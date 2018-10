Horoscop zilnic MARŢI 9 OCTOMBRIE 2018. Astăzi avem Luna Nouă în Balanţă! Daca da, nu te teme de Venus retrograd ci foloseste aceasta mare ocazie sa revezi cum gandesti despre o relatie, o persoana, despre tine in raport cu o relatie sau persoana. Daca e loc de indreptat spre mai binele tuturor, Venus va pune lanterna pe ce e nevoie ca sa poti vedea ce e de vazut. Totul ca sa reusesti sa inveti sa traiesti mai conectat cu ce vrea inima ta, fie ca e vorba de viata personala, profesionala, financiara sau propria relatie cu sine. Iata horoscopul pentru Venus retrograd 2018 si cum te impacteaza in functie de zodie! Avem acum Luna Noua in Balanta ce marcheaza… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

