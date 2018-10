Horoscop zilnic JOI 18 OCTOMBRIE 2018. Iată sfatul ASTROLOGIC al zilei pentru TINE! Insa este posibil sa intalnesti oameni cu opinii foarte diferite de ale tale, din cauza cuadraturii Lunii cu Mercur. Discuta orice cu oricine, vezi cat de departe puteti ajunge cu discutia. Fii atent, insa sa nu escaladati conflicte, pentru ca apare si Marte in ecuatie, planeta energiei, actiunii si razboaielor! Iata asadar care sunt mesajele pentru fiecare zodie in horoscopul zilei de JOI 18 OCTOMBRIE 2018: Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie) Spre deosebire de caini, pisicile nu pot fi vegetariene din motive fiziologice, deci au neaparat nevoie de proteina… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Acest aspect genereaza o batalie a mintilor, vorbelor, gandurilor. Dar este o batalie constructiva? Fie ca incerci sa convingi pe cineva despre punctul tau de vedere sau incerci sa ajungi la capatul unei situatii, ai vorbele pe buze si desi ar fi bine sa taci, nu vei putea ceda asa usor. Invata sa…

- Este o zi pentru povesti lungi si promisiuni nesabuite intrucat Mercur, planeta comunicarii este in aspect de cuadratura cu extravagantul Jupiter, umfland lucrurile exagerat. Ideile tale devin din ce in ce mai mari si risti sa promiti lucruri pe care nu le poti onora ulterior. Deci gandeste mare,…

- Intai, Mercur iese din miscare retrograda, lasandu-ne cu doar 6 astre retrograde si restabilindu-ne o comunicare normala. Viata incepe sa curga ceva mai lin si coerent. Mercur isi reia miscarea directa in Leu pana pe 5 septembrie 2018 cand ajunge in Fecioara. Ce combinatie ! Mercur, planeta…

- Luna se intalneste cu Venus in Balanta astazi iar aceasta combinatie ne promite o seara minunata. Insa in prima parte a zilei, Luna este in opozitie cu Chiron, micutul astru cu puteri vindecatoare sufletesti iar asta ne face sa avem tot felul de trairi ciudate. Nu este nimic gresit si nimic pierdut.…

- Luna este inca in Varsator, inca in "soc" fata de recenta eclipsa totala de Luna plina sangerie si ne bucuram pentru ca am iesit cu bine din aceasta saptamana intensa astral. Soarele trece prin dreptul Nodului Nord si asta trebuie sa ne lase fara pic de indoiala cu privire la actuala directie spre…