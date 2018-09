Horoscop zilnic LUNI 1 OCTOMBRIE 2018. Pluto direct începe să acţioneze! Micuta planeta Pluto a fost scoasa de NASA din statutul de planeta, insa asta nu inseamna ca nu este deosebit de puternica ca si efect. Pluto reprezinta in astrologie schimbarea si reinnoirea totala si radicala. Este acel tip de schimbare care iti cere sa arzi podurile de legatura cu ce nu mai trebuie sa fie in viata ta. Ai avut toata vara sa revizuiesti situatii si sa iti gasesti puterea de a da drumul. Acum esti pregatit sa mergi inainte si esti activ capabil sa actionezi. Ce iti aduce Pluto revenit direct in Capricorn incepand de astazi, citeste aici! Ce itirevenitinincepand de astazi, citeste aici! Luna este in Gemeni in prima… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

