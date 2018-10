Horoscop zilnic JOI 25 OCTOMBRIE 2018. Cine trebuie să se relaxeze şi cine să fie cu copiii? Uranus a fost implicat in conjunctie cu Luna plina si lui Uranus ii place sa ne socheze. Ai facut si tu o nebunie doar asa, de dragul ei ? Ai rupt o rutina stabila ? Ai avut o atitudine fara compromisuri fata de cineva ? Ai fost tu cel luat prin surprindere de ceva? Acum este momentul sa iti tragi sufletul. Acum estesa iti tragi sufletul. Luna continua sa fie in Taur deci e momentul sa incetinim ritmul si sa cream confort constient in viata noastra. Niciodata nu te grabi cand esti sub Taur. Lasa oamenii sa se bucure de clipe si fa-o si tu. Foloseste sansa asta pentru a te mai relaxa, in special daca esti mai… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

