Horoscop zilnic JOI 8 NOIEMBRIE 2018. O nouă ZI MARE din multe puncte de vedere! Tot astazi, ne bucuram cu adevarat de cea mai buna veste astrologica a ultimului timp : Jupiter, marele benefic, cea mai mare planeta a sistemului nostru solar si cea "raspunzatoare" de norocul si oportunitatile, revine dupa 12 ani inapoi la el acasa, adica in Sagetator, pentru 13 luni. Ne asteapta un an si o luna de posibilitati si mult noroc, fiecare in ce domeniu ii este activat de acest tranzit minunat. Ce iti aduce tie Jupiter in Sagetator pentru 13 luni ? Afla AICI in Horoscopul lui Jupiter in Sagetator pana in decembrie 2019! Te simti si tu deja norocos ?? Ieri… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Suntem la capatul unui maraton astral impresionant in aceasta saptamana : Nodurile Lunare si-au schimbat semnul pentru 2 ani, impactandu-ne si noua karma ; Uranus cel rebel retrograd a reintrat in Berbec pana in martie 2019, unde a mai fost 7 ani ; Luna Noua in Scorpion ; si iata azi Jupiter reajunge…

- Gandeste-te la aceasta Luna Noua ca aduce darul vindecarii. Poate cauti pace. Poate cauti iertare. Poate cauti reconfirmarea a cine esti tu de fapt. Poate esti pregatit sa inchei ceva din trecut. Orice ai de invitat in realitatea ta acum, abordeaza aceasta Luna Noua ca pe una de RENASTERE. Este timpul…

- De joi 8 noiembrie, norocosul JUPITER se muta acasa in SAGETATOR, semnul sau, si aceasta este tipul de veste foarte buna astrologica care vine spre noi o data la 12 ani !! Jupiter in Sagetator va arunca cu praf de noroc peste toate semnele zodiacale si peste multe domenii ale vietii. Fie ca este…

- Aceste astre ne dau un start cilivizat si fin pentru o saptamana extem de intensa cum rar apare, poate o data la 12 ani! Saptamana aceasta se intampla urmatoarele: – Nodurile Lunare isi schimba semnul pentru urmatorii 2 ani, pregatind o lectie karmica mare pentru umanitate pe axa Rac-Capricorn…

- Relatiile curg placut si te intelegi bine cu lumea, usor, pur si simplu. Dar foloseste totusi prima parte a zilei ca sa iti pui lucrurile zilei in ordine si disciplina, sa vezi pe cine poti ajuta generos si dezinteresat pentru ca Luna este inca in Fecioara de dimineata. Fa ce e de facut repede apoi…

- Saptamana incepe cu un ton cu adevarat romantic din pricina trigonului format de Soare cu Neptun in Pesti… dar totul se schimba … dupa numai cateva ore de visat cu ochii deschisi, lumea reala isi intoarce fata spre noi!Asta se intampla pentru ca Uranus, marele rebel si imprevizibil, aflat retrograd…

- Ieri a fost o zi mare din punct de vedere astral : Venus retrograd a ajuns in Balanta, iar Mercur, planeta comunicarii a intrat in Sagetator.Venus retrograd in Balanta va tine pana pe 15 noiembrie si avem acum ocazia sa revenim la adevarata armonie in relatie, daca am reusit sa dam la o…

- In noiembrie avem Luna Noua in Scorpion pe data de 7, Luna Plina in Gemeni pe 23, Mercur isi incepe mersul retrograd in Sagetator din 17 noiembrie, Venus este retrograda pana pe 16, Uranus retrogradeaza si el in Taur din 6 noiembrie. Pe langa toate aceste schimbari cu impact mai mic sau mai mare…