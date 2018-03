Horoscop zilnic MIERCURI 14 martie 2018. Ce zodie va avea surprize mari!

Stiri pe aceeasi tema

- Conform informatiilor meteo de marti, vremea va fi in general instabila, dar se va mentine calda. Cu toate acestea, valorile termice vor marca o usoara scadere fata de ziua precedenta in majoritatea regiunilor. Marti – 13 martie Astfel, in estul, sud-estul, centrul, nordul tarii si la munte, cerul va…

- Sambata 17 martie, are loc Luna Noua din Pesti. Aceasta Luna Noua va aduce energia proaspata a unui nou inceput – generat si de energia sosirii primaverii, alt nou inceput – dar ne va expune si in fata unor rani dureroase datorita alinierii apropiate de micuta planeta Chiron, supranumita si Vindecatorul…

- Saptamana trecuta, Jupiter a devenit retrograd si va fi asa pana in iulie. Dar acesta nu este singurul tranzit major al lunii martie. In aceasta saptamana, Marte intra in Capricorn pentru sase saptamani, ceea ce va face ca toate semnele zodiacale sa ia tot ce spun mai in serios decat de regula. Deci…

- Sambata 17 martie, are loc Luna Noua din Pesti. Aceasta Luna Noua va aduce energia proaspata a unui nou inceput dar ne va expune si in fata unor rani dureroase datorita alinierii apropiate de micuta planeta Chiron, supranumita si Vindecatorul de rani. O Luna noua reprezinta finalul unui ciclu…

- Relatiile cu ceilalti sunt si ele influentate de configuratiile astrale ale momentului. Horoscopul saptamanii 12-18 martie 2018 are drept eveniment astral principal Luna Noua din Pesti. O Luna noua reprezinta finalul unui ciclu si inceputul altuia nou cu durata de 28 zile. Luna Noua…

- In astrologie, planetele si corpurile ceresti sunt considerate fiinte energetice ce afecteaza viata si stadiile de evolutie ale oamenilor de pe Pamant. Fiecare planeta este asociata cu o calitate fizica, emotionala si mentala. Amplasarea planetelor si distanta lor fata de Pamant sunt factori importanti…

- Stii ca multe secrete despre subconstientul tau pot fi descoperite de semnele zodiacale? Deci, noi suntem aici sa va spunem un lucru care este dezvaluit de semnele zodiacal in ceea ce priveste cat de fericit veti fi anul viitor. Dar asta nu este o veste buna pentru toate semnele zodiacale, ci doar pentru…

- Anul acesta va aduce pentru toti o mare doza de integritate in intentiile noastre si ne va face sa actionam cu mai multa incredere. Nimic nu ne va ingrijora atata vreme cat vom ramane pe calea ce dreapta. Anul Cainelui de Pamant aduce fericire si sciziune in acelasi timp. Este un an in care…

- Numarul 3 este unul din cele mai emotionale numere si cand este activ, este deosebit de activ, aducand creativitate si clipe pozitive pe fiecare aspect al vietii. Cu toate acestea, cand merge pe negativ, sa te pazesti din calea lui. Emotii precum ingrijorarea, furia si distrugerea sunt toate parte…

- Sfat general! Evitati cumparaturile si deciziile mari. Luna plina este in Fecioara. Dupa ce luna februarie 2018 nu a avut nicio Luna plina, iata ca in martie 2018 exista un eveniment rar prin care doua Luni pline vin in aceeasi luna ; prima are loc intre 1 si 2 martie si a doua intre 30 si…

- Incepind cu luna aprilie va fi lansat cursul de antreprenoriat și programul ”Hai la școala”, relateaza Noi.md. Acesta are menirea sa asigure o tranziție ușoara și placuta spre programul școlar pentru copiii de 6-7 ani. In paralel, sint pe ultima suta de metri pregatirile pentru lansarea unui complex…

- Conform Administrației Naționale de Meteorologie, astazi, vremea va fi deosebit de rece, geroasa noaptea și dimineața. Cerul va fi temporar noros. Local, in cursul zilei, și pe arii restranse, noaptea, va ninge. Vantul va sufla slab și moderat, cu intensificari temporare in cursul zilei. Temperaturile…

- HOROSCOPUL SAPTAMANII 26 februarie - 4 martie Berbec Banii iți aluneca printre degete precum nisipul, iar nimic nu pare sa mearga bine pe plan financiar. Fenomene astronomice din saptamana viitoare vor duce la pierderi financiare și cheltuieli mari. HOROSCOPUL SAPTAMANII 26 februarie…

- Anul Cainelui de Pamant aduce fericire si sciziune in acelasi timp. Este un an in care consecintele controverselor vor fi judecate dupa ureche si vor fi introduse schimbari neconventionale, dar eficiente. Egalitatea si libertatea vor fi evocate si sustinute de influenta nobila a Cainelui. Zodiac…

- Berbec Intalnirile cu prietenii și rudele continua in primele doua zile ale saptamanii, dupa care Soarele in Pești devine neutru pentru voi. Asta nu inseamna ca nu ofera oportunitați și deschideri. Este foarte important ca Marte va susține, in așa fel incat o sa recunoașteți la un moment dat…

- Configuratia astrala predispune la aparitia anumitor situatii, oportunitati sau conflicte la fiecare zodie, pentru care primesti si solutie. Citeste si la restul zodiilor. Chiar daca acum nu traiesti situatia de la alte zodii, recomandarea data iti pot fi de ajutor si tie, acum sau in viitor. …

- Locul 4: RAC Nativii nascuți sub acest semn zodiacal vor avea o mulțime de lucruri de oferit in luna februarie pentru ca au invațat o mulțime de lucruri in ultima perioada și s-au descoperit mai mult pe ei inșiși. Racii vor fi atat de pozitivi și de increzatori in forțele proprii, incat…

- Berbec Este un moment bun pentru a-ti face planuri de viitor, pentru ca stai foarte bine la capitolul finante. Citeste si Ce iti aduce anul Cainelui de Pamant Daca ai de gand sa faci o investitie majora, nu ezita sa te consulti cu partenerul de viata sau cu familia ta. Cel mai…

- Anul nou chinezesc incepe pe 16 februarie 2018 și se afla sub influența Cainelui de Pamant. Se anunta un an plin de evenimente. Specialiștii in zodiacul chinezesc sunt de parere ca anul 2018 va fi unul plin de evenimente și pentru a ține la distanța situațiile neplacute, ar fi bine sa punem mult mai…

- Daca nu stii exact ce zodie esti din zodiacul chinezesc, afla acum aici. Iata cum iti este ziua de Vineri 9 februarie 2018 in functie fluxul norocului si de energiile cosmice din zodiacul chinezesc, precum si recomandari de a folosi aceste energii in rezultate benefice pentru tine. Vezi…

- Conform celor cinci elemente chinezesti (pamant, apa, metal, foc, lemn), acest an apartine elementului PAMANT, deci 2018 este an de CAINE DE PAMANT. Fiind dominat de semn de Pamant, culoarea norocoasa a acestui an 2018 este Galben. Iata cum iti este ziua de Joi 8 februarie 2018 in functie…

- Ți-am pregatit horoscopul saptamanal pentru perioada 5-11 februarie 2018, ca sa știi cum va fi saptamana viitoare in plan personal, dar și in cariera. Astrele iți dezvaluie previziunile pentru urmatoarea perioada și iți arata ce te așteapta in cariera, dragoste, sanatate sau in privința banilor. Citește…

- Valorile termice vor continua sa creasca astazi și se vor situa cu mult peste mediile climatologice ale perioadei, cu maxime între 5 și 14 grade și minime între -1 și 9 grade, mai scazute doar în estul Transilvaniei. ASTAZI: Valorile termice vor continua sa creasca și se vor…

- Cand incep ploile si ninsorile / PROGNOZA METEO pentru sfarsitul saptamanii Valorile termice vor continua sa creasca vineri si se vor situa cu mult peste mediile climatologice ale perioadei, cu maxime intre 5 si 14 grade si minime intre -1 si 9 grade, mai scazute doar in estul Transilvaniei. Vineri…

- 1. Gemeni Aceasta este o veste buna pentru toți care sunt in zodia Gemeni deoarece ei vor fi in cele din urma independenți in 2018. In ultimii ani, incercau foarte mult sa fie independenți, dar asta nu a reușit sa se intample in cele din urma. Dar principala problema a fost ca anul…

- Vremea a fost apropiata de normalul tehnic al perioadei. Cerul a fost mai mult noros. In prima parte a zilei au cazut precipitații sub forma de ninsoare. cursul nopții a nins pe arii extinse. Cantitatea maxima de precipitații inregistrata a fost de 2,5/mp, la Suciu de Sus. Vantul a suflat slab, la…

- Taur Toata lumea stie cat de mult detesti schimbarile, mai ales atunci cand ele au loc brusc in viata ta si nu stii cum sa reactionezi. Fara doar si poate, te asteapta o perioada plina de astfel de schimbari, in care cu un ochi vei plange, dar cu altul vei zambi. Desi esti genul de persoana care…

- In 2 februarie, Venus intra in Varsator, aducand o schimbare in atitudine. Unii se vor simți diferit fața de relațiile in care sunt și vor avea schimbari și in ceea ce privește pe cei pe care ii țin aproape. Multe intrebari ies la iveala. Valorile și credințele pot fi puse la incercare in…

- Anul nou chinezesc incepe la data de 16 februarie 2018 și se afla sub influența Cainelui de Pamant. Potrivit previziunilor astrologice publicate de site-ul secretele.com, acest an va aduce fericire, armonie in viața de familie, dragoste pentru țara și o neclintita fidelitate pentru orice cauza pe care…

- TAUR: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal vor avea o luna plina de situații imprevizibile și vor avea loc și o mulțime de schimbari in viața lor. Chiar daca situația lor financiara nu se va imbunatați intr-un mod semnificativ, taurii vor avea de caștigat pe alte planuri. Astrele…

- BERBECAnul 2018 va aduce bani, pace, oportunitati si dragoste. Dar niciuna dintre ele nu va veni fara a va lupta. Asta inseamna ca vor exista unele provocari pentru a trece peste anumite probleme.In timp ce va trebui sa incercati din greu sa va atingeti obiectivele, rezultatele eforturilor…

- Apariție misterioasa, luni seara, pe cerul Capitalei, suprinza de mai multe persoane. Știrile ProTv prezinta, prin intermediul unor filmulețe și imagini primite de la telespectatori, momentul in care pe cerul Bucureștiului a aparut un obiect misterios luminos.Potrivit martorilor, obiectul…

- Cand vine vorba de noaptea de dupa Revelion, fiecare om are propriile obiceiuri. Unii raman cu un accesoriu roșu, alții poarta cu ei sume mari de bani, in timp ce unele persoane arunca lucruri pe geam sau ard fotografii vechi.

- Paradoxal, Anul Cainelui de Pamant va aduce fericire și sciziune in același timp. Auspiciile casnice ale Cainelui vor aduce armonie in viața de familie, dragoste pentru țara și o neclintita fidelitate pentru orice cauza pe care dorim s-o sprijinim. Vezi și: MESAJE DE ANUL NOU 2018: SUTE de URARI de…

- Dupa ce moartea sotilor Maleon a ingrozit o tara intreaga, apar de la ora la ora noi detalii. De data aceasta, un astrolog celebru a analizat pas cu pas acest caz si a adus acuzatii terifiante cu privire la cei doi.

- Marian Godina se pregatește de nunta. Anul trecut, Marian Godina a anunțat ca s-a logodit cu iubita lui, Georgiana Dascalu . Fostul polițist de la Rutiera, trecut la „mascați” , a publicat pe o rețea de socializarea invitația la nunta. Evident, invitația nu putea fi decat plina de umor, așa cum Marian…

- Noaptea dintre ani nu va fi luminata doar de focurile de artificii din toata lumea. Prima noapte a lui 2018 va aduce o surpriza placuta pasionatilor de astronomie - o Super Luna spectaculoasa, cum se poate vedea doar o data pe an, informeaza CNN . Prima luna plina din ianuarie, denumita si Luna…

- Luna plina se afla la perigeu, adica in cea mai apropiata distanța de Pamant, in noaptea de 1 spre 2 ianuarie. Distanța la perigeu dintre Pamant și Luna nu este aceeași, variaza. In cazul nostru este relativ mica, de 356.

- Horoscop In noaptea de 1 spre 2 ianuarie 2018, Luna plina se afla la perigeu, adica in cea mai apropiata distanța de Pamant. Dipolul Pamant-Luna are o mișcare ciudata, nu a putut fi prevazuta foarte exact nici macar cu cele mai performate computere. Distanța la perigeu nu este aceiași, variaza. In cazul…

- Zodiac CHINEZESC 2018. Este un an in care consecintele controverselor vor fi judecate dupa ureche si vor fi introduse schimbari neconventionale, dar eficiente. Egalitatea si libertatea vor fi evocate si sustinute de influenta nobila a Cainelui. Vom deveni mai idealisti cu vederile noastre, raspandind…

- Meteorologii prognozeaza o continua crestere a temperaturilor, cu oscilatii destul de mari fata de temperaturile medii normale pentru aceasta perioada. Daca serile si noptile vor fi mai reci, temperaturile diurne pot urca si pana la 15 grade Celsius in unele zone. MIERCURI. Regimul termic, apropiat…

- A fost descoperita o previziunie a lui Nostradamus care aduce niste informatii pentru 5 zodii. Acestea vor trece printr-o perioada a vietii ce le va aduce foarte mult spor in casa si multe castiguri financiare, scrie realitatea.net.

- Meteorologii prognozeaza vreme relativ calda pentru ultima saptamâna din acest an. Se pare ca nu vom avea zapada de Craciunul pe stil nou, iar în noaptea de revelion s-ar putea sa cada lapovița. Valorile termice ale aerului în urmatoarele cinci zile, inclusiv și mâine,…

- Racirea vremii va continua, astfel incat minimele termice, preponderent negative, vor avea valori de la -10 grade in Banat si Transilvania, pana la 2 grade in sud-vestul Olteniei. Cerul va fi mai mult noros si vor cadea precipitații slabe, pe arii restranse, in vestul, sud-vestul și sudul țarii – predominant…

- A fost un an dificil pentru toate zodiile, dar nu mai este mult și intram in 2018, cunoscut in horoscopul chinezesc ca fiind și anul cainelui de pamant! Ce te așteapta in lunile ce vor urma?