- Din pricina locatiei Soarelui si a apropierii sale foarte mari de Luna plina in Taur din 24 octombrie, vom experimenta un cumul de energii, mai ales ca in scena joaca un rol activ imprevizibilul Uranus retrograd in Taur, aflat in aspect astral cu Luna plina. Lunile pline au mereu un fel de intensitate…

- Aceasta luna pe care o traim sub influenta dramatica a Scorpionului ne da o noua oportunitate sa ne recalibram dupa ce ne uitam FARA RUSINE la propriul intuneric bine ascuns, la misterele noastre, la adancimile noastre. Nu putem nega, aceasta energie este una mai densa si profunda, la granita…

- Mercur intra azi in semnul Scorpion și influența sa va fi resimțita de toate zodiile, insa trei dintre acestea se vor bucura de energia sa in sectorul financiar. Mercur este planeta comunicarii, a negocierilor, dar și a tranzacțiilor și, la modul general, atunci cand aceasta tranziteaza o casa financiara…

- Cu toate ca, la modul general, luna septembrie este o luna cu aspecte pozitive și favorabile, exista cateva semne zodiacale care vor avea mult de furca la capitolul sentimental și vor trebui sa lupte aprig daca-și doresc sa-și pastreze relația de cuplu. Marte, planeta acțiunii și a razboiului, intra…

- Eclipsele verii au ramas in urma si aceasta Luna plina vine sa spele toate resturile ramase. Dupa Luna plina rosie sangerie fioroasa din iulie, avem nevoie de o portie de trairi mai bune care sa curete starea noastra de spirit si asta aduce aceasta Luna plina. Soarele si Luna creaza o configuratie…

- Mult a fost, putin a ramas, am trecut cu totii prin sezonul eclipselor concomitent cu a astrelor retrograde intr-un numar record, iar saptamana 20-26 august ne aduce trei evenimente importante : Soarele intra in zodia Fecioarei pe 23 august ; pe 25 august Soarele face marele trigon…

- Ieri am inceput saptamana cu un eveniment astral fericit, reintalnirea dintre planeta iubirii, frumusetii si relatiilor Venus cu Balanta, zodie pe care o si patroneaza si unde se simte cel mai bine si deci si noi. Astazi insa, Uranus intra retrograd in Taur unde se afla din luna mai a acestui…

- O data cu binele lui Venus vine si binele nostru de care avem asa mare nevoie, dupa recentele eclipse dar si pe fondul a 6 planete retrograde asa cum sunt acum in Univers. Stationarea lui Venus in Balanta are loc pana pe 9 septembrie cand va intra in Scorpion. Cele trei saptamani cat Venus…