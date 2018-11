Horoscop zilnic JOI 15 NOIEMBRIE 2018. De astazi, Marte in Pesti pana la Anul Nou!

Stiri pe aceeasi tema

- S-a schimbat directia karmica cosmica, prin schimbarea pozitiei Nodurilor Lunare; Jupiter si-a facut deja debutul ceresc in aventurosul Sagetator pe care il si patroneaza; rebelul Uranus retrograd s-a reintors in Berbec pentru o vreme; Mercur va intra si el retrograd in Sagetator. Ca si cum…

- Serge Nicollerat, directorul general al companiei franceze Servier, sustine ca domeniul farmaceutic din Romania este unul complex si plin de provocari. El a relatat, intr-un interviu acordat Wall-Street.ro, care sunt problemele cu care se confrunta...

- Elementul astral specific al acestei zile este dat de energia Lunii care este toata ziua in Berbec si care se comporta cu noi ca o masina de curse ce merge cu viteza mare fara sa o opreasca nimeni ca sa o mai verifice din cand in cand. Atentie asadar, ziua poate alerga cu tine in mare viteza! Toata…

- De-a lungul vieții, intalnim multe persoane alaturi de care ne angajam in diverse relații in funcție de contextul respectiv: unele sunt sunt pozitive, ne creeaza emoții placute, o stare de relaxare, liniște, bucurie, siguranța, comfort psihic și emoțional insa, in altele ajungem sa ne simțim hartuiți…

