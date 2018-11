Sa profitam in aceste zile de Marte inca in Varsator – o pozitie in care planeta razboinica a stat inca din luna mai ! – isi face ultima miscare rebela. Ce vrea Marte in Varsator ? Sa te scuture bine de tot cu ce ai nevoie inainte de a aluneca in melancolicul Pesti.

Deci, ce poti obtine cu aceasta energie pe ultima suta de metri a lui Marte in Varsator ? Daca ai fost blocat toata vara pe un subiect sau situatie si ai cautat solutii in mod activ, poti experimenta o mare revelatie si miscare inainte zilele acestea ! Nu lasa oportunitatea sa treaca pe langa tine, fa schimbarile si experimenteaza…