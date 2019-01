Cara mic si Caramitru

Nu se vor lasa, asa sunt ei, insistenti. Tefelistii nu se vor opri pana cand nu vor extrage toate pepitele urii din Piata Victoriei. E vorba despre tefelistii de mana doua, ca tefelistii de mana intai s-au ilustrat in 1990. M-am numarat printre ei. Se striga “Cu noi e Dumnezeu!” si “Jos Securitatea!”, ceea ce […] Cara mic si Caramitru is a post from: Ziarul… [citeste mai departe]