheia cu o Luna Plina in zodia Leu (semn al iubirii, creativitații…

- HOROSCOP 20 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Visai un nou inceput, ca si cum nimic din ce ai fost sau ai experimentat inainte nu ar mai conta. Iata ca sansa ti se ofera acum, si trebuie sa te folosesti de ea cu maxima incredere. Renasti ca pasarea Phoenix din propria cenusa,…